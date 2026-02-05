Трамп не виключив участі у виборах на третій президентський термін: "Було б цікаво"
Президент США Дональд Трамп не виключив, що може планувати участь у виборах на третій президентський термін.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
На запитання журналіста, чи бачить він будь-який сценарій, за якого міг би знову бути обраним главою Білого дому, Трамп відповів, що така можливість була б "цікавою".
"Я не знаю. Було б цікаво. Але якби я дав би зараз вам точну відповідь, це зробило б життя набагато менш захопливим", - зазначив президент США.
За словами Трампа, усі свої дії та підготовку, зокрема й до потенційного третього терміну, він пов’язує з єдиною метою - "зробити Америку знову великою".
Що передувало?
- Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що не виключає можливості балотування на третій президентський термін, попри конституційні обмеження.
- До слова, американський мільярдер Ілон Маск під час внутрішньої розмови з колишніми колегами висловив припущення, що чинний віцепрезидент США Джей Ді Венс може стати наступним президентом країни.
Maxpro
показати весь коментар05.02.2026 10:52 Відповісти Посилання
Валентин Коваль
показати весь коментар05.02.2026 10:52 Відповісти Посилання
Dino BK
показати весь коментар05.02.2026 11:17 Відповісти Посилання
може краще перший тюремний строк (зрозуміло, після імпічменту)
Стрілка вже майже на 12.
Його рівень прийнятя рішень - чи треба йому міняти памперса, чи ні
А як з Байдена насміхався.
Аааа, Додік як і два Вовіка, наш та парашний, Конституцією підтерся.