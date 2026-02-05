Трамп не виключив участі у виборах на третій президентський термін: "Було б цікаво"

Президент США Дональд Трамп не виключив, що може планувати участь у виборах на третій президентський термін.

На запитання журналіста, чи бачить він будь-який сценарій, за якого міг би знову бути обраним главою Білого дому, Трамп відповів, що така можливість була б "цікавою".

"Я не знаю. Було б цікаво. Але якби я дав би зараз вам точну відповідь, це зробило б життя набагато менш захопливим", - зазначив президент США.

За словами Трампа, усі свої дії та підготовку, зокрема й до потенційного третього терміну, він пов’язує з єдиною метою - "зробити Америку знову великою".

Що передувало?

Ти ще доживи до тих виборів, чучало руде😂
05.02.2026 10:52 Відповісти
А шо - демократії вже кранти?
05.02.2026 10:52 Відповісти
а ну його той третій президентський термін...
може краще перший тюремний строк (зрозуміло, після імпічменту)
05.02.2026 11:17 Відповісти
Це буде дійсно цікаво 🤔
05.02.2026 10:49 Відповісти
-Хуже не будєт
05.02.2026 10:51 Відповісти
05.02.2026 11:17 Відповісти
Для цього треба міняти конституцію і купу законів. Там у них не так. як у нас. У нас можна бути президентом не більше 2-х строків підряд, тож у нас теоретично можна бути 3 строки. А в США слово "підряд" немає. Клінтон колись дуже про це жалів)
05.02.2026 11:20 Відповісти
Тому і цікаво, як таке зможуть провернути Трамп та оточення 🤔
05.02.2026 12:10 Відповісти
Дійсно, "Було б цікаво".)
05.02.2026 10:50 Відповісти
Що цікавого у приниженні посади на яку обирали Рузвельта - кайфують паклон/нікі па/рашнава "міра"!
05.02.2026 14:33 Відповісти
05.02.2026 10:52 Відповісти
Демократія іздохла та наказала трампіздам довго жити.
05.02.2026 11:16 Відповісти
05.02.2026 10:52 Відповісти
Маю думку, що він і до кінця цієї каденції не доживе, яко вже обсираєтьця на пресконференціях! 😁
05.02.2026 11:47 Відповісти
Так склалося що три старих пердуна правлять світом.Це погано,навіть дуже погано.Коли людина знає,що вже завтра-післязавтра помре,вона може з легкістю потягнути на той світ всіх кого може.І ті троє - Штати,Китай і рашка - на той світ можуть потягнути цілий світ.Три старих пердуна...Якщо хоч в одного з них слаба прив"язка до потомства - стрілка дійде до 12...
05.02.2026 10:58 Відповісти
У хутіна прив'язка нульова - він їх взагалі тримає у тіні. Трамп наклонував своїх кучкою, але не дуже з ними цацкається: діти - справа жінок, а не Великих Білих Самців. Про Сі нічого не знаю. Але у всіх трьох є багато бункерів та сховищ. І острови не тільки Епштейна.
Стрілка вже майже на 12.
05.02.2026 12:41 Відповісти
штати третій строк деменційного шизоїдого нарциса, який їпанувся на грунті кохання до *****, не вивезуть
05.02.2026 10:58 Відповісти
трамп вчора обісрався під час прес-конференції , буквально . Який третій термін?

Його рівень прийнятя рішень - чи треба йому міняти памперса, чи ні
05.02.2026 10:58 Відповісти
Интересно будет когда Рыжий поц прямиком из Белого Дома в тюрягу заедет и там срок реально может оказаться неограниченным...
05.02.2026 11:00 Відповісти
А за шо?
05.02.2026 19:30 Відповісти
Як і наша бубочка Тільки трохи старший...
05.02.2026 11:01 Відповісти
05.02.2026 11:03 Відповісти
Людський мозок - самий енерговитратний орган, що споживає близько 20% всієї енергії (калорій) організму. За інтенсивної розумової роботи цей показник може зростати до 25-30%, а у дітей - до 50%. Якщо розумова діяльність обмежена - то куди ж енергію дівати?
05.02.2026 11:12 Відповісти
Хай спочатку досидить свій ДРУГИЙ строк, і не обсереться остаточно...
05.02.2026 11:13 Відповісти
Де всі трампізди Цензора? Куди поділися? Чому не підтримують свого додіка , як робили це раніше? Адійоти, що з вами сталося?
05.02.2026 11:14 Відповісти
Зачаїлись в кущах. Намагаються перечекати- може про них забудуть.
05.02.2026 11:18 Відповісти
Схоже, що додік зміг здивувати "третім президентським" навіть своїх підтримувачів-айдіотів.
05.02.2026 11:22 Відповісти
"Обнулятор сроков -2"
05.02.2026 11:16 Відповісти
Який там третій термін. Старий пердуняка, маразматик тільки рік просидів в президентському кріслі а на очах у співробітників та журналістів в Овальному кабінеті реально всрався. 😂
А як з Байдена насміхався.

https://www.youtube.com/watch?v=1tkFM08fs1s
05.02.2026 11:24 Відповісти
Він зараз буде говорити все що завгодно, лише щоб інфошум відволікав від Епштейна.
05.02.2026 11:25 Відповісти
Всі узурпатори йдуть в президенти, щоб там залишитися навічно. Тільки одна особливість, що Трамп буде використовувати ресурси чужих крах для свого збагачення та збагачення свого оточення, а український Голобородько - українські надра і ресурси для збагачення свого клану.
05.02.2026 11:28 Відповісти
Обнулятися буде ?
05.02.2026 11:32 Відповісти
Хіба що президентом котла в пеклі.
05.02.2026 11:48 Відповісти
Люди стільки не живуть. Невже бункерний ботоксний хілий монстрик Путлєр поділився з дідом макДональдом тайною довголіття до 120 років.
05.02.2026 11:54 Відповісти
до 150 років ... https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckgy29eydjpo Путін і Сі Цзіньпін обговорили довголіття, безсмертя та пересадку органів
05.02.2026 12:14 Відповісти
Третій строк. Спочатку отримаєш другий,педофілище А третій святий Петро навряд чи дозволить. А в пеклі сидітимеш у киплячій смолі,там на посади не дивляться. Отримаєш по ділам своїм. Так що думай про це,а не про третій строк.
05.02.2026 11:59 Відповісти
На третій строк він піде вже хіба що у вигляді чучела, набитого соломою
05.02.2026 12:08 Відповісти
Третій термін у нього обов'язково буде. У Мадам Тюссо, в Лондонському музеї воскових фігур.
05.02.2026 13:00 Відповісти
Чи хочеш догнати по строку свого друга *****? Скільки начудив,що розгрібать будуть ще не один строк.
05.02.2026 13:24 Відповісти
Урод
05.02.2026 14:02 Відповісти
А шо там записано у Конституцію США отцами засновниками США шо до 3 терміну?
Аааа, Додік як і два Вовіка, наш та парашний, Конституцією підтерся.
05.02.2026 19:01 Відповісти
 
 