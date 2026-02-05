США готові знову застосувати силу, якщо Іран відновить ядерну діяльність, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що Іран може намагатися відновити свою ядерну програму після авіаударів, завданих США та Ізраїлем минулого року.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трамп, який у червні віддав наказ про удари по іранських ядерних об’єктах, не виключив можливості нових військових дій з боку США. На запитання журналіста, чи варто верховному лідеру Ірану "турбуватися", президент США відповів, що йому "слід дуже турбуватися".

За словами Трампа, він чув про спроби Тегерана перезапустити ядерний проєкт, однак деталей не навів. Він наголосив, що у разі відновлення ядерної діяльності США готові знову застосувати силу.

Водночас представники США та Ірану підтвердили, що переговори на високому рівні між сторонами відбудуться в п’ятницю в Омані. Очікується, що серед ключових тем буде іранська ядерна програма, а також інші питання безпеки.

Ситуація в Ірані

Міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.

Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.

  • Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.
  • Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3117 протестувальників.

+5
Головне щоб не навалив в штани під час пресконференції. Збудоражив простих людей Ірану, щоб ті йшли скидати терористів, пообіцяв їх допомогу, а сам в кущі, давши можливість режитму стратити простих громадян. Сьогодні ще допомагає іншому терористу - кцапам. Йому до вподоби терористи і узурпатори. Він мріє про таке в США, але там є Коннрес, СЕНАТ, ФБР, поліція та суди.
05.02.2026 10:39 Відповісти
+2
Якщо ...
05.02.2026 10:54 Відповісти
+2
Кіздабол рудий, вони її вже давно відновили, чи твоя розвідка вже почала мух ловити замість прямих обовʼязків? Чи ти просто не читаєш їх звіти?
05.02.2026 11:26 Відповісти
Трамп молодець ..нарешті у сша сильний президент а сонні деменційні старці
05.02.2026 10:33 Відповісти
Та це ж не байден
05.02.2026 10:53 Відповісти
Допомога іранській опозиціі можлива тільки шляхом внутрішніх переворотів,а в цій сфері Трамп слабий і тупий.А от наземна операція,яку він якби готує відразу об"єднає і владу і опозицію проти чужого ворога,який заліз на твою землю...Це ми знаємо на власному досвіді.Так що слова про "допомогу" то лише слова,а з Іраном американці поступлять як з Іраком,покажуть ху...лові що то таке спецоперація і скільки вона має йти...
05.02.2026 11:14 Відповісти
Молодець у Трампа путлер, бо не обстрілював Україну в морози, дуже хоче миру і взагалі просто цукерка, яку так і хочеться рудому дідусю взяти до рота та обсмоктати.
05.02.2026 10:40 Відповісти
Трамп президент України?
05.02.2026 10:56 Відповісти
киздить як завжди
05.02.2026 10:41 Відповісти
Можеш не перейматись - бий - аятол тільки могила заспокоїть
05.02.2026 10:50 Відповісти
Зліва - направо
(3 грудня 2025 року та цей же об'єкт 28 січня 2026 року)
05.02.2026 11:00 Відповісти
А іран згортав цю програму хіба?)
05.02.2026 13:04 Відповісти
 
 