США готові знову застосувати силу, якщо Іран відновить ядерну діяльність, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що Іран може намагатися відновити свою ядерну програму після авіаударів, завданих США та Ізраїлем минулого року.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трамп, який у червні віддав наказ про удари по іранських ядерних об’єктах, не виключив можливості нових військових дій з боку США. На запитання журналіста, чи варто верховному лідеру Ірану "турбуватися", президент США відповів, що йому "слід дуже турбуватися".

За словами Трампа, він чув про спроби Тегерана перезапустити ядерний проєкт, однак деталей не навів. Він наголосив, що у разі відновлення ядерної діяльності США готові знову застосувати силу.

Водночас представники США та Ірану підтвердили, що переговори на високому рівні між сторонами відбудуться в п’ятницю в Омані. Очікується, що серед ключових тем буде іранська ядерна програма, а також інші питання безпеки.

Ситуація в Ірані

Міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.

Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.

Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.

Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3117 протестувальників.

