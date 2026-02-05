США готовы снова применить силу, если Иран возобновит ядерную деятельность, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран может попытаться возобновить свою ядерную программу после авиаударов, нанесенных США и Израилем в прошлом году.

Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп, который в июне отдал приказ об ударах по иранским ядерным объектам, не исключил возможности новых военных действий со стороны США. На вопрос журналиста, стоит ли верховному лидеру Ирана "беспокоиться", президент США ответил, что ему "следует очень беспокоиться".

По словам Трампа, он слышал о попытках Тегерана перезапустить ядерный проект, однако подробностей не привел. Он подчеркнул, что в случае возобновления ядерной деятельности США готовы снова применить силу.

В то же время представители США и Ирана подтвердили, что переговоры на высоком уровне между сторонами состоятся в пятницу в Омане. Ожидается, что среди ключевых тем будет иранская ядерная программа, а также другие вопросы безопасности.

Ситуация в Иране

Международные СМИ сообщают о резком обострении внутренней ситуации в Иране. По данным журнала Time, только в течение 8-9 января 2026 года во время общенациональных протестов могли погибнуть до 30 тысяч человек.

Отмечается, что масштабы насилия со стороны иранских сил безопасности были настолько велики, что возникла нехватка мешков для тел погибших, а перевозки осуществлялись грузовиками. Эти события, по оценкам экспертов, могут стать дополнительным фактором, который повлияет на решение США о дальнейших действиях в регионе.

  • Ранее специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.
  • В свою очередь иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3 117 протестующих.

Топ комментарии
+5
Головне щоб не навалив в штани під час пресконференції. Збудоражив простих людей Ірану, щоб ті йшли скидати терористів, пообіцяв їх допомогу, а сам в кущі, давши можливість режитму стратити простих громадян. Сьогодні ще допомагає іншому терористу - кцапам. Йому до вподоби терористи і узурпатори. Він мріє про таке в США, але там є Коннрес, СЕНАТ, ФБР, поліція та суди.
05.02.2026 10:39 Ответить
+2
Якщо ...
05.02.2026 10:54 Ответить
+2
Кіздабол рудий, вони її вже давно відновили, чи твоя розвідка вже почала мух ловити замість прямих обовʼязків? Чи ти просто не читаєш їх звіти?
05.02.2026 11:26 Ответить
Трамп молодець ..нарешті у сша сильний президент а сонні деменційні старці
05.02.2026 10:33 Ответить
05.02.2026 10:39 Ответить
Та це ж не байден
05.02.2026 10:53 Ответить
Допомога іранській опозиціі можлива тільки шляхом внутрішніх переворотів,а в цій сфері Трамп слабий і тупий.А от наземна операція,яку він якби готує відразу об"єднає і владу і опозицію проти чужого ворога,який заліз на твою землю...Це ми знаємо на власному досвіді.Так що слова про "допомогу" то лише слова,а з Іраном американці поступлять як з Іраком,покажуть ху...лові що то таке спецоперація і скільки вона має йти...
05.02.2026 11:14 Ответить
Молодець у Трампа путлер, бо не обстрілював Україну в морози, дуже хоче миру і взагалі просто цукерка, яку так і хочеться рудому дідусю взяти до рота та обсмоктати.
05.02.2026 10:40 Ответить
Трамп президент України?
05.02.2026 10:56 Ответить
киздить як завжди
05.02.2026 10:41 Ответить
Можеш не перейматись - бий - аятол тільки могила заспокоїть
05.02.2026 10:50 Ответить
Якщо ...
05.02.2026 10:54 Ответить
Зліва - направо
(3 грудня 2025 року та цей же об'єкт 28 січня 2026 року)
05.02.2026 11:00 Ответить
05.02.2026 11:26 Ответить
А іран згортав цю програму хіба?)
05.02.2026 13:04 Ответить
 
 