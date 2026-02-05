США готовы снова применить силу, если Иран возобновит ядерную деятельность, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран может попытаться возобновить свою ядерную программу после авиаударов, нанесенных США и Израилем в прошлом году.

Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Трамп, который в июне отдал приказ об ударах по иранским ядерным объектам, не исключил возможности новых военных действий со стороны США. На вопрос журналиста, стоит ли верховному лидеру Ирана "беспокоиться", президент США ответил, что ему "следует очень беспокоиться".

По словам Трампа, он слышал о попытках Тегерана перезапустить ядерный проект, однако подробностей не привел. Он подчеркнул, что в случае возобновления ядерной деятельности США готовы снова применить силу.

Также читайте: Переговоры Вашингтона и Тегерана перенесли в Оман

В то же время представители США и Ирана подтвердили, что переговоры на высоком уровне между сторонами состоятся в пятницу в Омане. Ожидается, что среди ключевых тем будет иранская ядерная программа, а также другие вопросы безопасности.

Ситуация в Иране

Международные СМИ сообщают о резком обострении внутренней ситуации в Иране. По данным журнала Time, только в течение 8-9 января 2026 года во время общенациональных протестов могли погибнуть до 30 тысяч человек.

Отмечается, что масштабы насилия со стороны иранских сил безопасности были настолько велики, что возникла нехватка мешков для тел погибших, а перевозки осуществлялись грузовиками. Эти события, по оценкам экспертов, могут стать дополнительным фактором, который повлияет на решение США о дальнейших действиях в регионе.

Ранее специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.

В свою очередь иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3 117 протестующих.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп четко сказал, что Путин не имел права вторгаться в Украину, мы попробуем это прекратить, - Венс