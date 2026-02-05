Трамп четко сказал, что Путин не имел права вторгаться в Украину, мы попробуем это остановить, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что внешняя политика США строится на принципе "Америка превыше всего", но не исключает возможности сотрудничества с Россией.

Об этом он заявил в интервью журналистке Меги Келли.

Что известно

"Когда люди говорят: "Вы не можете работать с Путиным, потому что не согласны с вторжением в Украину. Президент (Трамп. - Ред.) четко отвечает: "Путин не должен был вторгаться в Украину. Мы будем работать, чтобы это прекратить, но могут быть и сферы сотрудничества", - сказал он.

Вэнс рассказал, что позиция Трампа - "мы - за союзы".

"Можно иметь страну с 90% общих интересов, но не соглашаться в 10% вопросов. С Россией мы можем не соглашаться. С Россией мы можем не соглашаться во многих вопросах, но в чем-то можем и согласиться", - добавил вице-президент.

Что предшествовало?

4 февраля лидер Китая Си Цзиньпин провел беседу с диктатором Путиным.

В тот же день Дональд Трамп провел беседу с Си Цзиньпином. По его словам, с ним обсуждали, в частности, российско-украинскую войну.

