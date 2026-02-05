Трамп четко сказал, что Путин не имел права вторгаться в Украину, мы попробуем это остановить, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что внешняя политика США строится на принципе "Америка превыше всего", но не исключает возможности сотрудничества с Россией.
Об этом он заявил в интервью журналистке Меги Келли, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Когда люди говорят: "Вы не можете работать с Путиным, потому что не согласны с вторжением в Украину. Президент (Трамп. - Ред.) четко отвечает: "Путин не должен был вторгаться в Украину. Мы будем работать, чтобы это прекратить, но могут быть и сферы сотрудничества", - сказал он.
Вэнс рассказал, что позиция Трампа - "мы - за союзы".
"Можно иметь страну с 90% общих интересов, но не соглашаться в 10% вопросов. С Россией мы можем не соглашаться. С Россией мы можем не соглашаться во многих вопросах, но в чем-то можем и согласиться", - добавил вице-президент.
Что предшествовало?
- 4 февраля лидер Китая Си Цзиньпин провел беседу с диктатором Путиным.
- В тот же день Дональд Трамп провел беседу с Си Цзиньпином. По его словам, с ним обсуждали, в частности, российско-украинскую войну.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про Україну в першу чергу мав думати президент України, дії якого чітко розписані в Конституції. Але він на Конституцію поклав те, чим грав на роялі і почав керувати виключно через 6 ''ефективних'' менеджерів ''95 кварталу'' і команди яника. Ми добре побачили цих патріотів і захисників України в справах НАБУ: міндіча, цукермана, галущенка, деркача, чернишова, Юзіка, киселя, баканова, наумова та інших.
Ще раз нагадую, що сьогодні в США нікчемна влада, яку вибрали американці. Але Америка тут не програє в стратегічному плані, бо в них є запобіжники у вигляді вибудуваних інститутів століттями. Жоден президент не порушить Конституцію США, бо для нього відразу прилетить. До виборів Трампа в США був адекватний президент, який постійно був на боці України і можна було в ті часи перемагати. Але українці вибрали мародерів, ворюг, брехунів, антимайданівців, які знищували нашу оборону і діяли на користь ворога. Чого тільки варті корупційні схеми і посадовці в СБУ, такі як баканов чи наумов. А чого вартий Енергоатом, який Голобородьком був відданий герою росії деркачу і його агентурі? Тільки з цього відомства покрали сотні мільярдів допомоги партнерів, в тому числі і США. А крали наближені до Голобородька' особи, які з цими грошима втекли і ще навіть не забулися ''двушками'' підтримати російську армію.
А ось коли міський шеріф Донні замість допомоги його підконтрольному Джону та його фермі і іншим фермам починає цілуватися в десни з доном Педро і допомагати йому грабувати Джона, та ще націлюється на інші ферми - то ПРОБЛЕМА для всіх!!!
Але він дЄбіл вместе з його другом Вовой...
Чи вірить він сам собі коли говорить..
А что же ему сейчас мешает прекратить войну
И почему он так влюблен в современного Гитлера (Путю)?
Это нормально???
Трамп просто закоханий у цю облізлу гидотну моль з ужимками садиста
А найвеличніший спробує не дати.
Ця американська влада на расєю тиснути не буде.
А вже при повномасшабному нападі, починаючи з лютого 2022 року насміхалися над президентом США Байденом, міністром оборони Британії, канцлером Німеччини і возвєлічали свого Лідора Боневтіка. Брехали про три місяці війни і не більше, про чмобіків і що на кцапії вже закінчилися ракети, про каву в Ялті, про виход на кордони 1991 року...Під пісні і плясчки наріду 73% зняли з посад Залужного і 16 генералів Генштабу і пос тавили лояльних зрадникам. Відтоді фронт посипався. Але влада не переставала дурити нарід і почали обіцяти, що ось-ось закінчиться війна, що підписані вже 28 планів миру і таке інше. Набрехали про три тисячі балістичних ракет і по 7 ракет "Фламінго" на добу.., а виявилося, що то були "Фламіндичі", які обікрали всі міністерства і вивезли за кордорн сотні мільярдів доларів США.
Але влада, бачачи, що можна вішати локшину на вуха наріду, продовжує у своєму стилі, що вони сила і партіоти, а сьогодні винні США, їх недолугих президент, Європа, НАТО і ні слова про того, хто мав би з 2019 року дбати про Україну, а не спихувати свої провини на інших.
2019-рік втрати держ.здобутків і як сказав Піонтковський, найбільший успіх вчк-фсб за всю їх історію.