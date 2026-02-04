Си Цзиньпин - Путину: Отношения между РФ и Китаем развиваются "в правильном направлении"

Лидер Китая Си Цзиньпин провел видеоконференцию с российским диктатором Путиным.

Об этом пишет South China Morning Post, передает Цензор.НЕТ.

Си Цзиньпин заявил, что отношения между Россией и Китаем развиваются "в правильном направлении".

Он добавил, что для развития связей необходим "большой план".

В то же время Путин отметил, что Россия является ведущим поставщиком энергоносителей в Китай, а энергетическое партнерство между странами является "взаимовыгодным и действительно стратегическим".

Что предшествовало?

Ранее министр обороны Китая Дун Цзюнь сообщил российскому коллеге Белоусову, что Пекин готов усилить стратегическую координацию с РФ.

Аналитический центр CSIS сообщил, что Китай помог РФ втрое увеличить выпуск ракет "Искандер".

