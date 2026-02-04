Си Цзиньпин - Путину: Отношения между РФ и Китаем развиваются "в правильном направлении"
Лидер Китая Си Цзиньпин провел видеоконференцию с российским диктатором Путиным.
Об этом пишет South China Morning Post, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Си Цзиньпин заявил, что отношения между Россией и Китаем развиваются "в правильном направлении".
Он добавил, что для развития связей необходим "большой план".
В то же время Путин отметил, что Россия является ведущим поставщиком энергоносителей в Китай, а энергетическое партнерство между странами является "взаимовыгодным и действительно стратегическим".
Что предшествовало?
- Ранее министр обороны Китая Дун Цзюнь сообщил российскому коллеге Белоусову, что Пекин готов усилить стратегическую координацию с РФ.
- Аналитический центр CSIS сообщил, что Китай помог РФ втрое увеличить выпуск ракет "Искандер".
Топ комментарии
+8 Александр Павлов #594157
показать весь комментарий04.02.2026 13:58 Ответить Ссылка
+8 YU ST
показать весь комментарий04.02.2026 14:01 Ответить Ссылка
+6 CrossFirenko
показать весь комментарий04.02.2026 13:58 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Павлов #594157
показать весь комментарий04.02.2026 13:58 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
CrossFirenko
показать весь комментарий04.02.2026 13:58 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
✘
Eugen Damm
показать весь комментарий04.02.2026 15:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
YU ST
показать весь комментарий04.02.2026 14:01 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
IDFDavid #601622
показать весь комментарий04.02.2026 14:01 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий04.02.2026 14:17 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Luiza
показать весь комментарий04.02.2026 14:48 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий04.02.2026 14:54 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ярослав #611254
показать весь комментарий04.02.2026 14:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий04.02.2026 14:24 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Дід Трохим
показать весь комментарий04.02.2026 14:25 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Володимир Омельянов
показать весь комментарий04.02.2026 14:49 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Diesel_Sasha
показать весь комментарий04.02.2026 15:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Maxpro
показать весь комментарий04.02.2026 15:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Виктор Шевченко
показать весь комментарий04.02.2026 15:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль