Германия ближе к США, а не к Китаю, - глава МИД Вадефуль

Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль заявил, что ФРГ не является "равноудаленной" от США и Китая, а всегда будет ближе к Вашингтону, несмотря на недавнюю напряженность.

На лекции, организованной Международным институтом стратегических исследований, Вадефуль заявил, что Соединенные Штаты остаются важнейшим партнером для Европы и Германии, и что Европа остается зависимой от них в вопросе своей безопасности, несмотря на проблемы, которые в настоящее время "отталкивают" Вашингтон от региона.

"Бежать с распростертыми объятиями к президенту Си и говорить, что все наши проблемы исчезли в этот же момент, и мы только стремимся к тому, чтобы стать вашим большим партнером, было бы неправильным ответом", - подчеркнул он.

В то же время немецкий министр отметил, что единый ответ Европы на претензии США по Гренландии показывает, что она может успешно защищать свои интересы, если четко определит свои красные линии.

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
  • Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.
  • Трамп заявил, что Гренландия является чрезвычайно важной для национальной и мировой безопасности.
  • 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.
Ну що ви так😸. Он Британія не проти комуністичну сраку підтерти.🤬
02.02.2026 09:37 Ответить
Так і наші ЗЕлені неосовки не проти соснути баблішка та досвіду боротьби з демократією у комуняк.
Просто може прилетіти плюха з США за такі бажання.
02.02.2026 09:48 Ответить
Буває обидва господаря пестять, а буває і навпаки - реалполітік
02.02.2026 09:47 Ответить
Тобто Трампу можна і далі срати вам на голови? Ну ок...
02.02.2026 10:25 Ответить
так і США Є БЛИЖЧІ ДО КУЙЛА ЯК ДО ФАТЕРЛЯНДУ
02.02.2026 11:43 Ответить
то є мудра заява. бо в нас уже не раз лунають тупі думки про те, що потрібно шантажувати Чуба заграванням з китайськими комуняками. типу балансувати таким чином, показати якийсь стержень і мати позицію рівновіддалену між США і Китаєм. телепні. так думати можуть лише телепні. або зрадники. перш ніж робити такі тупі "рівновіддалені" заяви, то потрібно спочатку порахувати скільки допомоги Україні надали китайські комуняки і скільки допомоги Україні надали США...
02.02.2026 15:34 Ответить
 
 