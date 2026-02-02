Германия ближе к США, а не к Китаю, - глава МИД Вадефуль

Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль заявил, что ФРГ не является "равноудаленной" от США и Китая, а всегда будет ближе к Вашингтону, несмотря на недавнюю напряженность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

На лекции, организованной Международным институтом стратегических исследований, Вадефуль заявил, что Соединенные Штаты остаются важнейшим партнером для Европы и Германии, и что Европа остается зависимой от них в вопросе своей безопасности, несмотря на проблемы, которые в настоящее время "отталкивают" Вашингтон от региона.

"Бежать с распростертыми объятиями к президенту Си и говорить, что все наши проблемы исчезли в этот же момент, и мы только стремимся к тому, чтобы стать вашим большим партнером, было бы неправильным ответом", - подчеркнул он.

В то же время немецкий министр отметил, что единый ответ Европы на претензии США по Гренландии показывает, что она может успешно защищать свои интересы, если четко определит свои красные линии.

Что предшествовало?

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.

Трамп заявил, что Гренландия является чрезвычайно важной для национальной и мировой безопасности.

21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.



