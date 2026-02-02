Німеччина є ближчою до США, а не до Китаю, - глава МЗС Вадефуль

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що ФРН не є "рівновіддаленою" від США та Китаю, а завжди буде ближчою до Вашингтона, попри нещодавню напруженість.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

На лекції, організованій Міжнародним інститутом стратегічних досліджень, Вадефуль заявив, що Сполучені Штати залишаються найважливішим партнером для Європи та Німеччини, і що Європа залишається залежною від них у питанні своєї безпеки, попри проблеми, які наразі "відштовхують" Вашингтон від регіону.

"Бігти з розпростертими обіймами до президента Сі та говорити, що всі наші проблеми зникли в цю ж мить, і ми лише прямуємо до того, щоб стати вашим великим партнером, було б неправильною відповіддю", - наголосив він.

Водночас німецький міністр зазначив, що єдина відповідь Європи на претензії США щодо Гренландії показує, що вона може успішно захищати свої інтереси, якщо чітко визначить свої червоні лінії.

Читайте: Росія не планує напад на НАТО в короткостроковій перспективі, - Вадефуль

Що передувало?

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.

Трамп заявив, що Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки.

21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.



Читайте: Через митні погрози Трампа: Європарламент призупинив роботу над торговельною угодою із США