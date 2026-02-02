Німеччина є ближчою до США, а не до Китаю, - глава МЗС Вадефуль

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що ФРН не є "рівновіддаленою" від США та Китаю, а завжди буде ближчою до Вашингтона, попри нещодавню напруженість.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Подробиці

На лекції, організованій Міжнародним інститутом стратегічних досліджень, Вадефуль заявив, що Сполучені Штати залишаються найважливішим партнером для Європи та Німеччини, і що Європа залишається залежною від них у питанні своєї безпеки, попри проблеми, які наразі "відштовхують" Вашингтон від регіону.

"Бігти з розпростертими обіймами до президента Сі та говорити, що всі наші проблеми зникли в цю ж мить, і ми лише прямуємо до того, щоб стати вашим великим партнером, було б неправильною відповіддю", - наголосив він.

Водночас німецький міністр зазначив, що єдина відповідь Європи на претензії США щодо Гренландії показує, що вона може успішно захищати свої інтереси, якщо чітко визначить свої червоні лінії.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
  • Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.
  • Трамп заявив, що Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки.
  • 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.
Німеччина Китай США Вадефуль Йоганн
Ну що ви так😸. Он Британія не проти комуністичну сраку підтерти.🤬
02.02.2026 09:37 Відповісти
Так і наші ЗЕлені неосовки не проти соснути баблішка та досвіду боротьби з демократією у комуняк.
Просто може прилетіти плюха з США за такі бажання.
02.02.2026 09:48 Відповісти
Буває обидва господаря пестять, а буває і навпаки - реалполітік
02.02.2026 09:47 Відповісти
Тобто Трампу можна і далі срати вам на голови? Ну ок...
02.02.2026 10:25 Відповісти
так і США Є БЛИЖЧІ ДО КУЙЛА ЯК ДО ФАТЕРЛЯНДУ
02.02.2026 11:43 Відповісти
то є мудра заява. бо в нас уже не раз лунають тупі думки про те, що потрібно шантажувати Чуба заграванням з китайськими комуняками. типу балансувати таким чином, показати якийсь стержень і мати позицію рівновіддалену між США і Китаєм. телепні. так думати можуть лише телепні. або зрадники. перш ніж робити такі тупі "рівновіддалені" заяви, то потрібно спочатку порахувати скільки допомоги Україні надали китайські комуняки і скільки допомоги Україні надали США...
02.02.2026 15:34 Відповісти
 
 