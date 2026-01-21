Через митні погрози Трампа: Європарламент призупинив роботу над торговельною угодою із США

Європарламент зупинив торговельні переговори з Вашингтоном

У Європарламенті офіційно підтвердили призупинення роботи над затвердженням торговельної угоди ЄС і США через митні погрози американського лідера Дональда Трампа країнам Європи.

Про це в соцмережі Х повідомив голова торгового комітету Європарламенту, представник фракції соціал-демократів Бернд Ланге, інформує Цензор.НЕТ.

Угода на паузі

"Тепер офіційно: угода ЄС і США на паузі до подальших повідомлень. Наша переговорна команда щойно вирішила призупинити роботу комітету над юридичною імплементацією угоди у Торнбері. Наш суверенітет і територіальна цілісність під загрозою. "Бізнес як завжди" вже неможливий", - написав Ланге.

Читайте також: Жодні залякування чи погрози не вплинуть на нас: європейські лідери відреагували на мита Трампа через Гренландію

Що передувало

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що у Європейському парламенті заявляли, що торговельна угода між Євросоюзом та Сполученими Штатами фактично втратила шанси на реалізацію, тож процес її ратифікації можуть згорнути.

Читайте також: Стубб та Стере відповіли на митні погрози Трампа

Трамп запроваджує нові мита проти Європи

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
  • Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

Читайте також: Мита США проти країн ЄС через питання Гренландії є неприйнятними, - Домбровскіс

