Через митні погрози Трампа: Європарламент призупинив роботу над торговельною угодою із США
У Європарламенті офіційно підтвердили призупинення роботи над затвердженням торговельної угоди ЄС і США через митні погрози американського лідера Дональда Трампа країнам Європи.
Про це в соцмережі Х повідомив голова торгового комітету Європарламенту, представник фракції соціал-демократів Бернд Ланге, інформує Цензор.НЕТ.
Угода на паузі
"Тепер офіційно: угода ЄС і США на паузі до подальших повідомлень. Наша переговорна команда щойно вирішила призупинити роботу комітету над юридичною імплементацією угоди у Торнбері. Наш суверенітет і територіальна цілісність під загрозою. "Бізнес як завжди" вже неможливий", - написав Ланге.
Що передувало
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що у Європейському парламенті заявляли, що торговельна угода між Євросоюзом та Сполученими Штатами фактично втратила шанси на реалізацію, тож процес її ратифікації можуть згорнути.
Трамп запроваджує нові мита проти Європи
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
- Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.
і чого та європа вперлася!
як українці, їй богу!
там що, всі такі?