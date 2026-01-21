Через митні погрози Трампа: Європарламент призупинив роботу над торговельною угодою із США

У Європарламенті офіційно підтвердили призупинення роботи над затвердженням торговельної угоди ЄС і США через митні погрози американського лідера Дональда Трампа країнам Європи.

Про це в соцмережі Х повідомив голова торгового комітету Європарламенту, представник фракції соціал-демократів Бернд Ланге, інформує Цензор.НЕТ.

Угода на паузі

"Тепер офіційно: угода ЄС і США на паузі до подальших повідомлень. Наша переговорна команда щойно вирішила призупинити роботу комітету над юридичною імплементацією угоди у Торнбері. Наш суверенітет і територіальна цілісність під загрозою. "Бізнес як завжди" вже неможливий", - написав Ланге.

Що передувало

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що у Європейському парламенті заявляли, що торговельна угода між Євросоюзом та Сполученими Штатами фактично втратила шанси на реалізацію, тож процес її ратифікації можуть згорнути.

Трамп запроваджує нові мита проти Європи

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

