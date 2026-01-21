Из-за таможенных угроз Трампа: Европарламент приостановил работу над торговым соглашением с США

В Европарламенте официально подтвердили приостановку работы над утверждением торгового соглашения ЕС и США из-за таможенных угроз американского лидера Дональда Трампа странам Европы.

Об этом в соцсети Х сообщил председатель торгового комитета Европарламента, представитель фракции социал-демократов Бернд Ланге, информирует Цензор.НЕТ.

Соглашение на паузе

"Теперь официально: соглашение ЕС и США на паузе до дальнейших сообщений. Наша переговорная команда только что решила приостановить работу комитета над юридической имплементацией соглашения в Торнбери. Наш суверенитет и территориальная целостность под угрозой. "Бизнес как всегда" уже невозможен", - написал Ланге.

Что предшествовало

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Европейском парламенте заявляли, что торговое соглашение между Евросоюзом и Соединенными Штатами фактически потеряло шансы на реализацию, поэтому процесс его ратификации могут свернуть.

Трамп вводит новые пошлины против Европы

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.

