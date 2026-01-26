Новини
Росія не планує напад на НАТО в короткостроковій перспективі, - Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль

Росія наразі не розглядає серйозно можливість нападу на територію НАТО, оскільки Альянс залишається сильним, однак загроза гібридних атак з боку РФ зберігається.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль на спільній з главою МЗС Латвії Байбою Браже пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Вадефуля, Росія з "вагомих причин" не розглядає напад на країни НАТО у найближчій перспективі, адже країни Альянсу демонструють силу та єдність. Водночас він наголосив на необхідності зберігати пильність і посилювати оборонні зусилля.

Міністр підкреслив, що Німеччина та Латвія є лідерами у зміцненні обороноздатності та закликав усі країни НАТО повністю долучатися до цих процесів.

Гібридні атаки РФ 

Окремо Вадефуль звернув увагу на серйозну загрозу гібридних атак. За його словами, протягом року в Німеччині фіксують понад два мільярди атак на ІТ-системи, частина з яких походить з Росії або країн, що з нею співпрацюють, зокрема Північної Кореї та Ірану.

Глава МЗС ФРН також наголосив, що Росія продовжуватиме спроби дестабілізації Європи навіть у разі можливого мирного врегулювання війни в Україні. У зв’язку з цим він закликав до посилення обороноздатності, підвищення стійкості суспільства та залучення державних інституцій і бізнесу без нагнітання паніки.

НАТО росія Вадефуль Йоганн
соловйов вже разів сто на своєму помьоті знищив всю Європу арєшнікамі і цунамі залив... От барани! Кацапня і в Україну не вторгалась, це ж тільки крихітне сво...
26.01.2026 17:17 Відповісти
Прутін весь час, 25 років, заперечує про війну московії з Україною!!!
Іхтамнєту…, це ж і Пригожин доказував, разом із зеками і вагнерівцями….
26.01.2026 17:19 Відповісти
Пиво ковбаски - життя прекрасне 😸
26.01.2026 17:17 Відповісти
Аналітика стосовно біснуватих фюрерів тіпа Путіна не завжди працює. Силу Альянса ніхто не вимірював, особливо зараз. А статті на тему "а чи реально буже воювати НАТО за Балтію" наводять на певні роздуми, як кажуть натівці Орбан та Фіцо.
26.01.2026 17:20 Відповісти
"а чи реально буже воювати НАТО за Балтію" - та які там роздуми... Через місяць після окупації зберуть нараду НАТО, висловлять занепокоєння, введуть санкції на гречку та щось пообіцяють, що не треба буде виконувати.
26.01.2026 17:31 Відповісти
Виключать ці країни з НАТО - і немає проблеми.
26.01.2026 18:15 Відповісти
Завдячуючи кому?пуйло пердів"от Лісабона до владі востока ",їх зона
26.01.2026 17:24 Відповісти
мы не враги украинскому немецкому народу
26.01.2026 17:34 Відповісти
Герр Йоган!Не допомогайте росіянцям найоЖувати себе.Вони вас і так чудово надурять.Остання клятва пролунає за годину до нападу на вас.
26.01.2026 17:37 Відповісти
🤣🤣🤣
26.01.2026 17:43 Відповісти
А 'короткострокова перспектива' це скільки: тиждень, місяць, рік, п'ятирічка..? Ну звісно, прямо зараз вона не збирається нападати, бо для цього насамперед хоча б треба створити на кордонах НАТО відповідне ударне угруповання (а його ні з чого створювати, допоки йде активна фаза війни в Україні).
26.01.2026 18:05 Відповісти
Цих сосичників навіть їхні собаки не слухають і не сприймають
26.01.2026 18:17 Відповісти
росія буде потихеньку робити невеликі диверсії. То тут, то там. Але буде гадити постійно.
26.01.2026 18:39 Відповісти
Цікаво, де той Вафлєдуй угледів єдність і силу нати?
26.01.2026 18:53 Відповісти
І що, пан Вадефуль зуб дає? А якщо помиляється, то власну краватку зїсть?
26.01.2026 19:17 Відповісти
в Німеччині фіксують понад два мільярди атак... ******* дебіл.
26.01.2026 20:37 Відповісти
А шо *** если нет?!?!🤪
26.01.2026 22:37 Відповісти
Коли це кацапи хотіли миру?
26.01.2026 23:13 Відповісти
Херр Вадефуль,це тобі по секрету кінська голова нашептала чи сам пуйло? Вони й про Україну так говорили,в угоди про дружбу та кордони підписувалиі меморандум. Вчив би ти херр,українську класику:
"Кацапа звідусіль гони.
Нехай він здохне при дорозі
Ти подаєш йому води
А він вже сере на порозі."
Т..Г.Шевченко.
27.01.2026 00:01 Відповісти
 
 