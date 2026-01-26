Росія не планує напад на НАТО в короткостроковій перспективі, - Вадефуль

Росія наразі не розглядає серйозно можливість нападу на територію НАТО, оскільки Альянс залишається сильним, однак загроза гібридних атак з боку РФ зберігається.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль на спільній з главою МЗС Латвії Байбою Браже пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Вадефуля, Росія з "вагомих причин" не розглядає напад на країни НАТО у найближчій перспективі, адже країни Альянсу демонструють силу та єдність. Водночас він наголосив на необхідності зберігати пильність і посилювати оборонні зусилля.

Міністр підкреслив, що Німеччина та Латвія є лідерами у зміцненні обороноздатності та закликав усі країни НАТО повністю долучатися до цих процесів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина критикує Росію за "вперте наполягання" на максималістських територіальних вимогах

Гібридні атаки РФ

Окремо Вадефуль звернув увагу на серйозну загрозу гібридних атак. За його словами, протягом року в Німеччині фіксують понад два мільярди атак на ІТ-системи, частина з яких походить з Росії або країн, що з нею співпрацюють, зокрема Північної Кореї та Ірану.

Глава МЗС ФРН також наголосив, що Росія продовжуватиме спроби дестабілізації Європи навіть у разі можливого мирного врегулювання війни в Україні. У зв’язку з цим він закликав до посилення обороноздатності, підвищення стійкості суспільства та залучення державних інституцій і бізнесу без нагнітання паніки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 20-й пакет санкції ЄС проти РФ буде спрямовано на енергодоходи РФ та "тіньовий флот", - Вадефуль