РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7603 посетителя онлайн
Новости Наступление россии на страні НАТО
1 226 20

Россия не планирует нападение на НАТО в краткосрочной перспективе, - Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль

Россия пока не рассматривает серьезно возможность нападения на территорию НАТО, поскольку Альянс остается сильным, однако угроза гибридных атак со стороны РФ сохраняется.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль на совместной с главой МИД Латвии Байбой Браже пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Вадефуля, Россия по "веским причинам" не рассматривает нападение на страны НАТО в ближайшей перспективе, ведь страны Альянса демонстрируют силу и единство. В то же время он подчеркнул необходимость сохранять бдительность и усиливать оборонные усилия.

Министр подчеркнул, что Германия и Латвия являются лидерами в укреплении обороноспособности и призвал все страны НАТО полностью присоединиться к этим процессам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия критикует Россию за "упорное настаивание" на максималистских территориальных требованиях

Гибридные атаки РФ 

Отдельно Вадефуль обратил внимание на серьезную угрозу гибридных атак. По его словам, в течение года в Германии фиксируют более двух миллиардов атак на ИТ-системы, часть из которых исходит из России или стран, сотрудничающих с ней, в частности Северной Кореи и Ирана.

Глава МИД ФРГ также подчеркнул, что Россия будет продолжать попытки дестабилизации Европы даже в случае возможного мирного урегулирования войны в Украине. В связи с этим он призвал к усилению обороноспособности, повышению устойчивости общества и привлечению государственных институтов и бизнеса без нагнетания паники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 20-й пакет санкций ЕС против РФ будет направлен на энергодоходы РФ и "теневой флот", - Вадефуль

Автор: 

НАТО (10584) россия (97348) Вадефуль Иоганн (116)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
соловйов вже разів сто на своєму помьоті знищив всю Європу арєшнікамі і цунамі залив... От барани! Кацапня і в Україну не вторгалась, це ж тільки крихітне сво...
показать весь комментарий
26.01.2026 17:17 Ответить
+4
Прутін весь час, 25 років, заперечує про війну московії з Україною!!!
Іхтамнєту…, це ж і Пригожин доказував, разом із зеками і вагнерівцями….
показать весь комментарий
26.01.2026 17:19 Ответить
+1
Пиво ковбаски - життя прекрасне 😸
показать весь комментарий
26.01.2026 17:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
соловйов вже разів сто на своєму помьоті знищив всю Європу арєшнікамі і цунамі залив... От барани! Кацапня і в Україну не вторгалась, це ж тільки крихітне сво...
показать весь комментарий
26.01.2026 17:17 Ответить
Пиво ковбаски - життя прекрасне 😸
показать весь комментарий
26.01.2026 17:17 Ответить
Прутін весь час, 25 років, заперечує про війну московії з Україною!!!
Іхтамнєту…, це ж і Пригожин доказував, разом із зеками і вагнерівцями….
показать весь комментарий
26.01.2026 17:19 Ответить
Аналітика стосовно біснуватих фюрерів тіпа Путіна не завжди працює. Силу Альянса ніхто не вимірював, особливо зараз. А статті на тему "а чи реально буже воювати НАТО за Балтію" наводять на певні роздуми, як кажуть натівці Орбан та Фіцо.
показать весь комментарий
26.01.2026 17:20 Ответить
"а чи реально буже воювати НАТО за Балтію" - та які там роздуми... Через місяць після окупації зберуть нараду НАТО, висловлять занепокоєння, введуть санкції на гречку та щось пообіцяють, що не треба буде виконувати.
показать весь комментарий
26.01.2026 17:31 Ответить
Виключать ці країни з НАТО - і немає проблеми.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:15 Ответить
Завдячуючи кому?пуйло пердів"от Лісабона до владі востока ",їх зона
показать весь комментарий
26.01.2026 17:24 Ответить
мы не враги украинскому немецкому народу
показать весь комментарий
26.01.2026 17:34 Ответить
Герр Йоган!Не допомогайте росіянцям найоЖувати себе.Вони вас і так чудово надурять.Остання клятва пролунає за годину до нападу на вас.
показать весь комментарий
26.01.2026 17:37 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
26.01.2026 17:43 Ответить
А 'короткострокова перспектива' це скільки: тиждень, місяць, рік, п'ятирічка..? Ну звісно, прямо зараз вона не збирається нападати, бо для цього насамперед хоча б треба створити на кордонах НАТО відповідне ударне угруповання (а його ні з чого створювати, допоки йде активна фаза війни в Україні).
показать весь комментарий
26.01.2026 18:05 Ответить
Цих сосичників навіть їхні собаки не слухають і не сприймають
показать весь комментарий
26.01.2026 18:17 Ответить
росія буде потихеньку робити невеликі диверсії. То тут, то там. Але буде гадити постійно.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:39 Ответить
Цікаво, де той Вафлєдуй угледів єдність і силу нати?
показать весь комментарий
26.01.2026 18:53 Ответить
І що, пан Вадефуль зуб дає? А якщо помиляється, то власну краватку зїсть?
показать весь комментарий
26.01.2026 19:17 Ответить
в Німеччині фіксують понад два мільярди атак... ******* дебіл.
показать весь комментарий
26.01.2026 20:37 Ответить
А шо *** если нет?!?!🤪
показать весь комментарий
26.01.2026 22:37 Ответить
Коли це кацапи хотіли миру?
показать весь комментарий
26.01.2026 23:13 Ответить
Херр Вадефуль,це тобі по секрету кінська голова нашептала чи сам пуйло? Вони й про Україну так говорили,в угоди про дружбу та кордони підписувалиі меморандум. Вчив би ти херр,українську класику:
"Кацапа звідусіль гони.
Нехай він здохне при дорозі
Ти подаєш йому води
А він вже сере на порозі."
Т..Г.Шевченко.
показать весь комментарий
27.01.2026 00:01 Ответить
 
 