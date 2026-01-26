Россия не планирует нападение на НАТО в краткосрочной перспективе, - Вадефуль

Россия пока не рассматривает серьезно возможность нападения на территорию НАТО, поскольку Альянс остается сильным, однако угроза гибридных атак со стороны РФ сохраняется.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль на совместной с главой МИД Латвии Байбой Браже пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Вадефуля, Россия по "веским причинам" не рассматривает нападение на страны НАТО в ближайшей перспективе, ведь страны Альянса демонстрируют силу и единство. В то же время он подчеркнул необходимость сохранять бдительность и усиливать оборонные усилия.

Министр подчеркнул, что Германия и Латвия являются лидерами в укреплении обороноспособности и призвал все страны НАТО полностью присоединиться к этим процессам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия критикует Россию за "упорное настаивание" на максималистских территориальных требованиях

Гибридные атаки РФ

Отдельно Вадефуль обратил внимание на серьезную угрозу гибридных атак. По его словам, в течение года в Германии фиксируют более двух миллиардов атак на ИТ-системы, часть из которых исходит из России или стран, сотрудничающих с ней, в частности Северной Кореи и Ирана.

Глава МИД ФРГ также подчеркнул, что Россия будет продолжать попытки дестабилизации Европы даже в случае возможного мирного урегулирования войны в Украине. В связи с этим он призвал к усилению обороноспособности, повышению устойчивости общества и привлечению государственных институтов и бизнеса без нагнетания паники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 20-й пакет санкций ЕС против РФ будет направлен на энергодоходы РФ и "теневой флот", - Вадефуль