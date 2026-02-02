Китай помог РФ втрое увеличить выпуск ракет "Искандер"
Россия существенно нарастила производство баллистических ракет для комплексов "Искандер-М" благодаря импорту из Китая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете аналитического центра CSIS о российско-китайском сотрудничестве.
Аналитики отмечают, что Китай стал ключевым поставщиком критически важных компонентов для российского ВПК. Речь идет о химических веществах, оборудовании и товарах двойного назначения. Это позволило России существенно увеличить темпы производства ракетного вооружения.
Торговля РФ и Китая как основа военного роста
По данным CSIS, в 2024 году товарооборот между Россией и Китаем достиг 250 миллиардов долларов. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 190 миллиардов долларов.
Доля Китая во внешней торговле РФ выросла до 33,8 процента. В 2014 году она составляла лишь 11,3 процента.
Отдельно аналитики отмечают поставки перхлората аммония из Китая. В 2024 году на КНР пришлось 70 процентов импорта этого вещества в Россию.
Перхлорат аммония является ключевым компонентом твердого ракетного топлива.
Китай также стал главным покупателем российской нефти. В 2024 году 75 процентов импортированной в КНР нефти происходило из России. В 2022 году этот показатель оценивался на уровне 60–65 процентов.
Производство "Искандеров" выросло в три раза
CSIS фиксирует значительный рост поставок в РФ товаров двойного назначения. Среди них станки, микропроцессоры и другое промышленное оборудование.
В отчете отмечается: "Россия не имеет достаточных мощностей для производства всех необходимых товаров двойного назначения".
Кроме химических компонентов, Россия получала из Китая корпуса для дронов. Также поставлялись литиевые батареи и оптико-волоконные кабели.
Эти материалы используются для БПЛА с управлением через оптоволокно.
- Аналитики Defense Express сравнили данные за 2023 и 2025 годы. Они пришли к выводу о трехкратном росте производства ракет 9М723.
Эти ракеты применяются в оперативно-тактическом комплексе "Искандер".
По данным ГУР МО, в декабре 2025 года Россия имела запас около 200 таких ракет. Месячный объем производства тогда достиг 50 единиц. В начале 2023 года общее производство составляло всего 36 ракет.
В МИД Китая обвинения в поддержке РФ отвергли. Там назвали их попыткой переложить ответственность за агрессию против Украины.
А що постачати Україні для випуску фотографій замість ракет?
А ви і досі думаєте за що
Коли ви вже прозрієте?!
За січень-листопад 2025 року Пекін заплатив Москві за поставлену нафту майже на 20% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, хоча фізичні обсяги поставок залишилися на попередньому рівні. Одночасно експорт легкових автомобілів із Китаю до Росії в натуральному вираженні впав майже в півтора разу.
КНР фактично стала єдиним покупцем значної частини російських експортних товарів, тоді як для самого Китаю Росія залишається другосортним партнером.
Росія забезпечує лише 4% зовнішньої торгівлі Китаю.
Майже 80% російського експорту до Китаю - це мінеральна сировина, згідно з митними даними Китаю.
Пекін не прагне купувати російські товари з більшою доданою вартістю.
З китайським експортом до Росії формується зовсім інша картина.
Майже дві третини - це високотехнологічні продукти.
На відміну від західних автовиробників, які до початку війни збирали автомобілі на російських підприємствах, їхні китайські конкуренти майже не інвестують у російські майданчики і переважно постачають готову продукцію.
І вся економіка давно б завалилася. Якби вони захотіли, війна закінчилася б уже давно".
спонсировать, воскресить, создать заново, может пару станков купить вместо поездок оравы переговорщиков на "поговорить"
Не здивуюся, якщо пізніше з'ясується, що у Файрпойнт з Фламінго не дуже вийшло бо вони комплектуючі на росію за недорого продали.
В цьому процесі, "тут воюємо, а тут рибу загортаємо", беруть участь всі, від імпортерів до покупців.
З іншого боку, Китай надто потужна та впливова держава, щоб тупо **********.
Потрібна гнучкість, але чи можна чекати її від 5-6 менеджерів однієї національності, велике питання.
Самостійна, суверенна Україна Китаю ні до чого.
Китай бачить Україну, як частину їхнього вассала..
Саме тому ця війна сталася і продовжується. І саме тому Китай допомагає роісє.
А от Азійську частину Совка Китай вже підгріб під себе. І тому Роісє там вже нічого не світить, скільки б вона не тужилася.
Все притомные понимают, что 21 век - век Китая.
поцікавтесь скільки МІЛЬЯРДІВ доларів українці заплатили китайцям за їх дешеве пластикове сміття!
Отримує наддешеві енергоресурси,постачає величезну кількість компонентів для зброї всім сторонам конфлікту і не тільки,поставляє інші товари на світовий ринок,які більш конкурентоспроможні за рахунок сировини.
Моя думка,що ідею з війною в Україні ,Китай підтримав трьома руками,чи ,навіть,був автором цієї ідеї