Китай помог РФ втрое увеличить выпуск ракет "Искандер"

Россия существенно нарастила производство баллистических ракет для комплексов "Искандер-М" благодаря импорту из Китая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете аналитического центра CSIS о российско-китайском сотрудничестве.

Аналитики отмечают, что Китай стал ключевым поставщиком критически важных компонентов для российского ВПК. Речь идет о химических веществах, оборудовании и товарах двойного назначения. Это позволило России существенно увеличить темпы производства ракетного вооружения.

Торговля РФ и Китая как основа военного роста

По данным CSIS, в 2024 году товарооборот между Россией и Китаем достиг 250 миллиардов долларов. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 190 миллиардов долларов.

Доля Китая во внешней торговле РФ выросла до 33,8 процента. В 2014 году она составляла лишь 11,3 процента.

Отдельно аналитики отмечают поставки перхлората аммония из Китая. В 2024 году на КНР пришлось 70 процентов импорта этого вещества в Россию.

Перхлорат аммония является ключевым компонентом твердого ракетного топлива.

Китай также стал главным покупателем российской нефти. В 2024 году 75 процентов импортированной в КНР нефти происходило из России. В 2022 году этот показатель оценивался на уровне 60–65 процентов.

Производство "Искандеров" выросло в три раза

CSIS фиксирует значительный рост поставок в РФ товаров двойного назначения. Среди них станки, микропроцессоры и другое промышленное оборудование.

В отчете отмечается: "Россия не имеет достаточных мощностей для производства всех необходимых товаров двойного назначения".

Кроме химических компонентов, Россия получала из Китая корпуса для дронов. Также поставлялись литиевые батареи и оптико-волоконные кабели.

Эти материалы используются для БПЛА с управлением через оптоволокно.

Аналитики Defense Express сравнили данные за 2023 и 2025 годы. Они пришли к выводу о трехкратном росте производства ракет 9М723.

Эти ракеты применяются в оперативно-тактическом комплексе "Искандер".

По данным ГУР МО, в декабре 2025 года Россия имела запас около 200 таких ракет. Месячный объем производства тогда достиг 50 единиц. В начале 2023 года общее производство составляло всего 36 ракет.

В МИД Китая обвинения в поддержке РФ отвергли. Там назвали их попыткой переложить ответственность за агрессию против Украины.

