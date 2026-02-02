РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7120 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество Китая и РФ оссия планирует запустить баллистическую ракету
8 008 65

Китай помог РФ втрое увеличить выпуск ракет "Искандер"

Китай помогает России выпускать ракеты Искандер

Россия существенно нарастила производство баллистических ракет для комплексов "Искандер-М" благодаря импорту из Китая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете аналитического центра CSIS о российско-китайском сотрудничестве.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Аналитики отмечают, что Китай стал ключевым поставщиком критически важных компонентов для российского ВПК. Речь идет о химических веществах, оборудовании и товарах двойного назначения. Это позволило России существенно увеличить темпы производства ракетного вооружения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россиянам начали массово продавать бракованные автомобили

Торговля РФ и Китая как основа военного роста

По данным CSIS, в 2024 году товарооборот между Россией и Китаем достиг 250 миллиардов долларов. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 190 миллиардов долларов.
Доля Китая во внешней торговле РФ выросла до 33,8 процента. В 2014 году она составляла лишь 11,3 процента.

Отдельно аналитики отмечают поставки перхлората аммония из Китая. В 2024 году на КНР пришлось 70 процентов импорта этого вещества в Россию.
Перхлорат аммония является ключевым компонентом твердого ракетного топлива.

Китай также стал главным покупателем российской нефти. В 2024 году 75 процентов импортированной в КНР нефти происходило из России. В 2022 году этот показатель оценивался на уровне 60–65 процентов.

Читайте: Китайская CNPC собирается перезапустить закрытый НПЗ для переработки российской нефти

Производство "Искандеров" выросло в три раза

CSIS фиксирует значительный рост поставок в РФ товаров двойного назначения. Среди них станки, микропроцессоры и другое промышленное оборудование.

В отчете отмечается: "Россия не имеет достаточных мощностей для производства всех необходимых товаров двойного назначения".

Кроме химических компонентов, Россия получала из Китая корпуса для дронов. Также поставлялись литиевые батареи и оптико-волоконные кабели.
Эти материалы используются для БПЛА с управлением через оптоволокно.

  • Аналитики Defense Express сравнили данные за 2023 и 2025 годы. Они пришли к выводу о трехкратном росте производства ракет 9М723.
    Эти ракеты применяются в оперативно-тактическом комплексе "Искандер".

По данным ГУР МО, в декабре 2025 года Россия имела запас около 200 таких ракет. Месячный объем производства тогда достиг 50 единиц. В начале 2023 года общее производство составляло всего 36 ракет.

В МИД Китая обвинения в поддержке РФ отвергли. Там назвали их попыткой переложить ответственность за агрессию против Украины.

Читайте также: Трамп предостерег Великобританию и Канаду от соглашений с Китаем: Это очень опасно для них

Автор: 

Китай (3337) ракеты (3942) россия (97465) сотрудничество (760)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Ось це справжній партнер... який не боїться ескалації і працює на потрібний результат...
показать весь комментарий
02.02.2026 00:42 Ответить
+18
За нашу тупость беспросветную нам такая Кара. За наше-чисто поржём в девятнадцатом году. За наше-получили термос от вселенского патриарха-теперь погреемся. Ха-ха-ха. За нашу -"лишь бы не Порошенко!!"
показать весь комментарий
02.02.2026 01:03 Ответить
+13
Тут воюємо, а тут рибу загортаємо. Для Зелені це норм.

Не здивуюся, якщо пізніше з'ясується, що у Файрпойнт з Фламінго не дуже вийшло бо вони комплектуючі на росію за недорого продали.
показать весь комментарий
02.02.2026 02:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Абизяны
показать весь комментарий
02.02.2026 00:38 Ответить
Ось це справжній партнер... який не боїться ескалації і працює на потрібний результат...
показать весь комментарий
02.02.2026 00:42 Ответить
Кому потрібний результат? ХЗ що у цих вузькооких на умі!
показать весь комментарий
02.02.2026 00:46 Ответить
Ну тут головне, що росія робить балістику, щось там нарощує. Так - їй постачають компоненти.

А що постачати Україні для випуску фотографій замість ракет?
показать весь комментарий
02.02.2026 01:07 Ответить
Так все це не безкоштовно, в скоріше всього з націнкою у три рази, яку кацапи оплачують з дармових нафтобаксів, і загалом тільки продукція подвійного призначення. Були бу нас свої ракети типу Іскандер, не думаю що Німеччина б побоялася передати нам свої станки.
показать весь комментарий
02.02.2026 10:57 Ответить
справжній партнер віслюк оманський який шлє двушки на Москву і ніяк не перекриє нафтопровід
показать весь комментарий
02.02.2026 18:20 Ответить
Ну от чому ми одні відбиваємося за увесь білий світ від цієї кацапо-китайської навали? За що нам така кара?
показать весь комментарий
02.02.2026 00:44 Ответить
Так у нас безпілотники теж китайські. В озброєнні, яке постачає нам захід, китайських компонентів теж достатньо.
показать весь комментарий
02.02.2026 00:50 Ответить
Зрівняли балістичні ракети і безпілотники! У нас виробництвом таких ракет геть не пахне, а партнери тільки забороняти уміють...
показать весь комментарий
02.02.2026 09:55 Ответить
А про чудові крилаті ракети Фламінго ви вже забули?
показать весь комментарий
02.02.2026 10:17 Ответить
А що про них пам'ятати? Там натяк був зразу зрозумілий - фламінго ж рожеві - тобто всі ці ракети - рожеві мрії - не більше!
показать весь комментарий
02.02.2026 10:26 Ответить
За нашу тупость беспросветную нам такая Кара. За наше-чисто поржём в девятнадцатом году. За наше-получили термос от вселенского патриарха-теперь погреемся. Ха-ха-ха. За нашу -"лишь бы не Порошенко!!"
показать весь комментарий
02.02.2026 01:03 Ответить
Так-то Катерина. За
показать весь комментарий
02.02.2026 01:04 Ответить
Так війна з 14-го, якщо ти не знав. І переростання її в повномасштабну було лише питання часу. Хіба що обраний в 19-му президент добровільно дав би кацапам сухопутний коридор, воду та електрику на Крим, тоді, можливо, не було б.
показать весь комментарий
02.02.2026 07:35 Ответить
А хіба зєля цього не віддав?
показать весь комментарий
02.02.2026 08:33 Ответить
По факту так. Але для цього сво довелося розпочинати.
показать весь комментарий
02.02.2026 10:19 Ответить
А хіба зеля не казав що війна потрібна тільки Порошенку? Хіба не казав що ніякої війни не буде а будуть шашлики? Здається Порошенко казав що війна буде і треба готуватись, а 73% ржали "голосуй за Порошенка а то путін нападе", Чи вже не пам'ятаєте такого?
показать весь комментарий
02.02.2026 12:15 Ответить
Вже сто раз цю мантру чули! Тільки от зараз ніхто не признається, що за ЗЕ голосували - звідки ж 73 відсотки взялося?
показать весь комментарий
02.02.2026 09:57 Ответить
Забув ще згадати рускій язик
показать весь комментарий
02.02.2026 18:11 Ответить
За те що просрали ядерку.
показать весь комментарий
02.02.2026 02:53 Ответить
Сусіди кацапів повинні жити як вони-у гімні,у багні, у безпробудному пияцтві,у кособокій хаті,мати бур'ян на городі та горланить про вялічіє. Тоді ти друг,таваріщ і брат. В іншому випадку ч прийду тебе визволять. А тут ще байстрюк нацистський зі своїми дитячими та юнацькими скелетами в шкафу-і все співпало. А якщо що-бух на коліна,ня віноватая я,бес попутал. Слова Нагібіна про необхідність покарання цього зла(кацапії) актуальні і сьогодні.
показать весь комментарий
02.02.2026 06:17 Ответить
Кара за вибори 2019
А ви і досі думаєте за що
Коли ви вже прозрієте?!
показать весь комментарий
02.02.2026 09:15 Ответить
Арахамія гнида ти китаю дупу лизав
показать весь комментарий
02.02.2026 00:44 Ответить
Якби не лизав, то воювали б ми зараз палками замість безпілотників.
показать весь комментарий
02.02.2026 07:37 Ответить
бубочка це ти Комік Прикольний
показать весь комментарий
02.02.2026 08:38 Ответить
У коміка логіка як у зєльца в московських саунах
показать весь комментарий
02.02.2026 18:24 Ответить
У 2025 році обсяг російсько-китайської торгівлі скоротився вперше за п'ять останніх років - відразу на 7%, приблизно до 228 мільярдів доларів США, випливає з даних Головного митного управління КНР, які вивчила DW. Основні причини - падіння цін на ключові статті російського експорту (перш за все це нафта та газ), а також уповільнення попиту в Росії на китайські автомобілі.

За січень-листопад 2025 року Пекін заплатив Москві за поставлену нафту майже на 20% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, хоча фізичні обсяги поставок залишилися на попередньому рівні. Одночасно експорт легкових автомобілів із Китаю до Росії в натуральному вираженні впав майже в півтора разу.
показать весь комментарий
02.02.2026 00:48 Ответить
Москва залежить від Пекіна набагато більше, ніж Пекін від Москви.
КНР фактично стала єдиним покупцем значної частини російських експортних товарів, тоді як для самого Китаю Росія залишається другосортним партнером.
Росія забезпечує лише 4% зовнішньої торгівлі Китаю.
Майже 80% російського експорту до Китаю - це мінеральна сировина, згідно з митними даними Китаю.
Пекін не прагне купувати російські товари з більшою доданою вартістю.
З китайським експортом до Росії формується зовсім інша картина.
Майже дві третини - це високотехнологічні продукти.
На відміну від західних автовиробників, які до початку війни збирали автомобілі на російських підприємствах, їхні китайські конкуренти майже не інвестують у російські майданчики і переважно постачають готову продукцію.
показать весь комментарий
02.02.2026 00:52 Ответить
Як сказав Reuters ще один співрозмовник з оточення російського уряду: "Без них ми не змогли б виготовити жодної ракети - не кажучи вже про дрони.
І вся економіка давно б завалилася. Якби вони захотіли, війна закінчилася б уже давно".
показать весь комментарий
02.02.2026 00:58 Ответить
ЄС треба розуміти ,хто на справді воює в Україні , і як важко українцям захищатися від зради , як зовні ( китай) , та внутришнього зеленного ворога, захищати ЄС українським життям ,це непомірна ціна , і Захід знає ,шо ця війна була і на їх совісті ,коли вони підтримали 🤡 і сьогодні багато залежить від ЄС , тому шо китаю важливо допомогти московії окупувати весь Захід ...
показать весь комментарий
02.02.2026 00:50 Ответить
А потім ці мавпи жовтопикі будуть закликати обидві сторони до стриманості, видавати заяви про прагнення до миру, пропонувати себе у якості посередників.
показать весь комментарий
02.02.2026 00:50 Ответить
даже хз, может тоже вместо пиляния последнего и покупок тачек, хатынок закордоном и спонсирования хорошей жизни избанных физиономий какие ненужные эффективным менеджерам нии\конструкторские бюро спонсировать, воскресить, создать заново, может пару станков купить вместо поездок оравы переговорщиков на "поговорить" (хотя, может от них вреда меньше, тут когда они там, но скорее всего - нет). а то "рынок" у нас кажется только на пожрать, а бутербодами в кацапов не докинуть никак, холодно, да и китайская комплектуха никуда не пропала, и не пропадет.
показать весь комментарий
02.02.2026 01:04 Ответить
Харківський авіаінститут навчатиме китайців будувати літаки: 40% річної оплати віддадуть фірмі з КНР за набір студентів
https://censor.net/n3597892
-----
питання є?
питань нема 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
02.02.2026 02:11 Ответить
Тут воюємо, а тут рибу загортаємо. Для Зелені це норм.

Не здивуюся, якщо пізніше з'ясується, що у Файрпойнт з Фламінго не дуже вийшло бо вони комплектуючі на росію за недорого продали.
показать весь комментарий
02.02.2026 02:31 Ответить
А хіба пільги на ввезення електромобілів з Китаю не з тієї ж опери?
В цьому процесі, "тут воюємо, а тут рибу загортаємо", беруть участь всі, від імпортерів до покупців.
З іншого боку, Китай надто потужна та впливова держава, щоб тупо **********.
Потрібна гнучкість, але чи можна чекати її від 5-6 менеджерів однієї національності, велике питання.
показать весь комментарий
02.02.2026 11:27 Ответить
Так можливо Україні зі самого початку війни 2014-го потрібно було обрати Китай, а не америку в партнери? Кацапи не помилились з вибором партнерів.
показать весь комментарий
02.02.2026 02:55 Ответить
Точно. От тільки Китай влаштовує Україна під РФ, як Бульбостан.
Самостійна, суверенна Україна Китаю ні до чого.
показать весь комментарий
02.02.2026 03:05 Ответить
Я і не смішу.
Китай бачить Україну, як частину їхнього вассала..
Саме тому ця війна сталася і продовжується. І саме тому Китай допомагає роісє.
А от Азійську частину Совка Китай вже підгріб під себе. І тому Роісє там вже нічого не світить, скільки б вона не тужилася.
показать весь комментарий
02.02.2026 08:31 Ответить
Ти дришля собача за всіх українців не розписуйся ,звик, як зєля приймати з усіх сторін!
показать весь комментарий
02.02.2026 08:36 Ответить
...як і цілому світу і Європі...
показать весь комментарий
02.02.2026 12:14 Ответить
І тому Європа витрачає купу бабла на цю корупційну помийку, яка сама вже пару років як всралась би вже.
показать весь комментарий
02.02.2026 12:24 Ответить
Я говорю про 2014-й. Тоді кацапія ще не була дуже "вась-вась" з Китаєм.
показать весь комментарий
02.02.2026 03:09 Ответить
Макаки косорилі, мало їх японці геноцидили...
показать весь комментарий
02.02.2026 04:56 Ответить
Умные люди ищут как с китаем торговать и "дружить" ну так чтобы конфликтов не было и гещефты текли рекой: ЕС, Канада, Латинская Америка, ру с ня ** а нная и так далее.
Все притомные понимают, что 21 век - век Китая.
показать весь комментарий
02.02.2026 05:59 Ответить
Отож. А місцева цензорівська братва навпаки, вимагає повністю порвати з "жовтопикими мавпами". Круті державники...
показать весь комментарий
02.02.2026 07:41 Ответить
Зебанда в тричі
збагатилась
на Фламінгах
показать весь комментарий
02.02.2026 07:18 Ответить
Та то не так і багато,міндич більше виробляв
показать весь комментарий
02.02.2026 08:31 Ответить
Так і не зрозуміло за що цей гундосий " вождь планети" віддав корисні копалини ,і чому Кличко вже сьомий рік йому заважає пообіцяти також китайцям "півсибіру", і хоча б узнати що там треба персам з північнокорейцями.
показать весь комментарий
02.02.2026 08:37 Ответить
І їто поборе цю коаліцію кацапні, північних корейців, ірана і китая? Хворі люди, яких хапають на вулицях, і при цьому не воюють силовики, відставники, охоронці, бики з тилових частин, офіцери, всі заброньовані або пенсіонери в 43? Що ця влада собі думає?
показать весь комментарий
02.02.2026 09:26 Ответить
Не кажучи вже про країни НАТО, які теж мали б воювати, бо путлер вимагає від них відкату до кордонів 97-го року і ставить це умовою припинення війни, а віддуваємось одні ми!
показать весь комментарий
02.02.2026 09:32 Ответить
забаньте кремляді пєніса бєлова! Може ти зупиниш хоробрий памперсний диванний антитцкуня?
показать весь комментарий
02.02.2026 18:25 Ответить
МЗС Китая эти обвинения отвергли, потому что действительно Китай не помогает РФии, он просто продает им всё, что они готовы купить, причем по завышенным ценам и покупает всё, что они готовы продать, причем с огромными скидками. Ничего личного, просто бизнес. Китайцы конкретно зарабатывают на этой войне...
показать весь комментарий
02.02.2026 10:21 Ответить
Суть манипуляции... Помощь - этого когда одна страна что-то дает другой бесплатно... В этом смысле не только Китай, но и Иран и даже Сев. Корея ничего бесплатно РФии не давали - они ей ПРОДавали всё и по очень хорошим для себя ценам. Из этого два следствия - 1. РФ нарастила выпуск военной продукции, 2. Рфия получила на конец 4го года войны огромный дефицит средств минус 6 триллионов фублей при чудовищных сокращениях невоенных бюджетных расходов в 3 триллиона за последний 2 месяца. Это вот цена за всю эту торговую историю...
показать весь комментарий
02.02.2026 10:30 Ответить
і зробив це китай за гроші українців! хто не в курсі, то поцікавтесь якийсь був торговий баланс України з китаєм тільки за один минулий 2025 рік....
поцікавтесь скільки МІЛЬЯРДІВ доларів українці заплатили китайцям за їх дешеве пластикове сміття!
показать весь комментарий
02.02.2026 10:55 Ответить
Китай-країна,що отримує максимальний прибуток від цієї війни.
Отримує наддешеві енергоресурси,постачає величезну кількість компонентів для зброї всім сторонам конфлікту і не тільки,поставляє інші товари на світовий ринок,які більш конкурентоспроможні за рахунок сировини.

Моя думка,що ідею з війною в Україні ,Китай підтримав трьома руками,чи ,навіть,був автором цієї ідеї
показать весь комментарий
02.02.2026 11:07 Ответить
Зате нікого не цікавить чому ще діє нафтопровід дружба в Україні, коли якцапи нічим себе не обмежують в обстрілах і не ліквідований сатанат упц мп - типу це порушує права сектантів, а закриття кордонів не порушує нічиї права??
показать весь комментарий
02.02.2026 18:19 Ответить
 
 