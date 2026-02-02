Китай допоміг РФ утричі збільшити випуск ракет "Іскандер"
Росія суттєво наростила виробництво балістичних ракет для комплексів "Іскандер-М" завдяки імпорту з Китаю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті аналітичного центру CSIS, щодо російсько-китайської співпраці.
Аналітики зазначають, що Китай став ключовим постачальником критично важливих компонентів для російського ВПК. Йдеться про хімічні речовини, обладнання та товари подвійного призначення. Це дозволило Росії суттєво збільшити темпи виробництва ракетного озброєння.
Торгівля РФ і Китаю як основа військового зростання
За даними CSIS, у 2024 році товарообіг між Росією та Китаєм досяг 250 мільярдів доларів. Для порівняння, у 2022 році цей показник становив 190 мільярдів доларів.
Частка Китаю у зовнішній торгівлі РФ зросла до 33,8 відсотка. У 2014 році вона складала лише 11,3 відсотка.
Окремо аналітики наголошують на постачанні перхлорату амонію з Китаю. У 2024 році на КНР припало 70 відсотків імпорту цієї речовини до Росії.
Перхлорат амонію є ключовим компонентом твердого ракетного палива.
Китай також став головним покупцем російської нафти. У 2024 році 75 відсотків імпортованої до КНР нафти походило з Росії. У 2022 році цей показник оцінювався на рівні 60–65 відсотків.
Виробництво "Іскандерів" зросло утричі
CSIS фіксує значне зростання постачання до РФ товарів подвійного призначення. Серед них верстати, мікропроцесори та інше промислове обладнання.
У звіті зазначається: "Росія не має достатніх потужностей для виробництва всіх необхідних товарів подвійного призначення".
Крім хімічних компонентів, Росія отримувала з Китаю корпуси для дронів. Також постачалися літієві батареї та оптико-волоконні кабелі.
Ці матеріали використовуються для БПЛА з керуванням через оптоволокно.
- Аналітики Defense Express порівняли дані за 2023 та 2025 роки. Вони дійшли висновку про триразове зростання виробництва ракет 9М723.
Ці ракети застосовуються в оперативно-тактичному комплексі "Іскандер".
За даними ГУР МО, у грудні 2025 року Росія мала запас близько 200 таких ракет. Місячний обсяг виробництва тоді досяг 50 одиниць. На початку 2023 року загальне виробництво складало лише 36 ракет.
У МЗС Китаю звинувачення у підтримці РФ відкинули. Там назвали їх спробою перекласти відповідальність за агресію проти України.
А що постачати Україні для випуску фотографій замість ракет?
А ви і досі думаєте за що
Коли ви вже прозрієте?!
За січень-листопад 2025 року Пекін заплатив Москві за поставлену нафту майже на 20% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, хоча фізичні обсяги поставок залишилися на попередньому рівні. Одночасно експорт легкових автомобілів із Китаю до Росії в натуральному вираженні впав майже в півтора разу.
КНР фактично стала єдиним покупцем значної частини російських експортних товарів, тоді як для самого Китаю Росія залишається другосортним партнером.
Росія забезпечує лише 4% зовнішньої торгівлі Китаю.
Майже 80% російського експорту до Китаю - це мінеральна сировина, згідно з митними даними Китаю.
Пекін не прагне купувати російські товари з більшою доданою вартістю.
З китайським експортом до Росії формується зовсім інша картина.
Майже дві третини - це високотехнологічні продукти.
На відміну від західних автовиробників, які до початку війни збирали автомобілі на російських підприємствах, їхні китайські конкуренти майже не інвестують у російські майданчики і переважно постачають готову продукцію.
І вся економіка давно б завалилася. Якби вони захотіли, війна закінчилася б уже давно".
спонсировать, воскресить, создать заново, может пару станков купить вместо поездок оравы переговорщиков на "поговорить" (хотя, может от них вреда меньше, тут когда они там, но скорее всего - нет). а то "рынок" у нас кажется только на пожрать, а бутербодами в кацапов не докинуть никак, холодно, да и китайская комплектуха никуда не пропала, и не пропадет.
Не здивуюся, якщо пізніше з'ясується, що у Файрпойнт з Фламінго не дуже вийшло бо вони комплектуючі на росію за недорого продали.
В цьому процесі, "тут воюємо, а тут рибу загортаємо", беруть участь всі, від імпортерів до покупців.
З іншого боку, Китай надто потужна та впливова держава, щоб тупо **********.
Потрібна гнучкість, але чи можна чекати її від 5-6 менеджерів однієї національності, велике питання.
Самостійна, суверенна Україна Китаю ні до чого.
Китай бачить Україну, як частину їхнього вассала..
Саме тому ця війна сталася і продовжується. І саме тому Китай допомагає роісє.
А от Азійську частину Совка Китай вже підгріб під себе. І тому Роісє там вже нічого не світить, скільки б вона не тужилася.
Все притомные понимают, что 21 век - век Китая.
поцікавтесь скільки МІЛЬЯРДІВ доларів українці заплатили китайцям за їх дешеве пластикове сміття!
Отримує наддешеві енергоресурси,постачає величезну кількість компонентів для зброї всім сторонам конфлікту і не тільки,поставляє інші товари на світовий ринок,які більш конкурентоспроможні за рахунок сировини.
Моя думка,що ідею з війною в Україні ,Китай підтримав трьома руками,чи ,навіть,був автором цієї ідеї