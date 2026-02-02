Китай допоміг РФ утричі збільшити випуск ракет "Іскандер"

Росія суттєво наростила виробництво балістичних ракет для комплексів "Іскандер-М" завдяки імпорту з Китаю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті аналітичного центру CSIS, щодо російсько-китайської співпраці.

Аналітики зазначають, що Китай став ключовим постачальником критично важливих компонентів для російського ВПК. Йдеться про хімічні речовини, обладнання та товари подвійного призначення. Це дозволило Росії суттєво збільшити темпи виробництва ракетного озброєння.

Торгівля РФ і Китаю як основа військового зростання

За даними CSIS, у 2024 році товарообіг між Росією та Китаєм досяг 250 мільярдів доларів. Для порівняння, у 2022 році цей показник становив 190 мільярдів доларів.
Частка Китаю у зовнішній торгівлі РФ зросла до 33,8 відсотка. У 2014 році вона складала лише 11,3 відсотка.

Окремо аналітики наголошують на постачанні перхлорату амонію з Китаю. У 2024 році на КНР припало 70 відсотків імпорту цієї речовини до Росії.
Перхлорат амонію є ключовим компонентом твердого ракетного палива.

Китай також став головним покупцем російської нафти. У 2024 році 75 відсотків імпортованої до КНР нафти походило з Росії. У 2022 році цей показник оцінювався на рівні 60–65 відсотків.

Виробництво "Іскандерів" зросло утричі

CSIS фіксує значне зростання постачання до РФ товарів подвійного призначення. Серед них верстати, мікропроцесори та інше промислове обладнання.

У звіті зазначається: "Росія не має достатніх потужностей для виробництва всіх необхідних товарів подвійного призначення".

Крім хімічних компонентів, Росія отримувала з Китаю корпуси для дронів. Також постачалися літієві батареї та оптико-волоконні кабелі.
Ці матеріали використовуються для БПЛА з керуванням через оптоволокно.

  • Аналітики Defense Express порівняли дані за 2023 та 2025 роки. Вони дійшли висновку про триразове зростання виробництва ракет 9М723.
    Ці ракети застосовуються в оперативно-тактичному комплексі "Іскандер".

За даними ГУР МО, у грудні 2025 року Росія мала запас близько 200 таких ракет. Місячний обсяг виробництва тоді досяг 50 одиниць. На початку 2023 року загальне виробництво складало лише 36 ракет.

У МЗС Китаю звинувачення у підтримці РФ відкинули. Там назвали їх спробою перекласти відповідальність за агресію проти України.

Топ коментарі
Ось це справжній партнер... який не боїться ескалації і працює на потрібний результат...
02.02.2026 00:42
За нашу тупость беспросветную нам такая Кара. За наше-чисто поржём в девятнадцатом году. За наше-получили термос от вселенского патриарха-теперь погреемся. Ха-ха-ха. За нашу -"лишь бы не Порошенко!!"
02.02.2026 01:03
Тут воюємо, а тут рибу загортаємо. Для Зелені це норм.

Не здивуюся, якщо пізніше з'ясується, що у Файрпойнт з Фламінго не дуже вийшло бо вони комплектуючі на росію за недорого продали.
02.02.2026 02:31
Абизяны
02.02.2026 00:38
02.02.2026 00:46
Ну тут головне, що росія робить балістику, щось там нарощує. Так - їй постачають компоненти.

А що постачати Україні для випуску фотографій замість ракет?
02.02.2026 01:07
Так все це не безкоштовно, в скоріше всього з націнкою у три рази, яку кацапи оплачують з дармових нафтобаксів, і загалом тільки продукція подвійного призначення. Були бу нас свої ракети типу Іскандер, не думаю що Німеччина б побоялася передати нам свої станки.
02.02.2026 10:57
справжній партнер віслюк оманський який шлє двушки на Москву і ніяк не перекриє нафтопровід
02.02.2026 18:20
Ну от чому ми одні відбиваємося за увесь білий світ від цієї кацапо-китайської навали? За що нам така кара?
02.02.2026 00:44
Так у нас безпілотники теж китайські. В озброєнні, яке постачає нам захід, китайських компонентів теж достатньо.
02.02.2026 00:50
Зрівняли балістичні ракети і безпілотники! У нас виробництвом таких ракет геть не пахне, а партнери тільки забороняти уміють...
02.02.2026 09:55
А про чудові крилаті ракети Фламінго ви вже забули?
02.02.2026 10:17
А що про них пам'ятати? Там натяк був зразу зрозумілий - фламінго ж рожеві - тобто всі ці ракети - рожеві мрії - не більше!
02.02.2026 10:26
02.02.2026 01:04
Так війна з 14-го, якщо ти не знав. І переростання її в повномасштабну було лише питання часу. Хіба що обраний в 19-му президент добровільно дав би кацапам сухопутний коридор, воду та електрику на Крим, тоді, можливо, не було б.
02.02.2026 07:35
А хіба зєля цього не віддав?
02.02.2026 08:33
По факту так. Але для цього сво довелося розпочинати.
02.02.2026 10:19
А хіба зеля не казав що війна потрібна тільки Порошенку? Хіба не казав що ніякої війни не буде а будуть шашлики? Здається Порошенко казав що війна буде і треба готуватись, а 73% ржали "голосуй за Порошенка а то путін нападе", Чи вже не пам'ятаєте такого?
02.02.2026 12:15
Вже сто раз цю мантру чули! Тільки от зараз ніхто не признається, що за ЗЕ голосували - звідки ж 73 відсотки взялося?
02.02.2026 09:57
Забув ще згадати рускій язик
02.02.2026 18:11
За те що просрали ядерку.
02.02.2026 02:53
Сусіди кацапів повинні жити як вони-у гімні,у багні, у безпробудному пияцтві,у кособокій хаті,мати бур'ян на городі та горланить про вялічіє. Тоді ти друг,таваріщ і брат. В іншому випадку ч прийду тебе визволять. А тут ще байстрюк нацистський зі своїми дитячими та юнацькими скелетами в шкафу-і все співпало. А якщо що-бух на коліна,ня віноватая я,бес попутал. Слова Нагібіна про необхідність покарання цього зла(кацапії) актуальні і сьогодні.
02.02.2026 06:17
Кара за вибори 2019
А ви і досі думаєте за що
Коли ви вже прозрієте?!
02.02.2026 09:15
Арахамія гнида ти китаю дупу лизав
02.02.2026 00:44
Якби не лизав, то воювали б ми зараз палками замість безпілотників.
02.02.2026 07:37
бубочка це ти Комік Прикольний
02.02.2026 08:38
У коміка логіка як у зєльца в московських саунах
02.02.2026 18:24
У 2025 році обсяг російсько-китайської торгівлі скоротився вперше за п'ять останніх років - відразу на 7%, приблизно до 228 мільярдів доларів США, випливає з даних Головного митного управління КНР, які вивчила DW. Основні причини - падіння цін на ключові статті російського експорту (перш за все це нафта та газ), а також уповільнення попиту в Росії на китайські автомобілі.

За січень-листопад 2025 року Пекін заплатив Москві за поставлену нафту майже на 20% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, хоча фізичні обсяги поставок залишилися на попередньому рівні. Одночасно експорт легкових автомобілів із Китаю до Росії в натуральному вираженні впав майже в півтора разу.
02.02.2026 00:48
Москва залежить від Пекіна набагато більше, ніж Пекін від Москви.
КНР фактично стала єдиним покупцем значної частини російських експортних товарів, тоді як для самого Китаю Росія залишається другосортним партнером.
Росія забезпечує лише 4% зовнішньої торгівлі Китаю.
Майже 80% російського експорту до Китаю - це мінеральна сировина, згідно з митними даними Китаю.
Пекін не прагне купувати російські товари з більшою доданою вартістю.
З китайським експортом до Росії формується зовсім інша картина.
Майже дві третини - це високотехнологічні продукти.
На відміну від західних автовиробників, які до початку війни збирали автомобілі на російських підприємствах, їхні китайські конкуренти майже не інвестують у російські майданчики і переважно постачають готову продукцію.
02.02.2026 00:52
Як сказав Reuters ще один співрозмовник з оточення російського уряду: "Без них ми не змогли б виготовити жодної ракети - не кажучи вже про дрони.
І вся економіка давно б завалилася. Якби вони захотіли, війна закінчилася б уже давно".
02.02.2026 00:58
ЄС треба розуміти ,хто на справді воює в Україні , і як важко українцям захищатися від зради , як зовні ( китай) , та внутришнього зеленного ворога, захищати ЄС українським життям ,це непомірна ціна , і Захід знає ,шо ця війна була і на їх совісті ,коли вони підтримали 🤡 і сьогодні багато залежить від ЄС , тому шо китаю важливо допомогти московії окупувати весь Захід ...
02.02.2026 00:50
А потім ці мавпи жовтопикі будуть закликати обидві сторони до стриманості, видавати заяви про прагнення до миру, пропонувати себе у якості посередників.
02.02.2026 00:50
даже хз, может тоже вместо пиляния последнего и покупок тачек, хатынок закордоном и спонсирования хорошей жизни избанных физиономий какие ненужные эффективным менеджерам нии\конструкторские бюро спонсировать, воскресить, создать заново, может пару станков купить вместо поездок оравы переговорщиков на "поговорить" (хотя, может от них вреда меньше, тут когда они там, но скорее всего - нет). а то "рынок" у нас кажется только на пожрать, а бутербодами в кацапов не докинуть никак, холодно, да и китайская комплектуха никуда не пропала, и не пропадет.
02.02.2026 01:04
Харківський авіаінститут навчатиме китайців будувати літаки: 40% річної оплати віддадуть фірмі з КНР за набір студентів
https://censor.net/n3597892
питання є?
питань нема 🤣🤣🤣
02.02.2026 02:11
А хіба пільги на ввезення електромобілів з Китаю не з тієї ж опери?
В цьому процесі, "тут воюємо, а тут рибу загортаємо", беруть участь всі, від імпортерів до покупців.
З іншого боку, Китай надто потужна та впливова держава, щоб тупо **********.
Потрібна гнучкість, але чи можна чекати її від 5-6 менеджерів однієї національності, велике питання.
02.02.2026 11:27
Так можливо Україні зі самого початку війни 2014-го потрібно було обрати Китай, а не америку в партнери? Кацапи не помилились з вибором партнерів.
02.02.2026 02:55
Точно. От тільки Китай влаштовує Україна під РФ, як Бульбостан.
Самостійна, суверенна Україна Китаю ні до чого.
02.02.2026 03:05
Я і не смішу.
Китай бачить Україну, як частину їхнього вассала..
Саме тому ця війна сталася і продовжується. І саме тому Китай допомагає роісє.
А от Азійську частину Совка Китай вже підгріб під себе. І тому Роісє там вже нічого не світить, скільки б вона не тужилася.
02.02.2026 08:31
Ти дришля собача за всіх українців не розписуйся ,звик, як зєля приймати з усіх сторін!
02.02.2026 08:36
...як і цілому світу і Європі...
02.02.2026 12:14
І тому Європа витрачає купу бабла на цю корупційну помийку, яка сама вже пару років як всралась би вже.
02.02.2026 12:24
Я говорю про 2014-й. Тоді кацапія ще не була дуже "вась-вась" з Китаєм.
02.02.2026 03:09
Макаки косорилі, мало їх японці геноцидили...
02.02.2026 04:56
Умные люди ищут как с китаем торговать и "дружить" ну так чтобы конфликтов не было и гещефты текли рекой: ЕС, Канада, Латинская Америка, ру с ня ** а нная и так далее.
Все притомные понимают, что 21 век - век Китая.
02.02.2026 05:59
Отож. А місцева цензорівська братва навпаки, вимагає повністю порвати з "жовтопикими мавпами". Круті державники...
02.02.2026 07:41
Зебанда в тричі
збагатилась
на Фламінгах
02.02.2026 07:18
Та то не так і багато,міндич більше виробляв
02.02.2026 08:31
Так і не зрозуміло за що цей гундосий " вождь планети" віддав корисні копалини ,і чому Кличко вже сьомий рік йому заважає пообіцяти також китайцям "півсибіру", і хоча б узнати що там треба персам з північнокорейцями.
02.02.2026 08:37
І їто поборе цю коаліцію кацапні, північних корейців, ірана і китая? Хворі люди, яких хапають на вулицях, і при цьому не воюють силовики, відставники, охоронці, бики з тилових частин, офіцери, всі заброньовані або пенсіонери в 43? Що ця влада собі думає?
02.02.2026 09:26
Не кажучи вже про країни НАТО, які теж мали б воювати, бо путлер вимагає від них відкату до кордонів 97-го року і ставить це умовою припинення війни, а віддуваємось одні ми!
02.02.2026 09:32
забаньте кремляді пєніса бєлова! Може ти зупиниш хоробрий памперсний диванний антитцкуня?
02.02.2026 18:25
МЗС Китая эти обвинения отвергли, потому что действительно Китай не помогает РФии, он просто продает им всё, что они готовы купить, причем по завышенным ценам и покупает всё, что они готовы продать, причем с огромными скидками. Ничего личного, просто бизнес. Китайцы конкретно зарабатывают на этой войне...
02.02.2026 10:21
Суть манипуляции... Помощь - этого когда одна страна что-то дает другой бесплатно... В этом смысле не только Китай, но и Иран и даже Сев. Корея ничего бесплатно РФии не давали - они ей ПРОДавали всё и по очень хорошим для себя ценам. Из этого два следствия - 1. РФ нарастила выпуск военной продукции, 2. Рфия получила на конец 4го года войны огромный дефицит средств минус 6 триллионов фублей при чудовищных сокращениях невоенных бюджетных расходов в 3 триллиона за последний 2 месяца. Это вот цена за всю эту торговую историю...
02.02.2026 10:30
і зробив це китай за гроші українців! хто не в курсі, то поцікавтесь якийсь був торговий баланс України з китаєм тільки за один минулий 2025 рік....
поцікавтесь скільки МІЛЬЯРДІВ доларів українці заплатили китайцям за їх дешеве пластикове сміття!
02.02.2026 10:55
Китай-країна,що отримує максимальний прибуток від цієї війни.
Отримує наддешеві енергоресурси,постачає величезну кількість компонентів для зброї всім сторонам конфлікту і не тільки,поставляє інші товари на світовий ринок,які більш конкурентоспроможні за рахунок сировини.

Моя думка,що ідею з війною в Україні ,Китай підтримав трьома руками,чи ,навіть,був автором цієї ідеї
02.02.2026 11:07
Зате нікого не цікавить чому ще діє нафтопровід дружба в Україні, коли якцапи нічим себе не обмежують в обстрілах і не ліквідований сатанат упц мп - типу це порушує права сектантів, а закриття кордонів не порушує нічиї права??
02.02.2026 18:19
 
 