Китай допоміг РФ утричі збільшити випуск ракет "Іскандер"

Росія суттєво наростила виробництво балістичних ракет для комплексів "Іскандер-М" завдяки імпорту з Китаю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті аналітичного центру CSIS, щодо російсько-китайської співпраці.

Аналітики зазначають, що Китай став ключовим постачальником критично важливих компонентів для російського ВПК. Йдеться про хімічні речовини, обладнання та товари подвійного призначення. Це дозволило Росії суттєво збільшити темпи виробництва ракетного озброєння.

Торгівля РФ і Китаю як основа військового зростання

За даними CSIS, у 2024 році товарообіг між Росією та Китаєм досяг 250 мільярдів доларів. Для порівняння, у 2022 році цей показник становив 190 мільярдів доларів.

Частка Китаю у зовнішній торгівлі РФ зросла до 33,8 відсотка. У 2014 році вона складала лише 11,3 відсотка.

Окремо аналітики наголошують на постачанні перхлорату амонію з Китаю. У 2024 році на КНР припало 70 відсотків імпорту цієї речовини до Росії.

Перхлорат амонію є ключовим компонентом твердого ракетного палива.

Китай також став головним покупцем російської нафти. У 2024 році 75 відсотків імпортованої до КНР нафти походило з Росії. У 2022 році цей показник оцінювався на рівні 60–65 відсотків.

Виробництво "Іскандерів" зросло утричі

CSIS фіксує значне зростання постачання до РФ товарів подвійного призначення. Серед них верстати, мікропроцесори та інше промислове обладнання.

У звіті зазначається: "Росія не має достатніх потужностей для виробництва всіх необхідних товарів подвійного призначення".

Крім хімічних компонентів, Росія отримувала з Китаю корпуси для дронів. Також постачалися літієві батареї та оптико-волоконні кабелі.

Ці матеріали використовуються для БПЛА з керуванням через оптоволокно.

Аналітики Defense Express порівняли дані за 2023 та 2025 роки. Вони дійшли висновку про триразове зростання виробництва ракет 9М723.

Ці ракети застосовуються в оперативно-тактичному комплексі "Іскандер".

За даними ГУР МО, у грудні 2025 року Росія мала запас близько 200 таких ракет. Місячний обсяг виробництва тоді досяг 50 одиниць. На початку 2023 року загальне виробництво складало лише 36 ракет.

У МЗС Китаю звинувачення у підтримці РФ відкинули. Там назвали їх спробою перекласти відповідальність за агресію проти України.

