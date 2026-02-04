Сі Цзіньпін - Путіну: Відносини між РФ та Китаєм розвиваються "у правильному напрямку"

Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів відеоконференцію з російським диктатором Путіним.

Про це пише South China Morning Post.



Сі Цзіньпін заявив, що відносин між Росією та Китаєм розвиваються "у правильному напрямку".

Він додав, що для розвитку зв'язків необхідний "великий план".

Водночас Путін зауважив, що Росія є провідним постачальником енергоносіїв до Китаю, а енергетичне партнерство між країнами є "взаємовигідним і справді стратегічним".



Раніше міністр оборони Китаю Дун Цзюнь повідомив російському колезі Бєлоусову, що Пекін готовий посилити стратегічну координацію з РФ.

Аналітичний центр CSIS повідомив, що К итай допоміг РФ утричі збільшити випуск ракет "Іскандер".

