Трамп поделился подробностями разговора с Си Цзиньпином: говорили и о войне РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в ходе сегодняшнего телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином, среди прочего, обсудил с ним российско-украинскую войну.

Об этом глава США сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

Детали разговора лидеров

"Я только что завершил замечательный телефонный разговор с лидером Китая Си. Это был долгий и основательный разговор, в ходе которого обсуждалось много важных тем, в частности торговля, военные вопросы, моя апрельская поездка в Китай (которую я очень жду), Тайвань, война между Россией и Украиной, текущая ситуация с Ираном, покупка нефти и газа Китаем у Соединенных Штатов, рассмотрение Китаем возможности закупки дополнительной сельскохозяйственной продукции, включая увеличение объемов сои до 20 миллионов тонн на текущий сезон (они обязались до 25 миллионов тонн на следующий сезон), поставки двигателей для самолетов и многочисленные другие темы. Все очень позитивно", - написал Трамп.

Американский лидер добавил, что отношения с Китаем и его личные отношения с лидером Си "чрезвычайно хорошие, и мы оба понимаем, насколько важно сохранять их такими".

"Я верю, что в течение следующих трех лет моего президентства будет достигнуто много положительных результатов, связанных с президентом Си и КНР", - добавил Трамп.

Что предшествовало

Накануне сообщалось, что в среду, 4 февраля, китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что перед этим лидер Китая Си Цзиньпин провел видеоконференцию с российским диктатором Путиным.

