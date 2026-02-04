Трамп поділився подробицями розмови з Сі Цзіньпіном: говорили й про війну РФ проти України

Президент США Дональд Трамп розповів, що в ході сьогоднішньої телефонної розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном серед іншого обговорив з ним російсько-українську війну.

Про це очільник США повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі розмови лідерів

"Я щойно завершив чудову телефонну розмову з лідером Китаю Сі. Це була довга та ґрунтовна розмова, під час якої обговорювалося багато важливих тем, зокрема торгівля, військові питання, моя квітнева поїздка до Китаю (якої я дуже чекаю), Тайвань, війна між Росією та Україною, поточна ситуація з Іраном, купівля нафти та газу Китаєм у Сполучених Штатів, розгляд Китаєм можливості закупівлі додаткової сільськогосподарської продукції, включаючи збільшення обсягів сої до 20 мільйонів тонн на поточний сезон (вони зобов'язалися до 25 мільйонів тонн на наступний сезон), постачання двигунів для літаків та численні інші теми. Все дуже позитивно",- написав Трамп.

Американський лідер додав, що відносини з Китаєм і його особисті відносини з лідером Сі "надзвичайно хороші, і ми обидва розуміємо, наскільки важливо зберігати їх такими".

"Я вірю, що впродовж наступних трьох років мого президентства буде досягнуто багато позитивних результатів, пов'язаних з президентом Сі та КНР", - додав Трамп.

Що передувало

Напередодні повідомлялося, що у середу, 4 лютого, китайський лідер Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, що перед цим лідер Китаю Сі Цзіньпін провів відеоконференцію з російським диктатором Путіним.

