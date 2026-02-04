Трамп поділився подробицями розмови з Сі Цзіньпіном: говорили й про війну РФ проти України

Президент США Дональд Трамп розповів, що в ході сьогоднішньої телефонної розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном серед іншого обговорив з ним російсько-українську війну.

Про це очільник США повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі розмови лідерів

"Я щойно завершив чудову телефонну розмову з лідером Китаю Сі. Це була довга та ґрунтовна розмова, під час якої обговорювалося багато важливих тем, зокрема торгівля, військові питання, моя квітнева поїздка до Китаю (якої я дуже чекаю), Тайвань, війна між Росією та Україною, поточна ситуація з Іраном, купівля нафти та газу Китаєм у Сполучених Штатів, розгляд Китаєм можливості закупівлі додаткової сільськогосподарської продукції, включаючи збільшення обсягів сої до 20 мільйонів тонн на поточний сезон (вони зобов'язалися до 25 мільйонів тонн на наступний сезон), постачання двигунів для літаків та численні інші теми. Все дуже позитивно",- написав Трамп.

Американський лідер додав, що відносини з Китаєм і його особисті відносини з лідером Сі "надзвичайно хороші, і ми обидва розуміємо, наскільки важливо зберігати їх такими".

"Я вірю, що впродовж наступних трьох років мого президентства буде досягнуто багато позитивних результатів, пов'язаних з президентом Сі та КНР", - додав Трамп.

допис Трампа

Топ коментарі
чомусь він не знімав жартівливих пародій на anne frank або жертв холокосту, а ось висміювати українців в Україні - це норм
04.02.2026 19:13 Відповісти
04.02.2026 19:10 Відповісти
Трамп - а що там "записи епштейна"? Пора на покій, мабуть....
04.02.2026 19:03 Відповісти
Трамп - а що там "записи епштейна"? Пора на покій, мабуть....
04.02.2026 19:03 Відповісти
Дементний бабуїн ще не розучився розмовляти?! Скоріше б вже!!!
показати весь коментар
04.02.2026 19:07 Відповісти
04.02.2026 19:10 Відповісти
чомусь він не знімав жартівливих пародій на anne frank або жертв холокосту, а ось висміювати українців в Україні - це норм
04.02.2026 19:13 Відповісти
Гололед?)
04.02.2026 19:19 Відповісти
ні. сракопад.
04.02.2026 19:46 Відповісти
трамп вже помив пальці після неповнолітніх дівчат?
04.02.2026 19:11 Відповісти
Сі такий чудовий - прямо мене заводить - такий хитродупий - Трамп
04.02.2026 19:18 Відповісти
А в цього дебіла завжди все "чудово...." Хоча насправді аж ніяк....
04.02.2026 19:24 Відповісти
Трамп хвора на голову людина. Більшість політичних діячів це

бачать але не наважаться про таке говорити. У нього думок як у пса стежок. Це мабуть наслідок його бурхливої молодості. У мене великі сумніви,що він протримається на своїй посаді до кінця терміну.
04.02.2026 19:35 Відповісти
Краще розкажи людям, як воно обісратися в кабінеті де були десятки людей🤣🤣🤣
04.02.2026 19:36 Відповісти
Під час https://x.com/i/status/2019031613678719424 тієї прес-конференції?
04.02.2026 20:03 Відповісти
Відносини з Китаєм і його особисті відносини з лідером Сі "надзвичайно хороші, і ми обидва розуміємо, наскільки важливо зберігати їх такими". Одна і та ж фразеологія, одна і та ж пластинка... Як "Марш інтузіастів"... "Все выше, и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц,
04.02.2026 19:52 Відповісти
Тебе панда за дурачка тримає. І поімєє.
04.02.2026 20:07 Відповісти
Трамп знову розповідав, чого б ніколи не трапилося аби він був президентом? Ну-ну ...
04.02.2026 20:45 Відповісти
"Впродовж наступних 3-х років мого президентства..." - та ти оптиміст😂🤣🤣🤣
04.02.2026 21:12 Відповісти
 
 