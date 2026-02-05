Трамп чітко казав, що Путін не мав права вторгатися в Україну, ми спробуємо це припинити, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що зовнішня політика США будується на принципі "Америка понад усе", але не виключає можливості співпраці з Росією.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Мегі Келлі, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Коли люди кажуть: "Ви не можете працювати з Путіним, бо не погоджуєтеся з вторгненням в Україну. Президент (Трамп. - Ред.) чітко відповідає: "Путін не мав вторгатися в Україну. Ми працюватимемо, щоб це припинити, але можуть бути й сфери співпраці", - пояснив він.

Венс розповів, що позиція Трампа - "ми про союзи".

"Можна мати країну з 90% спільних інтересів, але не погоджуватися у 10% питань. З Росією ми можемо не погоджуватися. З Росією ми можемо не погоджуватися в багатьох питаннях, але в чомусь можемо й погодитись", - додав віцепрезидент.

Що передувало?

4 лютого лідер Китаю Сі Цзіньпін провів розмову із диктатором Путіним.

Того ж дня Дональд Трамп провів розмову із Сі Цзіньпіном. За його словами, з ним обговорювали, зокрема, російсько-українську війну.

