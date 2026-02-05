Трамп чітко казав, що Путін не мав права вторгатися в Україну, ми спробуємо це припинити, - Венс

Венс розповів про відносини між США та РФ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що зовнішня політика США будується на принципі "Америка понад усе", але не виключає можливості співпраці з Росією.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Мегі Келлі, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Коли люди кажуть: "Ви не можете працювати з Путіним, бо не погоджуєтеся з вторгненням в Україну. Президент (Трамп. - Ред.) чітко відповідає: "Путін не мав вторгатися в Україну. Ми працюватимемо, щоб це припинити, але можуть бути й сфери співпраці", - пояснив він.

Венс розповів, що позиція Трампа - "ми про союзи".

"Можна мати країну з 90% спільних інтересів, але не погоджуватися у 10% питань. З Росією ми можемо не погоджуватися. З Росією ми можемо не погоджуватися в багатьох питаннях, але в чомусь можемо й погодитись", - додав віцепрезидент.

Що передувало?

+19
Ви правильно прочитали написане? Я прочитав, що для США видніше всього інтереси США, в не України,чи інших країн. Вони проти вторгнення росії в Україну, але є питання по яких США вважає за необхідне співпрацювати з Росією на користь США. Звичайно нам це не подобається, але це реальність життя.
Про Україну в першу чергу мав думати президент України, дії якого чітко розписані в Конституції. Але він на Конституцію поклав те, чим грав на роялі і почав керувати виключно через 6 ''ефективних'' менеджерів ''95 кварталу'' і команди яника. Ми добре побачили цих патріотів і захисників України в справах НАБУ: міндіча, цукермана, галущенка, деркача, чернишова, Юзіка, киселя, баканова, наумова та інших.
05.02.2026 08:36 Відповісти
+16
То не наша справа, за них проголосувала 400-та мільйонна країна. Але їм нічого не загрожує. У США немає війни з росією чи Китаєм, хіба що торгові. У них діє Сенат і Конгрес і впевнений, що до грудня 2026 року вони наведуть лад в своїй країні, чого не буде в нас. Тут немає ні Сенату, ні Конгресу, ні залежних судів і преси та телебачення. В нас тільки ''зелений'' корумпований парламент і єдині новини марафону та вічний генералісімус на білому коні в бункері.
05.02.2026 08:41 Відповісти
+13
Бл&, оце ****@боли. Що припинити? Вторгнення чи те, що доні видає своїм ротом, не пов'язаним з мізками?
05.02.2026 08:25 Відповісти
Ну так для чого тобі базікати про цивілізований світ, засади демократії, свободи, про якійсь права на самовизначення, вибори, міжнародні правила та принципи, правила ведення війни. Це про що все? Куди б янки не влізли - в них свої інтереси. То вони боялись розповсюдження червоної зарази, то ядерної війни і всюди якщо не починали війни, то сіяли чумачечу корупцію і підкуповувати уряди держав задля просування власних інтересів. Це вам і Ірак 70 років, і Афганістан і Венесуела. Ботанік завжди програє боксеру. То ми по розкладу швидше ботани, бо сильні світу цього все вирішують з позиції сили. А все інше просто ширма. І буде всім дуже велика ****@, якщо раптом домовляться підари, янки і вузькоглазки за доступ до ресурсів. Дві світові війни якраз і починалися за доступи до ресурсів.
05.02.2026 08:56 Відповісти
Не ми,а ви дебіли,які обрали власну загибель.Досить нести маячню!Тебе не дивую,що аід час війни країною керує прокацапський торчок?
05.02.2026 09:12 Відповісти
Такі,як ти тупі з народження і де таких клепають,по п*яні під забором??
05.02.2026 14:01 Відповісти
Ти уточнюй,хто такі *МИ*
05.02.2026 09:14 Відповісти
Можна було і не відповідати храму, який не аргументами, в образами хоче принизити співрозмовника. Я не базікаю, на відміну від інших. Навіщо Вам дивитися через вісім парканів на город, садок та інше в США. Ми вже все нормальне побудували в себе? Ми вже закінчили війну з визволенням наших окупованих територій? Здається ні. То чому ми маємо вчити їх?
Ще раз нагадую, що сьогодні в США нікчемна влада, яку вибрали американці. Але Америка тут не програє в стратегічному плані, бо в них є запобіжники у вигляді вибудуваних інститутів століттями. Жоден президент не порушить Конституцію США, бо для нього відразу прилетить. До виборів Трампа в США був адекватний президент, який постійно був на боці України і можна було в ті часи перемагати. Але українці вибрали мародерів, ворюг, брехунів, антимайданівців, які знищували нашу оборону і діяли на користь ворога. Чого тільки варті корупційні схеми і посадовці в СБУ, такі як баканов чи наумов. А чого вартий Енергоатом, який Голобородьком був відданий герою росії деркачу і його агентурі? Тільки з цього відомства покрали сотні мільярдів допомоги партнерів, в тому числі і США. А крали наближені до Голобородька' особи, які з цими грошима втекли і ще навіть не забулися ''двушками'' підтримати російську армію.
05.02.2026 11:06 Відповісти
Ви багато у чому праві. Але, коли якійсь дрібний (чи не такий вже й дрібний, але не дуже заможний і не дуже авторитетний) фермер Джон боїться банди дона Педро, але мусить захищати від того свою ферму, то негаразди у хазяйнуванні, дурний завхоз та продажні робітники безумовно заважають фермі і ставлять її в небезпечний стан, але ферма дає спротив. Поки що дає. Не завдяки Джону, скоріше всупереч йому, але дає!
А ось коли міський шеріф Донні замість допомоги його підконтрольному Джону та його фермі і іншим фермам починає цілуватися в десни з доном Педро і допомагати йому грабувати Джона, та ще націлюється на інші ферми - то ПРОБЛЕМА для всіх!!!
05.02.2026 12:53 Відповісти
Про базікання вас не стосувалось, а стосувалось всіх лідерів і їх нікчемних організацій типу ОБСЄ, ООН, які з завидною регулярністю стурбовані, занепокоєні та напрочуд засуджують чергові масові обстріли, але всіляко бояться речі називати своїми іменами, признавати державу-агресора терористом ну і тд тп.
05.02.2026 13:45 Відповісти
Прошу пробачення, мало б бути написано ТОДІ базікати, але ж той коректор вирішив по іншому. Жодних претензій до Вас. Теж саме що й Вас стосовно храму замість хаму.
05.02.2026 16:55 Відповісти
Оця гнила сша клала на всі міжнародні договори і домовленості, а це провокує хаос у світі. Ще ця гнила країна вибрала в президенти рудого педофіла і агента паРаші який оголосив себе королем і зрав він на тих же американців з літака. А то що в Україні гнила і продажна влада то по закону військового стану їх давно треба було арештувати
05.02.2026 09:25 Відповісти
А шо, в Траппа є мізок? Всим Білим дурдомом шукали, так і не найшли. Якісь там матрьошки попадались, балалайки, боярка, все крім мізків
05.02.2026 08:36 Відповісти
"америка понад усе?" - ну так ці придурки америку і угроблять з тим путлом
05.02.2026 08:25 Відповісти
Адмін Пробач за мою Французьку...
Але він дЄбіл вместе з його другом Вовой...
05.02.2026 08:27 Відповісти
Вбивця користується правом сильного - а світ нажаханий
05.02.2026 08:29 Відповісти
Бідний рудий блазень Трамп... Наверно пороблено йомую. Таке прокукурікати... Мабуть Буданов йому поробив.
05.02.2026 08:33 Відповісти
В сенсі "спробуємо"? А як же "за 24 години закінчимо війну"? Тухлі пи₴дуни?
05.02.2026 08:34 Відповісти
так працюєте над припиненням, так працюєте, аж лоба позбивали... якби у другу світову трамп був президентом, то грав би з гітлером у гольф на островах...
05.02.2026 08:35 Відповісти
05.02.2026 08:38 Відповісти
Два підрила-педофіла
05.02.2026 09:28 Відповісти
Тема сисек не раскрыта.
05.02.2026 13:55 Відповісти
Трамп чьоткий пацік! - скоро він видасть путлєру люлєй - нє?
05.02.2026 08:40 Відповісти
Як ці довбойоби вже заїбали
05.02.2026 08:46 Відповісти
Трамп багато чого казав але хто ж в Світі йому ще вірить..
Чи вірить він сам собі коли говорить..
05.02.2026 08:48 Відповісти
І що Трамп зробив щоб припинити війну ,може те що припинив будь яку фінансову допомогу Україні чи те зустрівся з кривавим терористом легалізувавши злочинця ?
05.02.2026 08:57 Відповісти
ти Дурнику, а згадай, як Трамп якось казав, що путлер правильно зробив, що івіджав Крим і забрав лугандонію! Здається у 22 році. Назвав це сильним ходом!
05.02.2026 09:16 Відповісти
Вы уверены что при нем вообще войны бы не было???
А что же ему сейчас мешает прекратить войну
И почему он так влюблен в современного Гитлера (Путю)?
Это нормально???
05.02.2026 09:18 Відповісти
Заява Венса це як "оно нічево каби что, но ето нє токмо каби что, а прямо почом зря".
05.02.2026 09:00 Відповісти
Жарти жартами, але у світлі файлів збоченців , досить вірогідно що трамп і хутін були в одному ліжку
05.02.2026 09:11 Відповісти
Схоже на те.
Трамп просто закоханий у цю облізлу гидотну моль з ужимками садиста
05.02.2026 09:31 Відповісти
"Трамп чітко казав, що Путін не мав права вторгатися в Україну, ми спробуємо це припинити-Венс".
А найвеличніший спробує не дати.
05.02.2026 09:17 Відповісти
Ага(тепер вже спробуєте(((
05.02.2026 09:23 Відповісти
Коли вони розстеляють червону доріжку НьюГітлеру, то це зовсім не схоже, що вони хочуть його зупинити
05.02.2026 09:24 Відповісти
трамп одне каже - а друге робить.хвалить путіна,а сам тихенько без помпи поклав звязок армії РФ відключивши старлінки.путін тихенько мовчить - але розуміє як це гидко.
05.02.2026 09:26 Відповісти
Старлінки виключив Маск !!
05.02.2026 11:51 Відповісти
не маск а оператори які працюють в старлінк.
05.02.2026 15:22 Відповісти
Завтра він скаже що Україна вторглася на Донбас.
05.02.2026 09:31 Відповісти
То тиснить на *****, а не на Україну, піздоболи.
05.02.2026 09:58 Відповісти
Вони ж сказали: "але можуть бути й сфери співпраці". Яка співпраця США з Україною? -- Ніяка. А з кацапію вони бачать величезні перспективи!
Ця американська влада на расєю тиснути не буде.
05.02.2026 10:45 Відповісти
Ги - ги.. співпраця трампонні і х..йлонні і не припинялася.... На сьогодні воно як лагідний примус до капітуляції Київа
05.02.2026 10:26 Відповісти
Від "припиню війну за 24 години до "ми працюватимемо щоб війну припинити".
05.02.2026 10:48 Відповісти
Завжди має значення лише те, що слідує за словом але, тобто "можуть бути й сфери співпраці". Оце і є головним для рудого бабуїна.
05.02.2026 11:04 Відповісти
Їпануті на всю голову завжди порозуміються між собою, щоправда тоді для решти настає пестець.
05.02.2026 11:24 Відповісти
Україна втратила можливість пристати до цивілізованих країн у 2019 році, коли нарід 73% наслухавшись різної пропаганди, змінив курс з ЄС та НАТО на "какцую разніцу" і "росіянці також люди", "перестать стрелять", "гайда дивитися в очі пуйлу та шукати мир" і шашлики. Тоді українці, 73%, розмінували Чонгар, Чаплинку, акваторію Азовського моря, відвели наші війська з побудованих укріплень в чисте поле, заборонили своєму війську стріляти і вести розвідку. Знищили всі ракетні програми, замість ракет "Нептун", що вже були поставлекні на бойове чергування, забезпечили установки макетами... Всі оборонні гроші закатали в асфальт і розікрали. Сміялися над закликами американських та інших розвідок готуватися до війни і рити окопи, а готувалися до шашликів і фальшували справи на генералів Марченка, Павловського,Кривоноса та інших. Тоді познімали клістрони із наших систем ППО і свою спецоперацію на користь ворога назвали боротьбою зі "свинарчуками"...
А вже при повномасшабному нападі, починаючи з лютого 2022 року насміхалися над президентом США Байденом, міністром оборони Британії, канцлером Німеччини і возвєлічали свого Лідора Боневтіка. Брехали про три місяці війни і не більше, про чмобіків і що на кцапії вже закінчилися ракети, про каву в Ялті, про виход на кордони 1991 року...Під пісні і плясчки наріду 73% зняли з посад Залужного і 16 генералів Генштабу і пос тавили лояльних зрадникам. Відтоді фронт посипався. Але влада не переставала дурити нарід і почали обіцяти, що ось-ось закінчиться війна, що підписані вже 28 планів миру і таке інше. Набрехали про три тисячі балістичних ракет і по 7 ракет "Фламінго" на добу.., а виявилося, що то були "Фламіндичі", які обікрали всі міністерства і вивезли за кордорн сотні мільярдів доларів США.
Але влада, бачачи, що можна вішати локшину на вуха наріду, продовжує у своєму стилі, що вони сила і партіоти, а сьогодні винні США, їх недолугих президент, Європа, НАТО і ні слова про того, хто мав би з 2019 року дбати про Україну, а не спихувати свої провини на інших.
05.02.2026 11:45 Відповісти
Україна втратила таку можливість коли в 1991 році замість патріота Чорновола обрала комуняцьку нездару Кравчука.
05.02.2026 13:04 Відповісти
2019 не йде в ніяке порівняння з 1991.
2019-рік втрати держ.здобутків і як сказав Піонтковський, найбільший успіх вчк-фсб за всю їх історію.
05.02.2026 14:35 Відповісти
два дебила это сила.
05.02.2026 15:45 Відповісти
Чи були ще хоч колись Сполучені Штати Америки такими огидними, безсилими й склизькими?
05.02.2026 15:56 Відповісти
 
 