Трамп чітко казав, що Путін не мав права вторгатися в Україну, ми спробуємо це припинити, - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що зовнішня політика США будується на принципі "Америка понад усе", але не виключає можливості співпраці з Росією.
Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Мегі Келлі, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Коли люди кажуть: "Ви не можете працювати з Путіним, бо не погоджуєтеся з вторгненням в Україну. Президент (Трамп. - Ред.) чітко відповідає: "Путін не мав вторгатися в Україну. Ми працюватимемо, щоб це припинити, але можуть бути й сфери співпраці", - пояснив він.
Венс розповів, що позиція Трампа - "ми про союзи".
"Можна мати країну з 90% спільних інтересів, але не погоджуватися у 10% питань. З Росією ми можемо не погоджуватися. З Росією ми можемо не погоджуватися в багатьох питаннях, але в чомусь можемо й погодитись", - додав віцепрезидент.
Що передувало?
- 4 лютого лідер Китаю Сі Цзіньпін провів розмову із диктатором Путіним.
- Того ж дня Дональд Трамп провів розмову із Сі Цзіньпіном. За його словами, з ним обговорювали, зокрема, російсько-українську війну.
Про Україну в першу чергу мав думати президент України, дії якого чітко розписані в Конституції. Але він на Конституцію поклав те, чим грав на роялі і почав керувати виключно через 6 ''ефективних'' менеджерів ''95 кварталу'' і команди яника. Ми добре побачили цих патріотів і захисників України в справах НАБУ: міндіча, цукермана, галущенка, деркача, чернишова, Юзіка, киселя, баканова, наумова та інших.
Ще раз нагадую, що сьогодні в США нікчемна влада, яку вибрали американці. Але Америка тут не програє в стратегічному плані, бо в них є запобіжники у вигляді вибудуваних інститутів століттями. Жоден президент не порушить Конституцію США, бо для нього відразу прилетить. До виборів Трампа в США був адекватний президент, який постійно був на боці України і можна було в ті часи перемагати. Але українці вибрали мародерів, ворюг, брехунів, антимайданівців, які знищували нашу оборону і діяли на користь ворога. Чого тільки варті корупційні схеми і посадовці в СБУ, такі як баканов чи наумов. А чого вартий Енергоатом, який Голобородьком був відданий герою росії деркачу і його агентурі? Тільки з цього відомства покрали сотні мільярдів допомоги партнерів, в тому числі і США. А крали наближені до Голобородька' особи, які з цими грошима втекли і ще навіть не забулися ''двушками'' підтримати російську армію.
А ось коли міський шеріф Донні замість допомоги його підконтрольному Джону та його фермі і іншим фермам починає цілуватися в десни з доном Педро і допомагати йому грабувати Джона, та ще націлюється на інші ферми - то ПРОБЛЕМА для всіх!!!
А вже при повномасшабному нападі, починаючи з лютого 2022 року насміхалися над президентом США Байденом, міністром оборони Британії, канцлером Німеччини і возвєлічали свого Лідора Боневтіка. Брехали про три місяці війни і не більше, про чмобіків і що на кцапії вже закінчилися ракети, про каву в Ялті, про виход на кордони 1991 року...Під пісні і плясчки наріду 73% зняли з посад Залужного і 16 генералів Генштабу і пос тавили лояльних зрадникам. Відтоді фронт посипався. Але влада не переставала дурити нарід і почали обіцяти, що ось-ось закінчиться війна, що підписані вже 28 планів миру і таке інше. Набрехали про три тисячі балістичних ракет і по 7 ракет "Фламінго" на добу.., а виявилося, що то були "Фламіндичі", які обікрали всі міністерства і вивезли за кордорн сотні мільярдів доларів США.
Але влада, бачачи, що можна вішати локшину на вуха наріду, продовжує у своєму стилі, що вони сила і партіоти, а сьогодні винні США, їх недолугих президент, Європа, НАТО і ні слова про того, хто мав би з 2019 року дбати про Україну, а не спихувати свої провини на інших.
2019-рік втрати держ.здобутків і як сказав Піонтковський, найбільший успіх вчк-фсб за всю їх історію.