Зеленський 24 лютого оголосить про референдум та вибори, що мають відбутися до 15 травня, - FT

В Україні планують провести вибори та референдум щодо миру в один день.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, західні та українські посадовці, а також особи, знайомі з ситуацією, кажуть, що адміністрація президента США тисне на Україну з метою завершити мирні переговори між Україною і Росією навесні.

В іншому випадку, Україна ризикує втратити запропоновані США гарантії безпеки.

Американці наполягають на проведенні обох голосувань до 15 травня.

Джерела FT розповіли, що Зеленський має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Водночас співрозмовники кажуть, що строки залишаються невизначеними та залежать від прогресу в мирних переговорах із РФ. В Офісі президента інформацію не коментували.

