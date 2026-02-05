Проведення виборів в Україні коштуватиме приблизно 6 млрд грн, - "слуга народу" Корнієнко

Керівник партії "Слуга народу" та перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що проведення загальнонаціональних виборів в Україні коштуватиме приблизно 6 мільярдів гривень. Найбільша частина витрат — зарплата членів виборчих комісії.

Про це Корнієнко сказав в інтерв'ю азербайджанському агентству Report, інформує Цензор.НЕТ.

Вартість виборів

За його словами, більшу частину бюджету, близько 90%, становитимуть виплати членам виборчих комісій.

"З моменту останніх виборів, парламентських виборів 2019 року, прожитковий мінімум, середня заробітна плата зросли на кілька тисяч гривень, а деякі показники збільшилися вдвічі. Тому, відповідно, якщо раніше вибори коштували 2,5-3 млрд грн ($58-70 млн — ред.), то якщо просто помножити на два, зараз ця цифра становитиме 6 млрд грн ($140 млн — ред.)", - зазначив Корнієнко.

Фінансуватимуть партнери України

За словами Корнієнка, ще є низка питань, пов’язаних, зокрема, із компенсаціями членам комісій, які працюватимуть за кордоном. Він наголосив, що це все ще додаткові витрати.

Корнієнко зазначив, що ці аспекти ще потребують опрацювання, адже формат участі громадян, які перебувають за межами України, впливатиме на остаточну вартість виборчого процесу.

Перший віцеспікер також розповів, що партнери України розуміють, що вони фінансуватимуть ці вибори. нині Київ веде із ними переговори. Поки що технічно це здійснює виборча комісія, додав він.

Голова партії "Слуга народу" наголосив, що головне завдання держави –– забезпечити умови, за яких вибори взагалі можна буде організувати. Політичні ж питання та склад учасників перегонів наразі не є пріоритетом.

Майбутні вибори в Україні

Я як порахувати втрати від кожного дня знаходження блазня при владі?
05.02.2026 23:57
Мы готовы скинуться чтобы от вас избавиться...
06.02.2026 00:07
він не за "скинутся"
він за голосування через Дію, де нема витрат на зарплату членів виборчих комісії...
типу "ЗЕкономим на виборах"

ЗЕ-Слуги все ще волого мріють залишитися у владі.
Тікали б краще до Міндіча... поки не пізно
06.02.2026 00:17
Скільки це буде якщо перевести на яйця для ЗСУ?
05.02.2026 23:54
Зфальшувати вибори у них вже є можливості. А викинута сума з оборонних ворогам на руку. І що? Краще вже сьогодні формувати Комітет національного спасіння! Теж в перший день, без затяжних, вже не потрібних в пекельний час дебатів - проголосувати більшість в ВР!!! Ті слуги не більшість, а керовані; навіть зібратись в залі не "ізволили", коли приїхав до них головний представник НАТО.
06.02.2026 00:59
A як порахувати втрати від кожного дня знаходження блазня при владі?
06.02.2026 06:55
які яйця?
це ж Корнієнко.
він спец. по соснам корабельним.
Патужний бабада...
06.02.2026 00:07
Це трішечки більше, ніж підбрили знайомі зєлєнскава - Карлсон, Рєшик, Цукерман та Че Гевара
05.02.2026 23:56
на що там цікаво скільки грошей? чи там урни золоті і замість бланків панцирі черепах як в стародавньому китаї. а може то дикий організовує і кожному коньяк і шеколадку приготувати треба.
06.02.2026 00:37
А де сотні мільйонів доларів Крупи, Галущенка, Гринчук та інших? Можна було б не одні вибори провести!
06.02.2026 09:47
Це говорять ті, які верещать, що не можна говорити про вибори під час війни?
05.02.2026 23:57
Вирішили валити просто.
06.02.2026 00:34
На що небудь, але дайте грошей
06.02.2026 00:02
Возможно они и хотят но никаких законных способов провести выборы в интернетах - не существует. И если они даже что то подобное попробуют протянуть - никто легитимность такой власти не признает. Хотя им конечно очень бы хотелось.
06.02.2026 00:36
Їм пох на легітимність, якщо ви ще не зрозуміли - Зеля нелегітимний вже скоро як 2 роки і це було вирішено в кулуарах ВР без звернення до Конституційного суду, хоча й без звернення є його рішення на цю тему. Рішення Конституційного Суду України № 5-рп/2014 від 15 травня 2014 року Суд визнав, що п'ятирічний строк є єдиним конституційним строком для президента без ніяких виключень.
06.02.2026 08:54
Они вынуждены с этим считаться. Зеля на троне только потому что война и нет никакого законного механизма - ну не предусмотрели когда писали Конституцию - чтобы его с должности убрать. Войну он рано или поздно вынужден будет закончить, просто по объективным причинам, хотя сейчас конечно это зависит не от него а от путина. И вот тут ему придется каким то образом попробовать удержаться наверху, и то - с учетом его низкого рейтинга и отрицательного рейтинга его текущей политической силы - либо придется фальсифицировать так как никогда в истории Украины, даже наверное сильнее чем в рф - либо он проиграет выборы даже псу Патрону. А фальсификация это во первых всплеск национального сопротивления, которое сейчас просто копится внутри и не выплескивается только потому что есть более серьезная опасность для государства - но поверьте, у всех людей в стране ну кроме совсем уж тех кому марафон выжег мозги - есть очень много вопросов к власти, и они ничего не забыли. Потому попытки сфальсифицировать выборы закончатся Майданом, а во вторых такие выборы должны признать еще и наши партнеры в Европе, от финансовой помощи которых мы зависим полностью. А если они перестанут давать деньги - а даже после остановки войны деньги будут нужны еще очень и очень долго - то наша экономика просто ляжет, и 90е годы покажутся сытым и счастливым раем. И в этом случае на Майдан пойдут уже голодные пенсионеры и бюджетники которым по полгода не выплачивают даже их жалкие зарплаты. Потому конечно желание у власти сделать все чтобы остаться - есть, ведь только это защищает их от неизбежного суда и тюрьмы - но как это провернуть - они не знают. А поскольку они не очень умные но очень жадные - то вариант они выберут самый для себя плохой.
06.02.2026 13:13
Все вірно, крім першого - ні з чим вони рахуватись не будуть, окрім своїх хотєньок і те що вони вже неодноразово підтерлись Конституцією, а народ не вийшов на Майдан, додає паскудам впевненості для продовження свого свавілля.
07.02.2026 14:58
можно всех действующих депутатов отправить добровольцами на фронт вместе с министрами и выборов не надо будет. а потом ротация, может чего умного в голову на передовой придет, типа, строить заводы\промышленность\защитные сооружения, не пилить бабло на обороне, не заказывать у "друзей" и "кумов" по госконтрактам, а у профессионалов и т.д. и т.п.
06.02.2026 00:09
Все. Дорого. "Вибори відмінити". Зе "наш вічний лідор". 🤣🤣🤣 оце 'впарюють"....
06.02.2026 00:48
Тссс....тихіше. Це така шняга, шоб...ну "в лєс"
06.02.2026 01:10
Найбільше витрат на членів виборчих комісій? Мало того, що хабарі візьмуть за підробку результатів, то ще й зарплати огого! Як в тому анекдоті: влаштувався на продуктовий склад комірником і здивувався - "А що тут ще й зарплату платять?"
06.02.2026 01:45
Які, *****, вибори? Ви там *********?
06.02.2026 04:16
І не тільки там, навіть у розбомблених містах маса одноклітинних підтримує ухилянта, організатора міндічгейту, 25 кадр працює на марафоні відмінно. ******* кругом.
06.02.2026 04:57
План «бюджетних» виборів: Вибрати в кожному місті і селі представників зе-влади, всіх до останнього. Скласти з них піраміду із зе-фараоном і його слугами в середині. Родичам не віддавати, допоки не повернуть в державний бюджет всі вкрадені гроші.
06.02.2026 05:12
При любом варианте кандидата кацапия выборы не признает. Но хуже другое. Исходя из того, что уже произошло у нас в связи с войной, и ситуация в мире на сегодня, ни один новый кандидат не сможет что либо изменить кардинально в нашу пользу. Я не про то, что пусть этот остаётся. Он свое отработал давно.
06.02.2026 05:18
Коли вже перестануть писати цю муйню-слуга народу.....дичина якась .....
06.02.2026 06:55
Потрусіть суддиху Щасну. Там на троє виборів знайдете.
06.02.2026 07:31
Саме на часі під час морозів. З урною по квартирах без світла.
Потужно
Потужно
06.02.2026 07:56
Якщо колись ще будуть в Україні вибори, то треба не забути прописати в законі про вибори, що не допускаються до виборів ті, чиї сини призовного віку перебували під час війни за кордоном, ті, в кого є нерухомість власна, на родичах або на їх юридичних особах та/або рахунки у закордонних банках на них або на родичах, хто мав або має рахунки в офшорах. Також не мають право брати участь у виборах ті, у кого є громадянство інших
06.02.2026 09:40 Відповісти
Андрюша, а ти де зараз?
06.02.2026 10:37 Відповісти
А тоимати цього "я не лох", ще дорожче
11.02.2026 09:45 Відповісти
 
 