Проведення виборів в Україні коштуватиме приблизно 6 млрд грн, - "слуга народу" Корнієнко

Керівник партії "Слуга народу" та перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що проведення загальнонаціональних виборів в Україні коштуватиме приблизно 6 мільярдів гривень. Найбільша частина витрат — зарплата членів виборчих комісії.

Про це Корнієнко сказав в інтерв'ю азербайджанському агентству Report, інформує Цензор.НЕТ.

Вартість виборів

За його словами, більшу частину бюджету, близько 90%, становитимуть виплати членам виборчих комісій.

"З моменту останніх виборів, парламентських виборів 2019 року, прожитковий мінімум, середня заробітна плата зросли на кілька тисяч гривень, а деякі показники збільшилися вдвічі. Тому, відповідно, якщо раніше вибори коштували 2,5-3 млрд грн ($58-70 млн — ред.), то якщо просто помножити на два, зараз ця цифра становитиме 6 млрд грн ($140 млн — ред.)", - зазначив Корнієнко.

Фінансуватимуть партнери України

За словами Корнієнка, ще є низка питань, пов’язаних, зокрема, із компенсаціями членам комісій, які працюватимуть за кордоном. Він наголосив, що це все ще додаткові витрати.

Корнієнко зазначив, що ці аспекти ще потребують опрацювання, адже формат участі громадян, які перебувають за межами України, впливатиме на остаточну вартість виборчого процесу.

Перший віцеспікер також розповів, що партнери України розуміють, що вони фінансуватимуть ці вибори. нині Київ веде із ними переговори. Поки що технічно це здійснює виборча комісія, додав він.

Голова партії "Слуга народу" наголосив, що головне завдання держави –– забезпечити умови, за яких вибори взагалі можна буде організувати. Політичні ж питання та склад учасників перегонів наразі не є пріоритетом.

