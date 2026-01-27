ПАРЄ підтвердила неможливість проведення виборів під час воєнного стану, - резолюція

Резолюція ПАРЄ: вибори в умовах війни суперечать демократичним стандартам

Парламентська асамблея Ради Європи підтвердила, що проведення виборів в умовах воєнного стану суперечить міжнародним демократичним стандартам, та закликала держави-члени продовжувати підтримку України з метою організації безпечних і інклюзивних виборів після завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в резолюції "Вибори в часи кризи", яку у вівторок на сесії ПАРЄ в Страсбурзі підтримали 100 делегатів (6 утримались).

"Асамблея підтверджує, що відповідно до міжнародних демократичних стандартів вибори не можуть проводитися в умовах воєнного стану", - йдеться в тексті, автори якого посилаються на попередні резолюції ПАРЄ.

Серед найсерйозніших викликів для прав, свобод та роботи демократичних інституцій ПАРЄ виділяє повномасштабну війну Росії.

"Кризи та реагування, яке повинна забезпечити держава, можуть мати глибокі наслідки для прав і свобод, а також для функціонування демократичних інституцій. Пандемія COVID-19, терористичні атаки, стихійні лиха та, що найсерйозніше, широкомасштабна агресивна війна, розпочата РФ проти України, – все це чинить значний тиск на держави-члени РЄ, що вимагає виняткових заходів для підтримки демократичних процесів", - пояснюється в документі.

Необхідно оновлювати законодавство відповідно до викликів

Асамблея зазначає, що виборчі процеси дедалі частіше проходять у "постійному контексті ризику та вразливості" через поляризацію, дезінформацію, іноземне втручання, кібератаки та наслідки конфліктів. У зв’язку з цим ПАРЄ закликає держави-члени оновлювати виборче законодавство, забезпечувати прозорість рішень про можливе перенесення виборів, зміцнювати кіберзахист і розвивати стратегії протидії дезінформації.

ПАРЄ також наполягає на терміновому переглядів підходів до національної безпеки та захисту виборів на тлі війни РФ проти України та гібридних загроз проти держав-членів Ради Європи.

Підтримка постраждалих держав

Водночас Асамблея закликає до підтримки держав, що постраждали від тривалих конфліктів або надзвичайних ситуацій, із "особливою увагою до України", аби забезпечити проведення "безпечних, інклюзивних та надійних виборів, відповідно до європейських і міжнародних стандартів, щойно це дозволять умови".

Майбутні вибори в Україні

зєлі це як мед на душу!
27.01.2026 19:31 Відповісти
Йому якраз краще вибори під час війни з цензурою, забороною ЗМІ, можливістю перешкоджати будь-якому конкуренту під соусом "безпеки" чи "боротьби".
27.01.2026 19:36 Відповісти
Тааааааккккк, Порошенка тоді на банкову, Владимир Ссанич на вихід 😸
27.01.2026 19:32 Відповісти
Отже - ніяких виборів до , як мінімум до травня !
27.01.2026 19:33 Відповісти
а може до травня зєля здохне від передозу?
27.01.2026 19:34 Відповісти
Він ще й тебе переживе !
27.01.2026 19:45 Відповісти
так я за нього молодший. і не наркоман.
27.01.2026 19:51 Відповісти
Так, ніяких виборів. Але є інший і законний шлях. Якщо у Лідора залишилося хоч трішечки совісті, то він6 мав би створити уряд національного порятунку, куди замість зелених мародерів увійдуть чисті спеціалісти без жодних політичних забарвлень. А ще кращий варіант - йти геть. Владу передати парламенту, а ті нехай вирішують, призначати виконуючим обов'язки президента чи уряд. В Конституції по такий випадок все розписано. Не справився - то нехай справляються ті, що довели свою спроможність.
28.01.2026 13:43 Відповісти
Ну, зараз місцеві "аналітики" покажуть дива логічної еквілібристики і доведуть, що Конституція, закон "Про правовий режим воєнного стану", ПАРЕ і здоровий глузд - це все брехня і маніпуляції.
27.01.2026 19:33 Відповісти
Вибори , вибори , вибори , ВИБОРИ , ВиБоРи , вибори -
..
27.01.2026 19:37 Відповісти
Після цих слів треба херпіду ще лопатою по голові тріснути, щоб краще дійшло.
27.01.2026 19:40 Відповісти
Та як так можна, зельоні ж вже налаштувалися на імітацію виборів під час війни! Що ті нахабні європейці собі дозволяють!
27.01.2026 19:44 Відповісти
Нафіга це зеленим? Вони без всяких виборів при владі 🤔
27.01.2026 20:01 Відповісти
Вони вже пересиділи свій термін. Отримати для себе ще один, як мінімум, п'ятирічний термін це гарантувати уникнення покарання за свої злочини в найближчі роки.
27.01.2026 20:06 Відповісти
Ну ще трохи посидять, законних підстав їх зігнати нема 🤔
27.01.2026 20:08 Відповісти
Трохи нехай посидять. Гарантувати їм ще 5 років не треба.
27.01.2026 20:09 Відповісти
ну це залежить від того скільки років буде військовий стан, може і більше ніж 5 буде
27.01.2026 20:13 Відповісти
Лідор каже, що ми в двох кроках від писання мирної угоди. Вже милиться на аудієнцію до ху@ла.
27.01.2026 20:35 Відповісти
А ***** скаже "миру ні" і все ... два кроки перетворяться в тисячу
27.01.2026 20:45 Відповісти
Який сенс витрачати величезну купу коштів ( і коштів партнерів також ), відволікати владу на всіх рівнях для організації виборів_без_вибору, якщо і у випадку продовження воєнного стану, і "виборів онлайн" результат буде однаковим?

Зєля залишиться в ролі президента, а уваги для подій на фронті буде значно менше.
27.01.2026 20:59 Відповісти
Ну тогда пусть не вводят военный стан,кто им мешает,пусть уже побеждают в войне,как обещали,а не обворовывают армию ради продления ВС и себя во власти,или тогда анархия - нет выборов значит не будет власти,фигурантов избирали на определенный срок,сами себя продлевать они не могут,это противоречит логике,справедливости и демократии.
27.01.2026 19:56 Відповісти
А з чого раптом відміняти військовий стан? Наче підстав для цього нема жодних 🤔
27.01.2026 20:06 Відповісти
ВС не отменяют ,его вводят,вводят те,кто не имеет на это право по причине просрочки и личной заинтересованности.
27.01.2026 20:19 Відповісти
Ну можуть і вводять, ніхто з цим ніц не вдіє
27.01.2026 20:47 Відповісти
Ещё как можно их поставить на место,первое действие это указать на неприемлемость для общества их действий.
27.01.2026 21:05 Відповісти
Думаю в умовах війни це буде сильно проблематично, бо писанина і "страшні прокляття" нічого не варті, ніхто на них уваги не зверне.
27.01.2026 21:25 Відповісти
Мафії без погрози зупинення фінансування не дійде. Сподіваюсь, європейці це зроблять.
27.01.2026 20:08 Відповісти
А європейцям це нащо? 🤔
27.01.2026 20:09 Відповісти
Їм хуцпаті, невдячні мародери на шиї ще на 5 законних років не потрібні.
27.01.2026 20:32 Відповісти
Ну тоді чого вони кажуть що неможна вибори проводити? Сказали б що можна і най все завертиться 🤔
27.01.2026 20:44 Відповісти
Тому що НОРМАЛЬНО зараз вибори провести не можна. Дії-злочини роzії і антидемократичні дії української влади цьому заважають.
27.01.2026 20:48 Відповісти
Значить обійдемось поки без виборів
27.01.2026 20:49 Відповісти
Побачимо що буде співати Лідор.
27.01.2026 21:00 Відповісти
І головне, я думаю, що вони бачать нестримне, жагуче бажання Лідора провести "вибори онлайн" і намалювати потрібний йому результат.
27.01.2026 20:37 Відповісти
Сумнівно ... якщо він хоче утримати владу йому вибори точно непотрібні, вони скорше потрібні його політичним конкурентам. Он і європейці визнали що вибори проводити неможна і ніхто (із тих хто що небуть значить) його "нелегітимним" не називає
27.01.2026 21:57 Відповісти
Хто конкретно із його конкурентів вимагає виборів?
27.01.2026 22:28 Відповісти
так отож, навіть конкурентів яким потрібні вибори нема, то на чорта вони йому здались?
27.01.2026 22:42 Відповісти
Я не писала, що конкурентів немає.

Ви написали "скорше потрібні його політичним конкурентам".
27.01.2026 22:53 Відповісти
Ну так, йому вибори непотрібні бо все і так "в шоколаді" а якщо хто хоче зайняти його місце то окрім виборів у них іншого шляху нема. Конкретно когось я не мав на увазі, мені навіть важко уявити хто із адекватних політиків зараз, під час війни, буде хотіти провести вибори.
27.01.2026 23:13 Відповісти
Чому він хоче виборів я вже пояснювала.
Якби не хотів, то його шістки корнієнки, арахамії не починали б так активно готувати законодавчу базу під "вибори онлайн", в просто посилались би на діюче законодавство, яке забороняє проведення виборів у воєнний час.
Його реальні конкуренти, на відміну від нього, державники і не хочуть занурювати країну в передвиборчий угар в надскладний для України час.
27.01.2026 23:20 Відповісти
зламалася Америка, а всього і потірбно було - одного рудого підараса,,,
27.01.2026 23:45 Відповісти
Зеленський це гнида і біда України.
27.01.2026 20:59 Відповісти
Навіть Європа буде бачити у цих "виборах" під час військового стану абсурд фейк і клоунаду
27.01.2026 23:13 Відповісти
 
 