ПАРЄ підтвердила неможливість проведення виборів під час воєнного стану, - резолюція

Парламентська асамблея Ради Європи підтвердила, що проведення виборів в умовах воєнного стану суперечить міжнародним демократичним стандартам, та закликала держави-члени продовжувати підтримку України з метою організації безпечних і інклюзивних виборів після завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в резолюції "Вибори в часи кризи", яку у вівторок на сесії ПАРЄ в Страсбурзі підтримали 100 делегатів (6 утримались).

"Асамблея підтверджує, що відповідно до міжнародних демократичних стандартів вибори не можуть проводитися в умовах воєнного стану", - йдеться в тексті, автори якого посилаються на попередні резолюції ПАРЄ.

Серед найсерйозніших викликів для прав, свобод та роботи демократичних інституцій ПАРЄ виділяє повномасштабну війну Росії.

"Кризи та реагування, яке повинна забезпечити держава, можуть мати глибокі наслідки для прав і свобод, а також для функціонування демократичних інституцій. Пандемія COVID-19, терористичні атаки, стихійні лиха та, що найсерйозніше, широкомасштабна агресивна війна, розпочата РФ проти України, – все це чинить значний тиск на держави-члени РЄ, що вимагає виняткових заходів для підтримки демократичних процесів", - пояснюється в документі.

Необхідно оновлювати законодавство відповідно до викликів

Асамблея зазначає, що виборчі процеси дедалі частіше проходять у "постійному контексті ризику та вразливості" через поляризацію, дезінформацію, іноземне втручання, кібератаки та наслідки конфліктів. У зв’язку з цим ПАРЄ закликає держави-члени оновлювати виборче законодавство, забезпечувати прозорість рішень про можливе перенесення виборів, зміцнювати кіберзахист і розвивати стратегії протидії дезінформації.

ПАРЄ також наполягає на терміновому переглядів підходів до національної безпеки та захисту виборів на тлі війни РФ проти України та гібридних загроз проти держав-членів Ради Європи.

Підтримка постраждалих держав

Водночас Асамблея закликає до підтримки держав, що постраждали від тривалих конфліктів або надзвичайних ситуацій, із "особливою увагою до України", аби забезпечити проведення "безпечних, інклюзивних та надійних виборів, відповідно до європейських і міжнародних стандартів, щойно це дозволять умови".

