Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжено до 4 травня 2026 року
Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні документи оприлюднені на сайті Верховної Ради.
Так, воєнний стан і мобілізація в Україні діятимуть до 4 травня 2026 року.
Коли набудуть чинності закони
Закон №4757 "Про затвердження указу президента України про продовження строку дії воєнного стану" (проєкт №14366) набере чинності з дня опублікування.
Закон №4758 "Про затвердження указу президента України про продовження строку проведення загальної мобілізації" (проєкт №14367) набуде чинності з 3 лютого 2026 року.
Що передувало?
- Президент Володимир Зеленський вважає, що воєнний стан буде скасовано тоді, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів.
- Раніше він заявив, що Україна хоче отримати від США гарантії безпеки на 30-50 років.
Резерв+ з цього прмводу знов встав вроскоряку. 😁
І це не перша подібна заява, то хапати треба всіх підряд втричі більше (а колись щось волали про технології, і що менша совкова армія не переможе більшу), то ще щось. Ось кому війна мати рідна! Мʼясник!
От зара в пункті незламності під десяток МНСників і 3 нацгвардійця, в броніках, накачані, широкоплечі, ніяких задач не виконують, просто сидять, на фронті б заміни не було. При цьому 1 бабуся заряджає телефон на весь пункт.