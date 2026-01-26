Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжено до 4 травня 2026 року

Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні документи оприлюднені на сайті Верховної Ради.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, воєнний стан і мобілізація в Україні діятимуть до 4 травня 2026 року.

Коли набудуть чинності закони

Закон №4757 "Про затвердження указу президента України про продовження строку дії воєнного стану" (проєкт №14366) набере чинності з дня опублікування.

Закон №4758 "Про затвердження указу президента України про продовження строку проведення загальної мобілізації" (проєкт №14367) набуде чинності з 3 лютого 2026 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 4 травня 2026 року

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський вважає, що воєнний стан буде скасовано тоді, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів.

Раніше він заявив, що Україна хоче отримати від США гарантії безпеки на 30-50 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікую від Верховної Ради бачення щодо проведення виборів під час воєнного стану, - Зеленський. ВIДЕО