Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 4 травня 2026 року

Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану в Україні на 90 діб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Це було 18-те голосування за продовження воєнного стану.

Рішення підтримали 330 нардепів.





Строк попередніх указів діє до 3 лютого. Так, воєнний стан продовжили до 4 травня 2026 року.

Також парламентарі підтримали продовження воєнного стану.

За - 312.

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський вважає, що воєнний стан буде скасовано тоді, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів.

Раніше він заявив, що Україна хоче отримати від США гарантії безпеки на 30-50 років.

