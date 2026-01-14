Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 4 травня 2026 року
Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану в Україні на 90 діб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Це було 18-те голосування за продовження воєнного стану.
Рішення підтримали 330 нардепів.
Строк попередніх указів діє до 3 лютого. Так, воєнний стан продовжили до 4 травня 2026 року.
За - 312.
Що передувало?
- Президент Володимир Зеленський вважає, що воєнний стан буде скасовано тоді, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів.
- Раніше він заявив, що Україна хоче отримати від США гарантії безпеки на 30-50 років.
