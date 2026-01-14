Новини
Шмигаля знову спробують призначити на посаду міністра енергетики: з’явилася нова постанова

Шмигаля знову спробують призначити міністром енергетики

На сайті парламенту з'явилася нова постанова про призначення Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єра - міністра енергетики України.

Ініціатором постанови є Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Шмигаля знову спробують призначити міністром енергетики

Що передувало?

13 січня Верховній Раді не вистачило голосів для призначення Дениса Шмигаля новим міністром енергетики.

ВР (15136) Шмигаль Денис (4918) Міненерго (1670)
Топ коментарі
+10
Тепер жулька буде ЗА🤣🤣🤣
14.01.2026 10:36 Відповісти
+4
треба змінювати ВСІХ !
давно пора, з 24 лютого 2022 р.

а інакше - пропадемо !

.
14.01.2026 10:54 Відповісти
+3
14.01.2026 10:44 Відповісти
Тепер жулька буде ЗА🤣🤣🤣
14.01.2026 10:36 Відповісти
то може вона ще й свої продажні голоси проти Малюка відкличе і знову косу заплете ?

.
14.01.2026 10:51 Відповісти
Навіщо.. За малюка вона отримала а за шмигаля зеля не дав...
14.01.2026 10:53 Відповісти
і його в Качанівку треба мабуть.
14.01.2026 10:39 Відповісти
за великим рахунком, схоже, що Шмигаль в цьому ЗЄльоному кодлі нездар та ледарів - єдина робоча конячка, яку й запрягають то в віз, то в сані, або ж верхи їздять

.
14.01.2026 10:50 Відповісти
14.01.2026 10:44 Відповісти
А що до нього в НАБУ немає жодних підозр ?Дякувати богу маємо хоч одного чесного високопосадовця.А ,да, вибачаюсь, Рєзнік,Умєров,Єрмак, Татаров -їх там ціла банда.Ціла банда чесних чиновників
14.01.2026 10:46 Відповісти
треба змінювати регламент і вішати всіх, хто виносить повторні призначення на розгляд (принаймні, в цей час), аби уникати такого неприкритого тиску на парламент. якщо кандидатура не була ухвалена з першого разу не з технічних причин, а свідомо - нах з пляжу! домовляйтесь до того, як пропозицію винесли в зал...
14.01.2026 10:46 Відповісти
треба змінювати ВСІХ !
давно пора, з 24 лютого 2022 р.

а інакше - пропадемо !

.
14.01.2026 10:54 Відповісти
А ну бігом голосувати. Хто ж буде ахмєткі бабло качати під шум кацапських обстрілів. Мінімум 100% навар на прайс-листі з відновлення якоїсь ТЕС ДТЕК. Клондайк.
14.01.2026 10:50 Відповісти
відморожу собі вуха назло Ахметці ?
йди морозь !

.
14.01.2026 10:56 Відповісти
Шта?
14.01.2026 11:29 Відповісти
Тепер зрозуміла ця клоунада навколо старої Юльки. Сьогодні весь "принципійний" БЮТ буде "ЗА"
14.01.2026 10:55 Відповісти
Шмыгаль менеджер Ахметова и олигархов. Они опустошили страну. Искусственно банкротят гос имущество и в энергетике и во всем, и отдают все олигархам в приватизацию. Эти банды все разграбляют и опустошают страну. Украина, как источник грабежа для банд захвативших власть. Идет уничтожение страны по факту. Это лучшая проделанная россией работа - внедрить бандитов, которые захватили власть - сделали свои СМИ и взяли под тотальный контроль оккупационный страну и разграбляют ее и опустошают. А Запад тоже имеет огромное колониальное прошлое и куда они не приплывали - первый вопрос - у вас тут есть золото - их тоже только добыча интересует - ресурсы и рабы. Постоянно реклама идет в сетях - получите паспорт с той страны Запада, с другой, третьей. Они вывозят белых людей, потому что Макс даже публиковал - статистику рождаемости и что в Европе и на Западе вымирание идет людей и рождаемость никакая. И они вывозят с Украины белых женщин и детей к себе. А Украина у нас получается Лох. Нас тупо разграбили и опустошили со всех сторон. Зеленский работает и на Россию и на Запад, но не на Украину. Он ее опустошает - разграбляет и уничтожает. Никакой стратегии победы нету, а фронт отступает - мужики уничтожаются, села и города пустеют, энергетика уничтожается и жизнь психологически и физически невыносима и присылают постоянно - получите паспорт Запада - выезжайте. Украину тупо уничтожают и эта власть оккупационная - она чья угодно, но точно не Украинская. Народ должен думать, что делать и как спасти страну или эти уроды ее опустошат. Не будет страны просто. Все идет по х сценарию. И если ничего не делать и плыть по течению, то мы переплывем на лодке в царство Аида. Зеленский, как Харон перевозит души через реку Стикс из мира живых - в подземное царство Аида - На берег, после которого назад пути нет.
14.01.2026 10:59 Відповісти
А що, в Україні є тільки Шмигаль??? Може знову призвати Єрмака на царювання??? Як Бориса Годунова?...
14.01.2026 11:01 Відповісти
Зєля - примхлива, нестабільна мадам свого зеленського борделю.. дебілам й досі нравицццця..
14.01.2026 11:09 Відповісти
Дійсно, як же без нього, досвідченого багатостаночника
14.01.2026 11:17 Відповісти
А что, только Шмыгаль, никогда не возражающий начальству, такой незаменимый специалист у нас в стране?
14.01.2026 11:41 Відповісти
Такими темпами Зеленский назначит Шмигаля по очереди и министром Здравохранения, и Юстиции и Финансов.
Не имеет значения то. что он там ноль, главное что послушный и преданный.
14.01.2026 11:45 Відповісти
А потім, коли все буде перебране, назначать управляти президентським оркестром. Він би добре виглядав з дерижорською паличкою і перед великим симфонічним оркестром. Оркестр хоча зіграв би какафонію, але це інше.
14.01.2026 12:56 Відповісти
В нас що енергетиків нема, що намагаються поставити над енергетикою бухгалтера?

Хтось скаже, що він ефективний менеджер. Ефективним менеджером можна бути тільки в своїй спеціальності. В енергетиці він не спеціаліст, що тут неясного.
14.01.2026 13:07 Відповісти
І тут продавлять! Ось що доляри животворячі роблять!
14.01.2026 13:44 Відповісти
 
 