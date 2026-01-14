РУС
Новости Новый министр энергетики
933 21

Шмыгаля снова попытаются назначить на должность министра энергетики: появилось новое постановление

Шмыгаля снова попытаются назначить министром энергетики

На сайте парламента появилось новое постановление о назначении Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьера - министра энергетики Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Инициатором постановления является председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Шмыгаля снова попытаются назначить министром энергетики

Что предшествовало?

13 января Верховной Раде не хватило голосов для назначения Дениса Шмыгаля новым министром энергетики.

Читайте также: Если бы не существовали "схемы Миндича" и "двушечки" шли не на Москву, у Украины была бы защита энергетики, — Сюмар

Кадровые изменения

  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
  • Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
  • Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
  • Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
  • 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
  • Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
  • 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.

  • Президент предложил Шмыгалю должность министра энергетики.

  • 13 января Верховная Рада уволила Шмыгаля с должности министра обороны.

Читайте также: Минэнерго отменило собственный приказ о назначении гендиректора "Оператора рынка" электроэнергии

Автор: 

ВР (29537) Шмыгаль Денис (2954) Минэнерго (508)
Топ комментарии
+7
Тепер жулька буде ЗА🤣🤣🤣
показать весь комментарий
14.01.2026 10:36 Ответить
+2
показать весь комментарий
14.01.2026 10:44 Ответить
+2
треба змінювати регламент і вішати всіх, хто виносить повторні призначення на розгляд (принаймні, в цей час), аби уникати такого неприкритого тиску на парламент. якщо кандидатура не була ухвалена з першого разу не з технічних причин, а свідомо - нах з пляжу! домовляйтесь до того, як пропозицію винесли в зал...
показать весь комментарий
14.01.2026 10:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Тепер жулька буде ЗА🤣🤣🤣
показать весь комментарий
14.01.2026 10:36 Ответить
то може вона ще й свої продажні голоси проти Малюка відкличе і знову косу заплете ?

.
показать весь комментарий
14.01.2026 10:51 Ответить
Навіщо.. За малюка вона отримала а за шмигаля зеля не дав...
показать весь комментарий
14.01.2026 10:53 Ответить
і його в Качанівку треба мабуть.
показать весь комментарий
14.01.2026 10:39 Ответить
за великим рахунком, схоже, що Шмигаль в цьому ЗЄльоному кодлі нездар та ледарів - єдина робоча конячка, яку й запрягають то в віз, то в сані, або ж верхи їздять

.
показать весь комментарий
14.01.2026 10:50 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2026 10:44 Ответить
А що до нього в НАБУ немає жодних підозр ?Дякувати богу маємо хоч одного чесного високопосадовця.А ,да, вибачаюсь, Рєзнік,Умєров,Єрмак, Татаров -їх там ціла банда.Ціла банда чесних чиновників
показать весь комментарий
14.01.2026 10:46 Ответить
треба змінювати регламент і вішати всіх, хто виносить повторні призначення на розгляд (принаймні, в цей час), аби уникати такого неприкритого тиску на парламент. якщо кандидатура не була ухвалена з першого разу не з технічних причин, а свідомо - нах з пляжу! домовляйтесь до того, як пропозицію винесли в зал...
показать весь комментарий
14.01.2026 10:46 Ответить
треба змінювати ВСІХ !
давно пора, з 24 лютого 2022 р.

а інакше - пропадемо !

.
показать весь комментарий
14.01.2026 10:54 Ответить
А ну бігом голосувати. Хто ж буде ахмєткі бабло качати під шум кацапських обстрілів. Мінімум 100% навар на прайс-листі з відновлення якоїсь ТЕС ДТЕК. Клондайк.
показать весь комментарий
14.01.2026 10:50 Ответить
відморожу собі вуха назло Ахметці ?
йди морозь !

.
показать весь комментарий
14.01.2026 10:56 Ответить
Шта?
показать весь комментарий
14.01.2026 11:29 Ответить
Тепер зрозуміла ця клоунада навколо старої Юльки. Сьогодні весь "принципійний" БЮТ буде "ЗА"
показать весь комментарий
14.01.2026 10:55 Ответить
Шмыгаль менеджер Ахметова и олигархов. Они опустошили страну. Искусственно банкротят гос имущество и в энергетике и во всем, и отдают все олигархам в приватизацию. Эти банды все разграбляют и опустошают страну. Украина, как источник грабежа для банд захвативших власть. Идет уничтожение страны по факту. Это лучшая проделанная россией работа - внедрить бандитов, которые захватили власть - сделали свои СМИ и взяли под тотальный контроль оккупационный страну и разграбляют ее и опустошают. А Запад тоже имеет огромное колониальное прошлое и куда они не приплывали - первый вопрос - у вас тут есть золото - их тоже только добыча интересует - ресурсы и рабы. Постоянно реклама идет в сетях - получите паспорт с той страны Запада, с другой, третьей. Они вывозят белых людей, потому что Макс даже публиковал - статистику рождаемости и что в Европе и на Западе вымирание идет людей и рождаемость никакая. И они вывозят с Украины белых женщин и детей к себе. А Украина у нас получается Лох. Нас тупо разграбили и опустошили со всех сторон. Зеленский работает и на Россию и на Запад, но не на Украину. Он ее опустошает - разграбляет и уничтожает. Никакой стратегии победы нету, а фронт отступает - мужики уничтожаются, села и города пустеют, энергетика уничтожается и жизнь психологически и физически невыносима и присылают постоянно - получите паспорт Запада - выезжайте. Украину тупо уничтожают и эта власть оккупационная - она чья угодно, но точно не Украинская. Народ должен думать, что делать и как спасти страну или эти уроды ее опустошат. Не будет страны просто. Все идет по х сценарию. И если ничего не делать и плыть по течению, то мы переплывем на лодке в царство Аида. Зеленский, как Харон перевозит души через реку Стикс из мира живых - в подземное царство Аида - На берег, после которого назад пути нет.
показать весь комментарий
14.01.2026 10:59 Ответить
А що, в Україні є тільки Шмигаль??? Може знову призвати Єрмака на царювання??? Як Бориса Годунова?...
показать весь комментарий
14.01.2026 11:01 Ответить
Зєля - примхлива, нестабільна мадам свого зеленського борделю.. дебілам й досі нравицццця..
показать весь комментарий
14.01.2026 11:09 Ответить
Дійсно, як же без нього, досвідченого багатостаночника
показать весь комментарий
14.01.2026 11:17 Ответить
Шмыгаля снова попытаются назначить .... И вновь начинается Бой! или Деньги--там Деньги! Пустите Меня?
показать весь комментарий
14.01.2026 11:39 Ответить
А что, только Шмыгаль, никогда не возражающий начальству, такой незаменимый специалист у нас в стране?
показать весь комментарий
14.01.2026 11:41 Ответить
Такими темпами Зеленский назначит Шмигаля по очереди и министром Здравохранения, и Юстиции и Финансов.
Не имеет значения то. что он там ноль, главное что послушный и преданный.
показать весь комментарий
14.01.2026 11:45 Ответить
 
 