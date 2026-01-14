Шмыгаля снова попытаются назначить на должность министра энергетики: появилось новое постановление
На сайте парламента появилось новое постановление о назначении Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьера - министра энергетики Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Инициатором постановления является председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
Что предшествовало?
13 января Верховной Раде не хватило голосов для назначения Дениса Шмыгаля новым министром энергетики.
Кадровые изменения
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
- Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
- Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
- Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
- 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
- Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
- 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.
-
Президент предложил Шмыгалю должность министра энергетики.
- 13 января Верховная Рада уволила Шмыгаля с должности министра обороны.
давно пора, з 24 лютого 2022 р.
а інакше - пропадемо !
йди морозь !
Не имеет значения то. что он там ноль, главное что послушный и преданный.