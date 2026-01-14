Рада продлила военное положение до 4 мая 2026 года
Верховная Рада проголосовала за продление военного положения в Украине на 90 суток.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Это было 18-е голосование за продление военного положения.
Решение поддержали 330 нардепов.
Срок предыдущих указов действует до 3 февраля. Таким образом, военное положение продлили до 4 мая 2026 года.
Что предшествовало?
- Президент Владимир Зеленский считает, что военное положение будет отменено тогда, когда в Украине появятся гарантии безопасности, включающие мониторинг и присутствие партнеров.
- Ранее он заявил, что Украина хочет получить от США гарантии безопасности на 30-50 лет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Igor #591922
показать весь комментарий14.01.2026 13:08 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Николай Николаевич #334532
показать весь комментарий14.01.2026 13:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль