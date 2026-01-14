Рада продлила военное положение до 4 мая 2026 года

РУС
Новости Продолжение военного положения и мобилизации
Верховная Рада проголосовала за продление военного положения в Украине на 90 суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Это было 18-е голосование за продление военного положения.

Решение поддержали 330 нардепов.

Военное положение продлили до 4 мая 2026 года

Срок предыдущих указов действует до 3 февраля. Таким образом, военное положение продлили до 4 мая 2026 года.

Что предшествовало?

ВР (29537) мобилизация (2992) военное положение (528)
А потім що, на шашлики
показать весь комментарий
14.01.2026 13:08 Ответить
Цікаво, хто той один, казковий!?
показать весь комментарий
14.01.2026 13:08 Ответить
 
 