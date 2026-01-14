Рада продлила военное положение до 4 мая 2026 года

Верховная Рада проголосовала за продление военного положения в Украине на 90 суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Это было 18-е голосование за продление военного положения.

Решение поддержали 330 нардепов.





Срок предыдущих указов действует до 3 февраля. Таким образом, военное положение продлили до 4 мая 2026 года.

Читайте: Шмыгаля снова попытаются назначить на должность министра энергетики: появилось новое постановление

Что предшествовало?

Президент Владимир Зеленский считает, что военное положение будет отменено тогда, когда в Украине появятся гарантии безопасности, включающие мониторинг и присутствие партнеров.

Ранее он заявил, что Украина хочет получить от США гарантии безопасности на 30-50 лет.

Читайте также: Рада приняла новый закон о жилищной политике. Он заменит действующий Жилищный кодекс (обновлено)