Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 4 мая 2026 года
Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие документы обнародованы на сайте Верховной Рады.
В частности, военное положение и мобилизация в Украине будут действовать до 4 мая 2026 года.
Когда вступят в силу законы
Закон №4757 "Об утверждении указа президента Украины о продлении срока действия военного положения" (проект №14366) вступит в силу со дня публикации.
Закон №4758 "Об утверждении указа президента Украины о продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (проект №14367) вступит в силу с 3 февраля 2026 года.
Что предшествовало?
- Президент Владимир Зеленский считает, что военное положение будет отменено тогда, когда в Украине появятся гарантии безопасности, включающие мониторинг и присутствие партнеров.
- Ранее он заявил, что Украина хочет получить от США гарантии безопасности на 30-50 лет.
Резерв+ з цього прмводу знов встав вроскоряку. 😁
І це не перша подібна заява, то хапати треба всіх підряд втричі більше (а колись щось волали про технології, і що менша совкова армія не переможе більшу), то ще щось. Ось кому війна мати рідна! Мʼясник!
От зара в пункті незламності під десяток МНСників і 3 нацгвардійця, в броніках, накачані, широкоплечі, ніяких задач не виконують, просто сидять, на фронті б заміни не було. При цьому 1 бабуся заряджає телефон на весь пункт.