Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 4 мая 2026 года

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие документы обнародованы на сайте Верховной Рады.

В частности, военное положение и мобилизация в Украине будут действовать до 4 мая 2026 года.

Когда вступят в силу законы

Закон №4757 "Об утверждении указа президента Украины о продлении срока действия военного положения" (проект №14366) вступит в силу со дня публикации.

Закон №4758 "Об утверждении указа президента Украины о продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (проект №14367) вступит в силу с 3 февраля 2026 года.

Что предшествовало?

Президент Владимир Зеленский считает, что военное положение будет отменено тогда, когда в Украине появятся гарантии безопасности, включающие мониторинг и присутствие партнеров.

Ранее он заявил, что Украина хочет получить от США гарантии безопасности на 30-50 лет.

