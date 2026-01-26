Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 4 мая 2026 года

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие документы обнародованы на сайте Верховной Рады.

В частности, военное положение и мобилизация в Украине будут действовать до 4 мая 2026 года.

Когда вступят в силу законы

Закон №4757 "Об утверждении указа президента Украины о продлении срока действия военного положения" (проект №14366) вступит в силу со дня публикации.

Закон №4758 "Об утверждении указа президента Украины о продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (проект №14367) вступит в силу с 3 февраля 2026 года.

Что предшествовало?

Топ комментарии
Якщо людину примусово бусифікували то вона стане потенційним дезертиром ,а до наших стратєгів це ніяк не доходить .
26.01.2026 21:44 Ответить
Коли буде контрактна армія з чіткими строками служби не сказали?
26.01.2026 21:30 Ответить
Просто ці совки вперто не хочуть визнавати свої помилки і вперто проводять недолугу позорну мобілізацію за якою сміється вже майже весь світ.
26.01.2026 21:48 Ответить
Доки блаЗЕнь на троні - ніколи.
26.01.2026 21:44 Ответить
26.01.2026 21:45 Ответить
26.01.2026 21:47 Ответить
Так в рашці і так самі контрактники ,а з інших країн приїдуть хіба що ідейні за такі гроші і взагалі кількісний склад ЗСУ 800 000 в мирний час який хоче зєля , співвідношення чисельносні армії 800 000 до загальної чисельності населення України - 30 млн .такого немає в жодній країні. І взагалі де він збирається розміщувати 800 000 - в польових таборах ,бо в жодні з існуючих військових частин така армада не поміститься .
26.01.2026 21:55 Ответить
Якщо платити більше ніж кацапи звідти будуть їхати воювати за нас. Москву там ненавидять всі і мріють її розграбувати і спалити.
26.01.2026 21:58 Ответить
А де ж вони стільки грошей знайдуть .це не 20 000 бусифікованим платитити.
26.01.2026 22:00 Ответить
ну 2 млрд недавно на електроенергії вкрали, гроші у них є.
27.01.2026 08:27 Ответить
Дадуть ,а потім доженуть і ще раз дадуть .
27.01.2026 13:36 Ответить
Ну цю пісню можна продовжувати безкінечно, а що? Для влади дуже зручно і можна ні за що не відповідати (в т.ч і за мобілізацію) але безкінечні у нас люди , от в чому питання... порівняти з мобілізацією 22 і 26 років це земля і небо, це яскравий лакмусовий папірець сьогодення який показує яка дупосрака зараз на фронті якщо за людьми ганяються всюди..
26.01.2026 21:36 Ответить
Так навіть в рашці зрозуміли ,що за ідєю русского міра ніхто задарма воювати не буде ,тому в них і немає мобілізації а є контрактники .
26.01.2026 21:59 Ответить
Ну так, в Україні на четвертий рік не можуть це зрозуміти, що не можна примусово заставити воювати, але не роблять контракт тому що: а. Всі гроші покрали, б. В 21 ому столітті у вік технологій сподіватися на вихід на кордони 91 року виключно піхотою чи штурмовиками це щось може бути негаразд у них з головою якщо ці хенерали в це ще вірять (зараз набіжать свідки нашестя бурятів)
26.01.2026 22:03 Ответить
Що цікаво, в рашистській армії етнічних українців набагато більше .ніж бурятів.
26.01.2026 22:08 Ответить
Та давай вже одразу на рочки 4, навіщо цей фарс. Все одно вже об калституцію ноги стільки разів витер, що ніхто й не помітить.
26.01.2026 21:41 Ответить
Так берл лазар і кірієнка-ізраітєль на ваньках мають непоганий гешефт, доки шаломов цілує коран 🤣🤣🤣
26.01.2026 21:44 Ответить
А хто підписав-то? Колишній президент, що намагається вдавати, що ще має якісь повноваження?
26.01.2026 21:42 Ответить
Так в тому прикол що нема навіть цього документа з його підписом, його хтось бачив? Це чисто зі сторони виходить " я попросив верховну раду а вони і погодилися"
26.01.2026 21:43 Ответить
Фух, аж легше стало. Я вже думав, що не продовжить.
26.01.2026 21:52 Ответить
Цікаво.
Резерв+ з цього прмводу знов встав вроскоряку. 😁
26.01.2026 22:00 Ответить
Зливає свіженькі дані на рашку, ну це як годинник вже!
26.01.2026 22:05 Ответить
Завершення війни точно не буде найближчим часом, - секретар Комітету Ради з питань нацбезпеки Костенко
І це не перша подібна заява, то хапати треба всіх підряд втричі більше (а колись щось волали про технології, і що менша совкова армія не переможе більшу), то ще щось. Ось кому війна мати рідна! Мʼясник!
26.01.2026 22:21 Ответить
Ну перехапають всіх в потім ким? Роботами? Градус напруженості серед свавілля тцк вже накручений до верху
27.01.2026 01:08 Ответить
Цей нардеп не бажає долучилися до зсу як і всі воно колеги? Відразу на лбз, стефанчук першим , бо щит той що треба, і війна скінчиться за тиждень..
27.01.2026 01:18 Ответить
Проблема в тому, що не воюють сотні тисяч заброньованих силовиків, 178 тис молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, сотні тисяч охоронців, биків в тилових частинах, мільйони офіцерів після кафедр кажуть, що можуть тільки командувати, якби під час Чорнобиля так сказали, то сиділи б ... І тотальна корупція. Як це все назвати? При цьому хапають хворих людей і кидають на яму в тісне приміщення, де стоять по 10-20 чоловік, проти людей застосовують нелюдські тортури! Проти людей, які навіть не вчинили жодного кримінального злочину і тим більше не винні в тому, що напав путлер.
От зара в пункті незламності під десяток МНСників і 3 нацгвардійця, в броніках, накачані, широкоплечі, ніяких задач не виконують, просто сидять, на фронті б заміни не було. При цьому 1 бабуся заряджає телефон на весь пункт.
26.01.2026 22:24 Ответить
Вони не навчені воювати! Навчені охороняти намети потужності і генератори незламності! Це перемога! Весь світ сміється над нами і над нашою корупцією.
27.01.2026 01:20 Ответить
Вкрай неефективна мобілізація дає свої плоди, якщо так і далі піде то держави під назвою Україна стане кінець.
27.01.2026 01:27 Ответить
Типу випустити всіх молодих жінок без розбору будувати сім'ї з іноземцями, то не кінець держави? Все з самого початку йшло до цього.
27.01.2026 02:32 Ответить
Воєнний стан закінчився в квітні 2022 р. , а термін президента Зеленського 20 травня 2024 р.
27.01.2026 02:59 Ответить
 
 