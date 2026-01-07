ЦВК підготувала законодавчі пропозиції для проведення виборів після скасування воєнного стану

Центральна виборча комісія під час сьогоднішнього засідання схвалила пропозиції щодо законодавчого врегулювання особливостей організації та проведення загальнодержавних виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ідеться у на сайті ЦВК.

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Зазначається, що відповідні пропозиції будуть надіслані Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та Робочій групі з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні.

Що робить ЦВК від 2022 року

Комісія від початку повномасштабної агресії рф працює над визначенням потенційних ризиків і проблемних питань, які можуть виникнути під час організації повоєнних виборів, та пошуку оптимальних шляхів їх вирішення. Так, уже у вересні 2022 року було напрацьовано перший пакет законодавчих пропозицій як початкову рамку для удосконалення виборчого законодавства, спрямованого на забезпечення організації підготовки і проведення виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

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Надалі ЦВК із активним залученням представників центральних органів виконавчої влади, народних депутатів України, громадянського суспільства та міжнародних інституцій продовжила роботу в межах трьох робочих груп з напрацювання:

механізмів актуалізації відомостей про виборців для забезпечення проведення післявоєнних виборів;

пропозицій щодо організації голосування виборців, які проживають або на день проведення голосування на виборах перебувають на території іноземної держави;

плану заходів щодо організації підготовки та проведення післявоєнних виборів.

За результатами інклюзивної діяльності цих робочих груп, а також самостійного вивчення Комісією проблематики післявоєнних виборів ЦВК підготувала відповідні законодавчі пропозиції, які враховують як особливості, так і потенційні ризики майбутніх загальнодержавних виборів. Вони можуть бути розглянуті у межах згаданої Робочої групи під час напрацювання законопроєкту щодо належної організації та проведення виборів Президента України, виборів народних депутатів України, які не проводились у зв’язку з введенням воєнного стану.

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"Сьогоднішнє рішення Комісії та її конкретні пропозиції ми розглядаємо як внесок у побудову змістовного діалогу на рівні парламенту із залученням громадянського суспільства та всіх релевантних державних інституцій у межах діяльності Робочої групи з питань особливостей виборів у післявоєннний або особливий період.

Дорожня карта з питань функціонування демократичних інституцій

Окрім того, Дорожня карта з питань функціонування демократичних інституцій – стратегічний документ у сфері євроінтеграції, співвиконавцем якого є й ЦВК, а також Звіт Єврокомісії з питань розширення передбачають заходи та рекомендації щодо розробки законодавчої рамки для післявоєнних виборів.

Голова ЦВК Олег Діденко наголосив, що напрацьовані пропозиції не є безальтернативними та мають стати основою для широкої публічної дискусії.

"Ми хочемо, щоб вони стали стимулом або тригером для широкої дискусії для пошуку відповідей на питання, як у післявоєнних умовах забезпечити виборчі права громадян і захистити українські демократичні вибори від втручання держави-агресора", - зазначив Діденко.

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Майбутні вибори в Україні