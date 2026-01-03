Зеленський: Онлайн-голосування допомогло б військовим та українцям за кордоном
Голосування на виборах в онлайн-форматі могло б допомогти проголосувати військовим та українцям, які перебувають за кордоном. Однак для цього необхідна законодавча база.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з безпековими радниками країн-партнерів, передає "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.
Голосування онлайн
На думку глави держави, онлайн-формат міг би допомогти українцям за кордоном та військовим на фронті реалізувати своє право голосу.
"Якщо б ми говорили про вибори під час війни, безумовно, люди, які на фронті, які мають можливість голосувати у звичайному форматі, через те, що в них причина найголовніша. Вони захищають державу. Напевне, онлайн працював би",- вважає Зеленський.
Відповідної законодавчої бази немає
Водночас президент зазначив, що наразі таких законодавчих змін немає. Він передав свої пропозиції парламентарям щодо можливих сценаріїв виборів - під час війни, у разі досягнення режиму припинення вогню або за умов "закритого неба", коли відсутні ракетні та дронові атаки.
"Я поки що відповіді не отримав", - сказав очільник держави.
Також Зеленський нагадав, що ще під час пандемії COVID-19 пропонував запровадити онлайн-формат роботи парламенту. За його словами, саме тоді виникла можливість технологічно протестувати нові інструменти, які могли б забезпечити безперервність законодавчого процесу.
- Нагадаємо, що 3 січня голова фракції "СН" Давид Арахасія заявив, що роботу над текстом законопроєкту про вибори під час воєнного стану мають намір завершити до кінця лютого.
Майбутні вибори в Україні
- Нагадаємо, після відповідних сигналів від партнерів в Україні заговорили про можливість проведення виборів у країні під час війни.
- Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.
- У Раді формується робоча група щодо питання виборів президента під час воєнного стану.
- 23 грудня, вперше за час повномасштабного російського вторгнення, Центральна виборча комісія (ЦВК) відновила роботу "Державного реєстру виборців".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він такий простий дурачок що його "читати" генієм бути не треба - він завжди вибере самий тупий варіант