Зеленський: Онлайн-голосування допомогло б військовим та українцям за кордоном

Голосування на виборах в онлайн-форматі могло б допомогти проголосувати військовим та українцям, які перебувають за кордоном. Однак для цього необхідна законодавча база.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з безпековими радниками країн-партнерів, передає "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Голосування онлайн

На думку глави держави, онлайн-формат міг би допомогти українцям за кордоном та військовим на фронті реалізувати своє право голосу.

"Якщо б ми говорили про вибори під час війни, безумовно, люди, які на фронті, які мають можливість голосувати у звичайному форматі, через те, що в них причина найголовніша. Вони захищають державу. Напевне, онлайн працював би",- вважає Зеленський.

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Відповідної законодавчої бази немає

Водночас президент зазначив, що наразі таких законодавчих змін немає. Він передав свої пропозиції парламентарям щодо можливих сценаріїв виборів - під час війни, у разі досягнення режиму припинення вогню або за умов "закритого неба", коли відсутні ракетні та дронові атаки.

"Я поки що відповіді не отримав", - сказав очільник держави.

Також Зеленський нагадав, що ще під час пандемії COVID-19 пропонував запровадити онлайн-формат роботи парламенту. За його словами, саме тоді виникла можливість технологічно протестувати нові інструменти, які могли б забезпечити безперервність законодавчого процесу.

Нагадаємо, що 3 січня голова фракції "СН" Давид Арахасія заявив, що роботу над текстом законопроєкту про вибори під час воєнного стану мають намір завершити до кінця лютого.

Майбутні вибори в Україні

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