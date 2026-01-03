Драфт законопроєкту про вибори хочуть розробити до кінця лютого, - Арахамія
Роботу над текстом законопроєкту про вибори під час воєнного стану мають намір завершити до кінця лютого.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, спілкуючись із журналістам після зустрічі з радниками з питань національної безпеки держав-партнерів, повідомляє "УП", інформує Цензор.НЕТ.
Дедлайн - до кінця лютого
"Якщо внутрішній, бажаний дедлайн – до кінця лютого маємо закінчити, мати драфт, який ми можемо реєструвати і голосувати", - сказав парламентар.
Він нагадав, що нещодавно було створено робочу групу з цього питання, і робота в цій групі може тривати досить довго, бо "в кожного є важлива думка, яку треба врахувати".
Можливі терміни виборів та референдуму
Арахамія також розповів, що безпекові радники на зустрічі запитували про терміни можливого проведення виборів та референдуму.
"Ми відраховуємо 90 днів з моменту, коли вже драфт погоджено. На саме погодження драфту може піти будь-який час. Ми не хочемо на себе брати відповідальність, бо це міжфракційна робота, має бути політичний консенсус. Від цього далі 90 днів. Якщо буде забезпечене припинення вогню, то це можливо потенційно, а якщо цього не буде, тоді треба обговорювати, що буде",- додав голова фракції "СН".
- Нагадаємо, що раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував обдумати можливість гібридного голосування – онлайн та офлайн — на виборах в Україні під час війни.
Майбутні вибори в Україні
- Нагадаємо, після відповідних сигналів від партнерів в Україні заговорили про можливість проведення виборів у країні під час війни.
- Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.
- У Раді формується робоча група щодо питання виборів президента під час воєнного стану.
- 23 грудня, вперше за час повномасштабного російського вторгнення, Центральна виборча комісія (ЦВК) відновила роботу "Державного реєстру виборців".
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Еврей - всім керує
Татарин - головний на переговорих а його сімя в США
Але винний у всьому Порошенко само собою)) Як цей етнос прожив 500 років для мене взагалі таємниця