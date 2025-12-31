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Новини Вибори під час війни Повоєнні вибори
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Доцільно ухвалити окремий закон, який регулюватиме проведення повоєнних виборів, - голова ЦВК Діденко

Голова ЦВК пропонує ухвалити окремий закон для регулювання повоєнних виборів

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко вважає доцільним ухвалення окремого закону, який регулюватиме особливості проведення повоєнних виборів.

Про це він сказав в інтерв’ю "Укрінформу", інформує Цензор.НЕТ.

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Закон, що регулюватиме повоєнні вибори 

"...Повномасштабна війна постійно вносить зміни, і для того, щоб їх врахувати, потрібно адаптуватися, зокрема на законодавчому рівні. Тобто для того щоб провести вибори, які будуть повною мірою відповідати демократичним стандартам, нам потрібно змінювати законодавство. Виборче законодавство мирного часу не враховувало, що будуть впливи війни – і на виборчу інфраструктуру, і на міграцію, і на безпеку, і на багато інших речей. Тому мова про те, що законодавство має бути адаптоване. На ті виклики, які зумовлені війною, має бути дана відповідь передусім на законодавчому рівні й уже далі – на організаційному", - сказав голова ЦВК.

За словами Діденка, доцільніше ухвалити окремий закон, який буде регулювати особливості проведення повоєнних виборів – встановлювати саме специфічні процедури і моменти, які не характерні для виборів у мирний час.

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Крім цього, за словами голови ЦВК, окремо постає питання про критерії можливості чи неможливості проведення виборів (на певній території, – ред.). На думку Діденка, має бути окремий закон, який регулюватиме ці питання.

"Такий законопроєкт був напрацьований ЦВК у 2022 році. Комісія пропонувала його Верховній Раді. Після цього у Раді відбувалася певна робота із залученням міжнародних партнерів. Єдине, що станом на зараз він не зареєстрований, наскільки я знаю", - додав він.

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Автор: 

вибори (6803) ЦВК (1166) Діденко Олег (35)
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Топ коментарі
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Я дивлюся, ЦВК по повній вписався в цю тематику, поки законодавчий орган (Верховна Рада) зайнятий пошуком зрадників у власних рядах, що голосували за гроші. Але ж це не компетенція ЦВК! Їхнє завдання - порахувати голоси, та вільні.
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31.12.2025 20:55 Відповісти
+2
Верховна Рада ухвалила новий склад Центральної виборчої комісії. У неї увійшли 17 осіб.

Переважну більшість - 12 кандидатів - фракція "Слуги народу", 2 членів "Опозиційної платформаїм - За життя" і по 1 - "Батьківщини", "Європейської солідарності" та "Голосу".

«Опозиційна платформа - За життя» (ОПЗЖ) була проросійською політичною партією в Україні, яка діяла до 2022 року, її заборонили через російське вторгнення та пов'язані з цим рішення РНБО і судів, а майно перейшло до держави.
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31.12.2025 22:47 Відповісти
+1
Так Зеленський зараз як голий король: Рада вже йому не підкоряється, ефективний решала Єрмак поза грою, квартальна команда розігнана НАБУ. Ось і запускає бульбашки через підконтрольні другорядні структури. Зеленському треба вибори, аби Трамп з Путіним його не прикінчили. Тільки фіналом зфальшованих виборів і референдуму буде повне знищення української державності і владних інститутів. Щось не чути коментарів від політичних сил
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31.12.2025 21:01 Відповісти

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