Доцільно ухвалити окремий закон, який регулюватиме проведення повоєнних виборів, - голова ЦВК Діденко

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко вважає доцільним ухвалення окремого закону, який регулюватиме особливості проведення повоєнних виборів.

Про це він сказав в інтерв’ю "Укрінформу", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Закон, що регулюватиме повоєнні вибори

"...Повномасштабна війна постійно вносить зміни, і для того, щоб їх врахувати, потрібно адаптуватися, зокрема на законодавчому рівні. Тобто для того щоб провести вибори, які будуть повною мірою відповідати демократичним стандартам, нам потрібно змінювати законодавство. Виборче законодавство мирного часу не враховувало, що будуть впливи війни – і на виборчу інфраструктуру, і на міграцію, і на безпеку, і на багато інших речей. Тому мова про те, що законодавство має бути адаптоване. На ті виклики, які зумовлені війною, має бути дана відповідь передусім на законодавчому рівні й уже далі – на організаційному", - сказав голова ЦВК.

За словами Діденка, доцільніше ухвалити окремий закон, який буде регулювати особливості проведення повоєнних виборів – встановлювати саме специфічні процедури і моменти, які не характерні для виборів у мирний час.

Читайте також: ЦВК створює систему "Всеукраїнський референдум"

Крім цього, за словами голови ЦВК, окремо постає питання про критерії можливості чи неможливості проведення виборів (на певній території, – ред.). На думку Діденка, має бути окремий закон, який регулюватиме ці питання.

"Такий законопроєкт був напрацьований ЦВК у 2022 році. Комісія пропонувала його Верховній Раді. Після цього у Раді відбувалася певна робота із залученням міжнародних партнерів. Єдине, що станом на зараз він не зареєстрований, наскільки я знаю", - додав він.

Читайте також: Голосування українців за кордоном: у ЦВК пояснили, як можна організувати волевиявлення