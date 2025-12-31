Голосування українців за кордоном: у ЦВК пояснили, як можна організувати волевиявлення

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив, що для проведення голосування за кордоном, необхідно запустити процедуру активної реєстрації. Громадяни України мають заявити про своє бажання проголосувати у певному місці.

Про це він сказав в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Діденка запитали, як організувати голосування за кордоном, коли з 6,5 мільйона українців у Європі на консульському обліку перебувають лише близько 350 тисяч.

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Варіанти голосування за кордоном

"У ЦВК працює робоча група з підготовки пропозицій змін до законодавства стосовно саме голосування за кордоном. Це питання було досить детально пропрацьовано. Розглядалися три варіанти розв’язання цієї проблеми: інтернет-голосування, поштове голосування і створення додаткових виборчих дільниць за межами посольств і консульств", - відповів голова ЦВК.

За його словами, інтернет-голосування в будь-якій формі відразу відкинула робоча група ЦВК як таке, що є занадто ризикованим для повоєнних виборів, та і загалом для України на сучасному етапі.

"Поштове голосування мало більше прихильників, але теж не було підтримано на рівні Центральної виборчої комісії. Ми колегіально зійшлися на тому, що єдиним найбільш оптимальним шляхом розв’язання цих проблем є створення додаткових виборчих дільниць за межами посольств. Але таке рішення може бути ухвалене тільки на законодавчому рівні", - сказав Діденко.

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Попередня реєстрація

"Окремо питання щодо обліку: наші громадяни не дуже люблять ставати на облік, і консульський зокрема. Тож це окремий величезний виклик. Ми напрацювали ряд ідей із цього приводу, а конкретніше – варіант з активною реєстрацією. Це питання пов’язане з ідеєю про створення додаткових виборчих дільниць. Для того щоб створювати додаткові виборчі дільниці, потрібно знати, де це робити. Ідея в тому, щоб завчасно, ще до початку виборчого процесу, запустилася процедура активної реєстрації, коли будь-який виборець може особисто у результаті подання заяви до відповідної установи чи онлайн, зокрема через "Дію", повідомити, що "я хочу голосувати в такому-то місці за кордоном"", - сказав Діденко.

На основі цих даних, а також інформації від посольств, за його словами, має з’явитися розуміння, в яких місцях є потреба створити додаткову виборчу дільницю.

Крім того, як нагадав голова ЦВК, можна буде застосувати і такі інструменти, які працювали раніше – зміна виборчої адреси та тимчасова зміна місця голосування.

"Але все це передбачає активну участь громадянина, бо якщо держава не знає, що громадянин за кордоном, не знає, що громадянин хоче реалізувати там своє право голосу, то держава й не може забезпечити йому цю можливість", - наголосив голова ЦВК.

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