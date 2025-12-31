Голосование украинцев за рубежом: в ЦИК объяснили, как можно организовать волеизъявление

Председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что для проведения голосования за рубежом необходимо запустить процедуру активной регистрации. Граждане Украины должны заявить о своем желании проголосовать в определенном месте.

Об этом он сказал в интервью "Укрінформу", сообщает Цензор.НЕТ.

Диденко спросили, как организовать голосование за рубежом, когда из 6,5 миллиона украинцев в Европе на консульском учете находятся только около 350 тысяч.

Варианты голосования за рубежом

"В ЦИК работает рабочая группа по подготовке предложений изменений в законодательство относительно именно голосования за рубежом. Этот вопрос был достаточно подробно проработан. Рассматривались три варианта решения этой проблемы: интернет-голосование, почтовое голосование и создание дополнительных избирательных участков за пределами посольств и консульств", - ответил председатель ЦИК.

По его словам, интернет-голосование в любой форме сразу отвергла рабочая группа ЦИК как слишком рискованное для послевоенных выборов, да и в целом для Украины на современном этапе.

"Почтовое голосование имело больше сторонников, но тоже не было поддержано на уровне Центральной избирательной комиссии. Мы коллегиально сошлись на том, что единственным наиболее оптимальным путем решения этих проблем является создание дополнительных избирательных участков за пределами посольств. Но такое решение может быть принято только на законодательном уровне", - сказал Диденко.

Предварительная регистрация

"Отдельно - вопрос об учете: наши граждане не очень любят становиться на учет, и консульский - в частности. Поэтому это отдельный огромный вызов. Мы наработали ряд идей по этому поводу, а конкретнее - вариант с активной регистрацией. Этот вопрос связан с идеей о создании дополнительных избирательных участков. Для того чтобы создавать дополнительные избирательные участки, нужно знать, где это делать. Идея в том, чтобы заблаговременно, еще до начала избирательного процесса, запустилась процедура активной регистрации, когда любой избиратель может лично в результате подачи заявления в соответствующее учреждение или онлайн, в частности через "Дію", сообщить, что "я хочу голосовать в таком-то месте за рубежом"", - сказал Диденко.

На основе этих данных, а также информации от посольств, по его словам, должно появиться понимание, в каких местах есть необходимость создать дополнительный избирательный участок.

Кроме того, как напомнил председатель ЦИК, можно будет применить и такие инструменты, которые работали ранее - изменение избирательного адреса и временное изменение места голосования.

"Но все это предполагает активное участие гражданина, потому что если государство не знает, что гражданин находится за границей, не знает, что гражданин хочет реализовать там свое право голоса, то государство и не может обеспечить ему эту возможность", - подчеркнул глава ЦИК.

