ЦИК создает систему "Всеукраинский референдум"

Центральная избирательная комиссия приняла постановление о создании автоматизированной информационно-коммуникационной системы "Всеукраинский референдум" как компонента ЕИАС "Выборы" и обратилась к Верховной Раде, Кабинету Министров и международным партнерам о выделении средств на ее запуск.

"Комиссия приняла постановление о создании автоматизированной информационно-коммуникационной системы (АИКС) "Всеукраинский референдум" как компонента Единой информационно-аналитической системы (ЕИАС) "Выборы" путем ее модернизации. А также утвердила Порядок создания указанной системы", - говорится в сообщении.

Выделение средств

В то же время Комиссия обратилась к Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины о принятии мер, направленных на выделение средств для создания АИКС "Всеукраинский референдум" в системе "Выборы".

Кроме того, ЦИК обратилась к международным партнерам с просьбой оказать содействие в создании указанной АИКС "Всеукраинский референдум".

"Законодательством Украины на ЦИК возложена обязанность создания Единой автоматизированной информационно-аналитической системы Комиссии, которая будет включать в себя компоненты для проведения выборов и референдумов. Однако средства на запуск соответствующей ЕИАС в государственном бюджете не выделялись ранее и не предусмотрены на 2026 год", - говорится в сообщении.

"Учитывая это, Комиссия считает наиболее оптимальным вариантом создать АИКС "Всеукраинский референдум" как компонент ныне функционирующей ЕИАС "Выборы", которая в этом году была модернизирована и усилена в плане киберзащиты. При этом Комиссия обратилась к парламенту, правительству, а также международным партнерам с просьбой содействовать в реализации этого решения", – пояснил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик.

