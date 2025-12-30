ЦИК создает систему "Всеукраинский референдум"
Центральная избирательная комиссия приняла постановление о создании автоматизированной информационно-коммуникационной системы "Всеукраинский референдум" как компонента ЕИАС "Выборы" и обратилась к Верховной Раде, Кабинету Министров и международным партнерам о выделении средств на ее запуск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.
"Комиссия приняла постановление о создании автоматизированной информационно-коммуникационной системы (АИКС) "Всеукраинский референдум" как компонента Единой информационно-аналитической системы (ЕИАС) "Выборы" путем ее модернизации. А также утвердила Порядок создания указанной системы", - говорится в сообщении.
Выделение средств
В то же время Комиссия обратилась к Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины о принятии мер, направленных на выделение средств для создания АИКС "Всеукраинский референдум" в системе "Выборы".
Кроме того, ЦИК обратилась к международным партнерам с просьбой оказать содействие в создании указанной АИКС "Всеукраинский референдум".
"Законодательством Украины на ЦИК возложена обязанность создания Единой автоматизированной информационно-аналитической системы Комиссии, которая будет включать в себя компоненты для проведения выборов и референдумов. Однако средства на запуск соответствующей ЕИАС в государственном бюджете не выделялись ранее и не предусмотрены на 2026 год", - говорится в сообщении.
"Учитывая это, Комиссия считает наиболее оптимальным вариантом создать АИКС "Всеукраинский референдум" как компонент ныне функционирующей ЕИАС "Выборы", которая в этом году была модернизирована и усилена в плане киберзащиты. При этом Комиссия обратилась к парламенту, правительству, а также международным партнерам с просьбой содействовать в реализации этого решения", – пояснил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик.
Вони ухвалять будь яке рішення. Згадайте бодай про 1+1=1 (про терміни Кучми) чи про незаконний розпуск ВР у 2019р, який цей "суд" благословив.
Утім, з такою, як у них платнею та з такими "обов'язками", я й сам ухвалив би рішення про можливість обрання до ВР, наприклад, котів чи коней. Гроші та комфортні умови праці без жодних обов'язків та наслідків мене спонукали б ще й не на таке.
Переважну більшість - 12 кандидатів - фракція "Слуги народу", 2 членів "Опозиційної платформаїм - За життя" і по 1 - "Батьківщини", "Європейської солідарності" та "Голосу".
«Опозиційна платформа - За життя» (ОПЗЖ) була проросійською політичною партією в Україні, яка діяла до 2022 року, її заборонили через російське вторгнення та пов'язані з цим рішення РНБО і судів, а майно перейшло до держави.
5 листопада, 2023
КакаяРазніца?