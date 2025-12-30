РУС
ЦИК создает систему "Всеукраинский референдум"

вибори

Центральная избирательная комиссия приняла постановление о создании автоматизированной информационно-коммуникационной системы "Всеукраинский референдум" как компонента ЕИАС "Выборы" и обратилась к Верховной Раде, Кабинету Министров и международным партнерам о выделении средств на ее запуск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

"Комиссия приняла постановление о создании автоматизированной информационно-коммуникационной системы (АИКС) "Всеукраинский референдум" как компонента Единой информационно-аналитической системы (ЕИАС) "Выборы" путем ее модернизации. А также утвердила Порядок создания указанной системы", - говорится в сообщении.

Выделение средств 

В то же время Комиссия обратилась к Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины о принятии мер, направленных на выделение средств для создания АИКС "Всеукраинский референдум" в системе "Выборы".

Кроме того, ЦИК обратилась к международным партнерам с просьбой оказать содействие в создании указанной АИКС "Всеукраинский референдум".

"Законодательством Украины на ЦИК возложена обязанность создания Единой автоматизированной информационно-аналитической системы Комиссии, которая будет включать в себя компоненты для проведения выборов и референдумов. Однако средства на запуск соответствующей ЕИАС в государственном бюджете не выделялись ранее и не предусмотрены на 2026 год", - говорится в сообщении.

"Учитывая это, Комиссия считает наиболее оптимальным вариантом создать АИКС "Всеукраинский референдум" как компонент ныне функционирующей ЕИАС "Выборы", которая в этом году была модернизирована и усилена в плане киберзащиты. При этом Комиссия обратилась к парламенту, правительству, а также международным партнерам с просьбой содействовать в реализации этого решения", – пояснил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик.

референдум (1514) ЦИК (3654)
Топ комментарии
+2
От відчуваю, що десь хотять мене наї...ть, але от як - ще не розумію....
30.12.2025 15:13 Ответить
+1
І вирішувати буде ШІ Хфйодорова в "Дії".
30.12.2025 15:13 Ответить
+1
Електронне голосування = маніпуляція.
30.12.2025 15:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От відчуваю, що десь хотять мене наї...ть, але от як - ще не розумію....
30.12.2025 15:13 Ответить
Заспокойтеся. Це зробили ще у 2019р. Двічі. Самі себе. Може й Ви до цього причетні. Якщо ж ні, то вибачте.
30.12.2025 15:21 Ответить
І вирішувати буде ШІ Хфйодорова в "Дії".
30.12.2025 15:13 Ответить
Електронне голосування = маніпуляція.
30.12.2025 15:17 Ответить
Це в нас такий новий законодавчий орган, що сам ухвалює постанови з таких питань? Конституційний Суд знає про це? Як ухвалюються рішення в Раді, нам розповіло НАБУ кілька днів тому. Думаю, й цим не відмовлять у проханні. Про яйцекрадський кабмін вже годі й казати, там лише галущенка вигнали та вівzю, що своїм ключем в нього відчиняла.
30.12.2025 15:19 Ответить
т.зв. "конституційний_суд" -- збіговисько сантехніків з дипломами юристів.

Вони ухвалять будь яке рішення. Згадайте бодай про 1+1=1 (про терміни Кучми) чи про незаконний розпуск ВР у 2019р, який цей "суд" благословив.

Утім, з такою, як у них платнею та з такими "обов'язками", я й сам ухвалив би рішення про можливість обрання до ВР, наприклад, котів чи коней. Гроші та комфортні умови праці без жодних обов'язків та наслідків мене спонукали б ще й не на таке.
30.12.2025 15:25 Ответить
Я б на слугоригів так само не дивився через рожеві окуляри. опзж накинули для відволікання уваги від них, красивих.
30.12.2025 15:34 Ответить
Верховна Рада ухвалила новий склад Центральної виборчої комісії. У неї увійшли 17 осіб.

Переважну більшість - 12 кандидатів - фракція "Слуги народу", 2 членів "Опозиційної платформаїм - За життя" і по 1 - "Батьківщини", "Європейської солідарності" та "Голосу".

«Опозиційна платформа - За життя» (ОПЗЖ) була проросійською політичною партією в Україні, яка діяла до 2022 року, її заборонили через російське вторгнення та пов'язані з цим рішення РНБО і судів, а майно перейшло до держави.
30.12.2025 15:37 Ответить
Росія тестує електронні вибори для маніпуляцій на користь Путіна
5 листопада, 2023

КакаяРазніца?
30.12.2025 15:20 Ответить
Система "Всеукраїнський референдум" буде синхронізована з "Резерв+"? Ну щоб голосування було більш осмисленим.
30.12.2025 15:24 Ответить
Объясните кто-нибудь папиному "юрысту" Зеле что у нас референдум имеет вес совещательного голоса. Законодательная инициатива должна исходить либо от президента, либо от Рады. И подписи стоять должны именно президента и спикера.
30.12.2025 15:25 Ответить
+ +
30.12.2025 15:29 Ответить
"Всеукраїнський"❓❓❓. Тобто буде і в Криму і на ТоТ? А якщо не буде там то все. То вже не Україна?
30.12.2025 15:27 Ответить
Так Ху?ло дозволив наче, вже й результати затвердив
30.12.2025 15:29 Ответить
Якщо навіть він і дозволив, то на ТоТ будуть голосувати люди які вже з рос паспортами, тобто де юре росіяни, тобто у всеукраїнському референдумі будуть голосувати росіяни. Це вже крінж
30.12.2025 15:33 Ответить
Не хтів Вас засмучувати, але то не єдині люди, в яких крім українського є другий паспорт: з куркою-мутантом, ізраїльський, панамський тощо. Й вони не лише все життя спокійно голосували, але й обіймали найвищі посади у держструктурах. Сам нещодавно дізнався, випадкова.
30.12.2025 15:38 Ответить
А закон про проведення референдуму вже прийнято ВРУ? І вже гроші в бюджет закладено? І вже Конституцію, яка забороняє територіальні питання виносити на референдум, вже скасовано? По цих діях вже пожна відкривати кримінальні провадження про держзраду і перевищення службових повноважень. Хтось з політичних сил матиме сміливість заявити про це? Чи всі мовчки будуть спостерігати, як Зеля тупо зливає всю країну, щоб потім поїхати до Міндіча і своїх батьків на історичну батьківщину?
30.12.2025 15:30 Ответить
Все одно буде фальсифікація!
30.12.2025 15:31 Ответить
А системи ППО під час референдум, ЦВК теж стоврює?!
30.12.2025 15:45 Ответить
В цивілізованих країнах референдуми відбуваються після широкомасштабних публічних дискусій та довготривалого інформування населення про можливі наслідки протягом двох-пяти років... Результати "референдуму" абияк проведеного в інформаційному вакуумі "марафону" будуть нелегітимними, а з застосуванням "цифрового гетто "Дії" гарантовано фальсифікованими. Звідси найкращим рішенням є відмова громадян приймати участь в цьому "зеленому фарсі".
30.12.2025 15:45 Ответить
 
 