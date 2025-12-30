ЦВК створює систему "Всеукраїнський референдум"
Центральна виборча комісія ухвалила постанову про створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи "Всеукраїнський референдум" як компонента ЄАІС "Вибори" та звернулася до Верховної Ради, Кабінету Міністрів і міжнародних партнерів щодо виділення коштів на її запуск.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.
"Комісія ухвалила постанову про створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи (АІКС) "Всеукраїнський референдум" як компонента Єдиної інформаційної-аналітичної системи (ЄАІС) "Вибори" шляхом її модернізації. А також затвердила Порядок створення зазначеної системи", - ідеться в повідомленні.
Виділення коштів
Водночас Комісія звернулася до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів, спрямованих на виділення коштів для створення АІКС "Всеукраїнський референдум" у системі "Вибори".
Окрім того, ЦВК звернулася до міжнародних партнерів щодо надання сприяння у створенні вказаної АІКС "Всеукраїнський референдум".
"Законодавством України на ЦВК покладено обов’язок створення Єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Комісії, яка включатиме в себе компоненти для проведення виборів та референдумів. Однак кошти на запуск відповідної ЄІАС у державному бюджеті не виділялися раніше і не передбачені на 2026 рік", - ідеться в повідомленні.
"З огляду на це, Комісія вбачає за найбільш оптимальний варіант створити АІКС "Всеукраїнський референдум" як компонент нині функціонуючої ЄАІС "Вибори", яку цього року було модернізовано та посилено в плані кіберзахисту. При цьому Комісія звернулася до парламенту, уряду, а також міжнародних партнерів посприяти у реалізації цього рішення", – пояснив заступник Голови ЦВК Сергій Дубовик.
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