Целесообразно принять отдельный закон, который будет регулировать проведение послевоенных выборов, - председатель ЦИК Диденко

Председатель ЦИК предлагает принять отдельный закон для регулирования послевоенных выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко считает целесообразным принятие отдельного закона, который будет регулировать особенности проведения послевоенных выборов.

Об этом он сказал в интервью "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Закон, который будет регулировать послевоенные выборы 

"...Полномасштабная война постоянно вносит изменения, и для того, чтобы их учесть, нужно адаптироваться, в частности на законодательном уровне. То есть для того, чтобы провести выборы, которые будут в полной мере соответствовать демократическим стандартам, нам нужно менять законодательство. Избирательное законодательство мирного времени не учитывало, что будут влияния войны – и на избирательную инфраструктуру, и на миграцию, и на безопасность, и на многое другое. Поэтому речь идет о том, что законодательство должно быть адаптировано. На те вызовы, которые обусловлены войной, должен быть дан ответ прежде всего на законодательном уровне, а уже дальше – на организационном", – сказал председатель ЦИК.

По словам Диденко, целесообразнее принять отдельный закон, который будет регулировать особенности проведения послевоенных выборов – устанавливать именно специфические процедуры и моменты, которые не характерны для выборов в мирное время.

Читайте также: ЦИК создает систему "Всеукраинский референдум"

Кроме этого, по словам главы ЦИК, отдельно встает вопрос о критериях возможности или невозможности проведения выборов (на определенной территории, – ред.). По мнению Диденко, должен быть отдельный закон, который будет регулировать эти вопросы.

"Такой законопроект был разработан ЦИК в 2022 году. Комиссия предлагала его Верховной Раде. После этого в Раде велась определенная работа с привлечением международных партнеров. Единственное, что на данный момент он не зарегистрирован, насколько я знаю", - добавил он.

Читайте также: Голосование украинцев за рубежом: в ЦИК объяснили, как можно организовать волеизъявление

выборы (24887) ЦИК (3655) Диденко Олег (33)
Я дивлюся, ЦВК по повній вписався в цю тематику, поки законодавчий орган (Верховна Рада) зайнятий пошуком зрадників у власних рядах, що голосували за гроші. Але ж це не компетенція ЦВК! Їхнє завдання - порахувати голоси, та вільні.
31.12.2025 20:55 Ответить
Навпаки - вони , з усих сил , намагаються не стати в цьому крайніми - "...нам потрібно змінювати законодавство"
ЦВК зістрибує на ВР , а ВР на КС ...
31.12.2025 21:04 Ответить
Але їх щось занадто багато в новинах останніми дням. Наче їх призначили просувати це питання. Якби не вони, я б вже забув про ідею якогось там типу референдума.
31.12.2025 21:15 Ответить
"Театродногоактёра" , а в даному випадку - театр для одного глядача .
Не буде ніяких виборів до припинення воєнного стану .
31.12.2025 21:22 Ответить
НЕ БУДЕ ВИБОРІВ і не буде "повоєнних" з ВАШИМ ЧУДОВИМ керівництвом РФ зупиниться в Чопі
31.12.2025 20:58 Ответить
Так Зеленський зараз як голий король: Рада вже йому не підкоряється, ефективний решала Єрмак поза грою, квартальна команда розігнана НАБУ. Ось і запускає бульбашки через підконтрольні другорядні структури. Зеленському треба вибори, аби Трамп з Путіним його не прикінчили. Тільки фіналом зфальшованих виборів і референдуму буде повне знищення української державності і владних інститутів. Щось не чути коментарів від політичних сил
31.12.2025 21:01 Ответить
ЗЕленському краще відмовитись від виборів , в ЦВК ПНХ
31.12.2025 21:20 Ответить
Тема: Пропозиція простого та доступного голосування для громадян України (в т.ч. за кордоном) через мобільний телефон

Пропоную практичний та масштабований механізм голосування, який дозволить забезпечити участь громадян України, у тому числі тих, хто перебуває за кордоном, без складних процедур і фізичної прив'язки до дільниць або консульств.

1) Ідея (базова логіка)

- У кожного громадянина є мобільний номер, який може бути офіційно прив'язаний до особи (ПІБ, дата народження, документ).

- Голосування здійснюється максимально просто: технічним "сигналом" з телефону (дзвінок або USSD) на код, який відповідає кандидату чи партії.

- Механізм має працювати без інтернету, без смартфона і без встановлення застосунків, у тому числі на кнопкових телефонах.

2) Чому це актуально

- Громадяни за кордоном часто фізично не можуть дістатися до консульських дільниць.

- Люди старшого віку та громадяни з низькою цифровою підготовкою фактично виключені з ******** електронних рішень.

- Мобільний телефон є найбільш масовим, доступним і зрозумілим інструментом.

3) Безпека і таємниця голосування (як реалізувати коректно)

Основні ризики (таємниця волевиявлення, тиск на виборця, купівля голосів, SIM-махінації) враховуються на рівні архітектури системи.

Варіант A: Дзвінок або USSD + одноразове підтвердження (OTP)

- Виборець здійснює дзвінок або USSD-запит, що відповідає його вибору.

- Система надсилає SMS з одноразовим кодом (OTP).

- Після підтвердження голос зберігається у знеособленому вигляді: номер → технічний токен → голос.

- Це зберігає таємницю голосування і унеможливлює повторне використання номера.

Варіант B: "Дзвінок без з'єднання"

- Система фіксує сам факт виклику, не приймаючи дзвінок.

- Аудіо, розмова чи персональні дані не зберігаються - лише технічний сигнал.

- За потреби додається OTP-підтвердження.

Варіант C: USSD-коди (*123#)

- Кожному кандидату або партії відповідає окремий короткий USSD-код.

- Працює на будь-якому телефоні, незалежно від типу та моделі.

- Може комбінуватися з одноразовим підтвердженням.

4) Організаційні вимоги

- Персоналізація SIM-карт: одна особа - один підтверджений номер для голосування.

- Верифікація номера через державні реєстри (Дія, BankID або інший законний механізм).

- Один голос з одного підтвердженого номера в межах одного виборчого процесу.

5) Переваги для держави

- Значне зростання реальної явки, особливо серед діаспори.

- Скорочення витрат на виборчу логістику, паперові бюлетені та дільниці.

- Підвищення легітимності результатів.

- Рівний доступ до голосування для людей 50+, громадян без смартфонів і без інтернету.

6) Практичний крок

- Запуск пілотного проєкту (консультативне або тестове голосування).

- Аналіз результатів і доопрацювання процедури.

- Подальше законодавче закріплення та масштабування на загальнонаціональні вибори.
31.12.2025 22:15 Ответить
 
 