Целесообразно принять отдельный закон, который будет регулировать проведение послевоенных выборов, - председатель ЦИК Диденко

Председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко считает целесообразным принятие отдельного закона, который будет регулировать особенности проведения послевоенных выборов.

Об этом он сказал в интервью "Укрінформ"

Закон, который будет регулировать послевоенные выборы

"...Полномасштабная война постоянно вносит изменения, и для того, чтобы их учесть, нужно адаптироваться, в частности на законодательном уровне. То есть для того, чтобы провести выборы, которые будут в полной мере соответствовать демократическим стандартам, нам нужно менять законодательство. Избирательное законодательство мирного времени не учитывало, что будут влияния войны – и на избирательную инфраструктуру, и на миграцию, и на безопасность, и на многое другое. Поэтому речь идет о том, что законодательство должно быть адаптировано. На те вызовы, которые обусловлены войной, должен быть дан ответ прежде всего на законодательном уровне, а уже дальше – на организационном", – сказал председатель ЦИК.

По словам Диденко, целесообразнее принять отдельный закон, который будет регулировать особенности проведения послевоенных выборов – устанавливать именно специфические процедуры и моменты, которые не характерны для выборов в мирное время.

Кроме этого, по словам главы ЦИК, отдельно встает вопрос о критериях возможности или невозможности проведения выборов (на определенной территории, – ред.). По мнению Диденко, должен быть отдельный закон, который будет регулировать эти вопросы.

"Такой законопроект был разработан ЦИК в 2022 году. Комиссия предлагала его Верховной Раде. После этого в Раде велась определенная работа с привлечением международных партнеров. Единственное, что на данный момент он не зарегистрирован, насколько я знаю", - добавил он.

