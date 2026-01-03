Драфт законопроекта о выборах хотят разработать до конца февраля, - Арахамия

Работу над текстом законопроекта о выборах во время военного положения намерены завершить до конца февраля.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, общаясь с журналистами после встречи с советниками по вопросам национальной безопасности государств-партнеров, сообщает "УП", информирует Цензор.НЕТ.

Дедлайн - до конца февраля

"Если внутренний, желаемый дедлайн - до конца февраля должны закончить, иметь драфт, который мы можем регистрировать и голосовать", - сказал парламентарий.

Он напомнил, что недавно была создана рабочая группа по этому вопросу, и работа в этой группе может продолжаться достаточно долго, потому что "у каждого есть важное мнение, которое нужно учесть".

Возможные сроки выборов и референдума

Арахамия также рассказал, что советники по безопасности на встрече спрашивали о сроках возможного проведения выборов и референдума.

"Мы отсчитываем 90 дней с момента, когда драфт будет согласован. На само согласование драфта может уйти любое время. Мы не хотим брать на себя ответственность, потому что это межфракционная работа, должен быть политический консенсус. От этого дальше 90 дней. Если будет обеспечено прекращение огня, то это возможно потенциально, а если этого не будет, тогда нужно обсуждать, что будет", - добавил глава фракции "СН".

Напомним, что ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил обдумать возможность гибридного голосования - онлайн и офлайн - на выборах в Украине во время войны.

Предстоящие выборы в Украине

