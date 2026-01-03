РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10444 посетителя онлайн
Новости Выборы во время войны Послевоенные выборы
880 33

Драфт законопроекта о выборах хотят разработать до конца февраля, - Арахамия

Арахамия: Проект избирательного закона будет готов к концу февраля

Работу над текстом законопроекта о выборах во время военного положения намерены завершить до конца февраля.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, общаясь с журналистами после встречи с советниками по вопросам национальной безопасности государств-партнеров, сообщает "УП", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дедлайн - до конца февраля

"Если внутренний, желаемый дедлайн - до конца февраля должны закончить, иметь драфт, который мы можем регистрировать и голосовать", - сказал парламентарий.

Он напомнил, что недавно была создана рабочая группа по этому вопросу, и работа в этой группе может продолжаться достаточно долго, потому что "у каждого есть важное мнение, которое нужно учесть".

Читайте также: ЦИК создает систему "Всеукраинский референдум"

Возможные сроки выборов и референдума

Арахамия также рассказал, что советники по безопасности на встрече спрашивали о сроках возможного проведения выборов и референдума.

"Мы отсчитываем 90 дней с момента, когда драфт будет согласован. На само согласование драфта может уйти любое время. Мы не хотим брать на себя ответственность, потому что это межфракционная работа, должен быть политический консенсус. От этого дальше 90 дней. Если будет обеспечено прекращение огня, то это возможно потенциально, а если этого не будет, тогда нужно обсуждать, что будет", - добавил глава фракции "СН".

  • Напомним, что ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил обдумать возможность гибридного голосования - онлайн и офлайн - на выборах в Украине во время войны.

Предстоящие выборы в Украине

Читайте также: Целесообразно принять отдельный закон, который будет регулировать проведение послевоенных выборов, - председатель ЦИК Диденко

Автор: 

выборы (24889) Арахамия Давид (1008) Слуга народа (2710)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Абхаз - говорить як здати укаїнців
Еврей - всім керує
Татарин - головний на переговорих а його сімя в США

Але винний у всьому Порошенко само собою)) Як цей етнос прожив 500 років для мене взагалі таємниця
показать весь комментарий
03.01.2026 18:34 Ответить
+11
Агрохімія, може спочатку потрібно розробити драфт про припинення вогню? В потім вже думати про вибори?
показать весь комментарий
03.01.2026 18:34 Ответить
+11
Як вони задовбали своїми драфтами, дедлайнами, кейсами і іншими кластерами, туфельки-інфузорії не голені
показать весь комментарий
03.01.2026 18:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кін че ні.
показать весь комментарий
03.01.2026 18:33 Ответить
Драфт це чорновий варіант (чорновик) наскільки я знаю.
показать весь комментарий
03.01.2026 18:59 Ответить
Агрохімія, може спочатку потрібно розробити драфт про припинення вогню? В потім вже думати про вибори?
показать весь комментарий
03.01.2026 18:34 Ответить
У них це останнім, 20 пунктом.
показать весь комментарий
03.01.2026 18:43 Ответить
Та в Орахамії бізнес в Еміратах. Орахамія був негласним куратором розподілу фінансів на дрони. Людина вже заробила навіть для своїх правнуків. Жити в Україні він не планує. Він думає, як скоріше звідси втекти під амерські гарантії безпеки. Це не його земля і народ
показать весь комментарий
03.01.2026 18:55 Ответить
Абхаз - говорить як здати укаїнців
Еврей - всім керує
Татарин - головний на переговорих а його сімя в США

Але винний у всьому Порошенко само собою)) Як цей етнос прожив 500 років для мене взагалі таємниця
показать весь комментарий
03.01.2026 18:34 Ответить
Якi ще нахрiн вибори ??? Конституцiю читай дятел !!!
показать весь комментарий
03.01.2026 18:36 Ответить
США , проведіть у нас спецоперацію, викрадають будь ласка оцю всю зелену шоблу яка присмокталася до влади, благо купити генералів можна раз плюнути.
показать весь комментарий
03.01.2026 18:38 Ответить
Якє кінець лютого. До кінця січня вже потрібно голосувати
показать весь комментарий
03.01.2026 18:38 Ответить
Кому потрібно?
показать весь комментарий
03.01.2026 18:52 Ответить
А чому драфт, а не варіанти
показать весь комментарий
03.01.2026 18:39 Ответить
схоже трішки зі словом як би ЗДРИСНУТЬ...
показать весь комментарий
03.01.2026 19:23 Ответить
а що таке драфт законопроекту, це щось на обриганському ізику тупорилої мавпи?
показать весь комментарий
03.01.2026 18:42 Ответить
Як же вже задовбав цей драфт людини!
показать весь комментарий
03.01.2026 18:43 Ответить
а що це за мавпа на фото?
показать весь комментарий
03.01.2026 18:44 Ответить
Вумний, як вуткА.
Драфт - це чернетка.
показать весь комментарий
03.01.2026 18:44 Ответить
Якась найвеличніша Гнида ********** цілковито усвідомлює що своїм "існуванням" при владі вона тягне Україну у прірву, і щоб з'явився хоч якийсь шанс на виживання, потрібно лише скласти повноваження та передати їх або спікеру або коаліційному уряду, чи взагалі самоусунутись шляхом "передозу", замість проведення загальних виборів під час війни, наражаючи на небезпеку громадян.
Але Гнида вперто тримається за крісло та корито, а насамперед Гнида вперто тримається за імунітет, бо шкурні інтереси у Гниди важливіші за державні.
показать весь комментарий
03.01.2026 18:46 Ответить
Драфтери долбонуті Конституцію почитайте.
показать весь комментарий
03.01.2026 18:46 Ответить
За Законом, Бубочка пише заяву на звільнення, обов'язки Президента виконує друга людина держави, НОВООБРАНИЙ Голова ВР. Як в 2014.
Але їм, чомусь, це не вигідно.
показать весь комментарий
03.01.2026 19:04 Ответить
понеслась скакать арахамія по бананах!
показать весь комментарий
03.01.2026 18:48 Ответить
"Драфт"- це Украинська мова? Чего ко мне цепляются, когда пишу кацапской, когда "керманычи", трындят "голубиной"? Мне, Законом Украины это позволено! Им нет!
показать весь комментарий
03.01.2026 18:49 Ответить
Як вони задовбали своїми драфтами, дедлайнами, кейсами і іншими кластерами, туфельки-інфузорії не голені
показать весь комментарий
03.01.2026 18:50 Ответить
Це нинішні голохвастови, які раніше вихвалялися кацапщиною як нібито ознакою "культури", а нині до суржику додалася спотворена англійська і американський сленг. Це ознака не вихваляння знанням англійської мови, а радше її незнанням, оскільки вона контекстна, одне слово може мати багато значень, а у нас беруть якесь слово і починають його ще й спотворювати різними відмінками.
показать весь комментарий
03.01.2026 19:27 Ответить
Шо за торчок?
показать весь комментарий
03.01.2026 18:50 Ответить
Які нахер вибори? Я розумію що зелені шмарклі підтерлися конституцією ще у 2019му але у них же має бути інстинкт самозбереження?
показать весь комментарий
03.01.2026 18:51 Ответить
так ,вся зеленська шоблаз 🤡 шукає порятунку у виборах...як шо вони намалюють собі голоси , то в Україні буде диктатура на даже довго , пока вона у початківський формі ...
показать весь комментарий
03.01.2026 18:54 Ответить
Ці кончені тварі ЗЕлені куди вони нас ведуть?Їхня гнила політика вже привела до загибелі тисяч і тисяч українців.Якби цю гниль ЗЕлену не вибрали в 2019 все було б по іншому.Впевнений на 100%.
показать весь комментарий
03.01.2026 19:15 Ответить
З 2019 року в Україні повний драфт.
показать весь комментарий
03.01.2026 19:19 Ответить
Там будуть два пункти - Україна переходить у рф, всіх зелених трамп кудись вивезе на авіаносці( фото будуть як у мадуро).
показать весь комментарий
03.01.2026 19:21 Ответить
Зекоманда (2019-26): шефіри*, єрмаки, стефанчуки, міндічі, цукермани, чернишови, галущенко-гринчук, колюбаєви, кісєлі, боруля-борзови, шоли, вовки, голик-бойко-жуков, резніченко-хланта, караманіц-сніжко-кравцов-кравченки, стефанішини, шапран-кіпери, баканови-лазаренко-беляєви, левченко-гогілашвілі, дубілети, боголюбов-джапарова, крупи, гринкевичі, ілащук-ринжуки, веселі, наталуха-шкрум, саакашвілі-ясько, зарівна-власюк, аваков а., арахамія д., арестович о., арістов ю., бахматов м., безугла м., бережна т., білоус о., богдан а., богуцька є., божков о., брагар є., бужанський м., василевська-смаглюк о., ватрас в., великий ю., венедіктова і., веніславський ф., верещук і., вірастюк в., володіна д., гайдай с., галушко м., гевко в., герус а., гетманцев д., глиняна т., гота а., гринчук о., гунько а., данілов о., дейнеко с., демченко р., деркач а., дирдін м., діденко ю., дмитрук а., дроздова ю., дубінський о., дума о., ємець і., жидков в., жумаділов а., задорожний а., задорожній м., зеленська о., іванісов р., іванов с., ісаєнко р., кабанов о., камельчук ю., каптєлов є., карандєєв р., касай г., качура о., кінзбурська в., клочко а., ковальов а., (ковальов о.), колісник а., коломойський і., комарницький д., кормишкіна і., корнієнко о., корявченков ю., костін а., костюк ю., костюх а., котін п., кошовий є., кравець о., кравець р., кравченко р., (кравчук л.), кривошеєв і., кудерчук м., кузнєцов о., кузьміних с., кулеба о., кулініч о., куницький о., кушнір і., лаба м., леонов о., лещенко с., литвин д., литвиненко с., ляшенко а., магомедов р., малюська д., маріковський о., маркарова о., марченко л., мендель ю., мецгер є., микитась м., милованов т., (монастирський д.), мосейчук н., мотовиловець а., нагорняк с., найєм м., наумов а., негулевський і., одарченко а., палиця і., пашковський м., петров в., петруняк є., пивоваров є., підласа р., пікалов о., подоляк м., (поляков а.), (портнов а.), пронін ф., разумков д., резніков о., роднянський о., рувін о., руденко о., рябошапка р., савченко о., саладуха о., сенниченко д., (сивохо с.), ситниченко є., скічко о., скороход а., сметанін г., смілянський і., соболевський ю., сова о., сольський м., степанов м., столар в., стрелковський в., таран а., тарасов о., татаров о., тимошенко к., тищенко м., ткач ю., ткаченко м., ткаченко о., ткаченко т., торохтій б., третьякова г., трофімов с., трубіцин в., трухін о., умєров р., федієнко о., (фокін в.), халімон п., хейл о., хмельницький б., холодов а., хоменко о., хомчак р., шаповалов в., (швець с.), шевченко є., шевченко к., шейко ю., шило а., шкіль м., шмигаль д., шуляк о., шурма р., юрченко о., яковлєв а., яременко б., яценко в. + … // *: жирн. - за кордоном; курсив - підозр., як порушн. закону; підкресл. - друзі та діл. партнери зел-ського
показать весь комментарий
03.01.2026 19:23 Ответить
... вже вкотре наголошую: аматори і аферисти на державних посадах,повинні висловлюватися зрозуміло для всіх і державною мовою.
Використання іншомовних виразів лише щоб завуалювати ,чи приховати зміст висловлювання ,вважаю непристойним.
Треба поважати Україну і її громадян.
показать весь комментарий
03.01.2026 19:26 Ответить
А можна, оприлюднити результати аналізів за 2019?
Може й вибори не ************.
показать весь комментарий
03.01.2026 19:52 Ответить
 
 