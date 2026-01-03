Зеленский: Онлайн-голосование помогло бы военным и украинцам за рубежом
Голосование на выборах в онлайн-формате могло бы помочь проголосовать военным и украинцам, находящимся за рубежом. Однако для этого необходима законодательная база.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге после встречи с советниками по безопасности стран-партнеров, передает "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.
Голосование онлайн
По мнению главы государства, онлайн-формат мог бы помочь украинцам за рубежом и военным на фронте реализовать свое право голоса.
"Если бы мы говорили о выборах во время войны, безусловно, люди, которые на фронте, которые имеют возможность голосовать в обычном формате, потому что у них причина самая главная. Они защищают государство. Наверное, онлайн работал бы", - считает Зеленский.
Соответствующей законодательной базы нет
В то же время президент отметил, что пока таких законодательных изменений нет. Он передал свои предложения парламентариям относительно возможных сценариев выборов - во время войны, в случае достижения режима прекращения огня или в условиях "закрытого неба", когда отсутствуют ракетные и дронные атаки.
"Я пока ответа не получил", - сказал глава государства.
Также Зеленский напомнил, что еще во время пандемии COVID-19 предлагал ввести онлайн-формат работы парламента. По его словам, именно тогда возникла возможность технологически протестировать новые инструменты, которые могли бы обеспечить непрерывность законодательного процесса.
- Напомним, что 3 января глава фракции "СН" Давид Арахасия заявил, что работу над текстом законопроекта о выборах во время военного положения намерены завершить до конца февраля.
Будущие выборы в Украине
- Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
- В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
- В Раде формируется рабочая группа по вопросу выборов президента во время военного положения.
- 23 декабря, впервые за время полномасштабного российского вторжения, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возобновила работу "Государственного реестра избирателей".
