Зеленский: Онлайн-голосование помогло бы военным и украинцам за рубежом

Голосование на выборах в онлайн-формате могло бы помочь проголосовать военным и украинцам, находящимся за рубежом. Однако для этого необходима законодательная база.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге после встречи с советниками по безопасности стран-партнеров, передает "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Голосование онлайн

По мнению главы государства, онлайн-формат мог бы помочь украинцам за рубежом и военным на фронте реализовать свое право голоса.

"Если бы мы говорили о выборах во время войны, безусловно, люди, которые на фронте, которые имеют возможность голосовать в обычном формате, потому что у них причина самая главная. Они защищают государство. Наверное, онлайн работал бы", - считает Зеленский.

Читайте также: Голосование украинцев за рубежом: в ЦИК объяснили, как можно организовать волеизъявление

Соответствующей законодательной базы нет

В то же время президент отметил, что пока таких законодательных изменений нет. Он передал свои предложения парламентариям относительно возможных сценариев выборов - во время войны, в случае достижения режима прекращения огня или в условиях "закрытого неба", когда отсутствуют ракетные и дронные атаки.

"Я пока ответа не получил", - сказал глава государства.

Также Зеленский напомнил, что еще во время пандемии COVID-19 предлагал ввести онлайн-формат работы парламента. По его словам, именно тогда возникла возможность технологически протестировать новые инструменты, которые могли бы обеспечить непрерывность законодательного процесса.

Напомним, что 3 января глава фракции "СН" Давид Арахасия заявил, что работу над текстом законопроекта о выборах во время военного положения намерены завершить до конца февраля.

Будущие выборы в Украине

Читайте также: Президентские выборы могут пройти одновременно с референдумом, - Арахамия