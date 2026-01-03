Президентские выборы могут пройти одновременно с референдумом, - Арахамия

Среди возможных сценариев рассматривается проведение будущих президентских выборов одновременно с референдумом о мирном соглашении.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, общаясь с журналистами после встречи с советниками по вопросам национальной безопасности государств-партнеров, передает "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

Вызовы для избирательной системы

По словам Арахамии, сейчас перед украинской избирательной системой стоят определенные вызовы, а для референдума необходима явка не менее 50% голосующих.

"Мы потеряли территории, 7 миллионов находятся за границей. Есть вызовы, которые мы должны каким-то образом преодолеть", - сказал председатель фракции "СН".

Также, по словам нардепа, есть вопрос, как будут голосовать внутренне перемещенные лица, участки которых потерялись.

Волеизъявление должно соответствовать демократическим и безопасностным стандартам

Арахамия подчеркнул, что референдум по мирному соглашению необходим для того, чтобы увидеть, есть ли поддержка соглашения со стороны украинцев.

"Нам не нужны выборы любой ценой или референдум любой ценой, нам нужны демократические процессы. Поэтому выборы или референдум будут только тогда, когда они будут соответствовать тем демократическим стандартам и стандартам безопасности, которые существуют в мире. Только тогда они будут признаны как таковые во всем мире", - сказал председатель фракции "СН".

Кроме этого, депутат добавил, что вопросы безопасности проведения выборов и референдума - это приоритет, и международные партнеры "это понимают".

Напомним, что председатель ВР Руслан Стефанчук заявил, что на всеукраинский референдум может быть вынесен только один вопрос: поддерживаете ли вы мирное соглашение.

