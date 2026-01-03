РУС
Президентские выборы могут пройти одновременно с референдумом, - Арахамия

Арахамия: Рассматриваем вариант объединения выборов президента и референдума по мирному соглашению

Среди возможных сценариев рассматривается проведение будущих президентских выборов одновременно с референдумом о мирном соглашении.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, общаясь с журналистами после встречи с советниками по вопросам национальной безопасности государств-партнеров, передает "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

Вызовы для избирательной системы 

По словам Арахамии, сейчас перед украинской избирательной системой стоят определенные вызовы, а для референдума необходима явка не менее 50% голосующих.

"Мы потеряли территории, 7 миллионов находятся за границей. Есть вызовы, которые мы должны каким-то образом преодолеть", - сказал председатель фракции "СН".

Также, по словам нардепа, есть вопрос, как будут голосовать внутренне перемещенные лица, участки которых потерялись.

Читайте также: На референдум может быть вынесен только вопрос о поддержке мирного соглашения, - Стефанчук

Волеизъявление должно соответствовать демократическим и безопасностным стандартам

Арахамия подчеркнул, что референдум по мирному соглашению необходим для того, чтобы увидеть, есть ли поддержка соглашения со стороны украинцев.

"Нам не нужны выборы любой ценой или референдум любой ценой, нам нужны демократические процессы. Поэтому выборы или референдум будут только тогда, когда они будут соответствовать тем демократическим стандартам и стандартам безопасности, которые существуют в мире. Только тогда они будут признаны как таковые во всем мире", - сказал председатель фракции "СН".

Кроме этого, депутат добавил, что вопросы безопасности проведения выборов и референдума - это приоритет, и международные партнеры "это понимают".

  • Напомним, что председатель ВР Руслан Стефанчук заявил, что на всеукраинский референдум может быть вынесен только один вопрос: поддерживаете ли вы мирное соглашение.

Читайте также: Драфт законопроекта о выборах хотят разработать до конца февраля, - Арахамия

Автор: 

выборы (24889) референдум (1520) Арахамия Давид (1008)
Я не сумннівався

Все уже ясно - вони продають нам капітуляцію а самі ТЮ ТЮ ТЮ і як Міндіч в Ізраїль
03.01.2026 21:26 Ответить
І тут в порушення закону. Навіщо ламати зе-традиції?
03.01.2026 21:29 Ответить
коли ця приблуда (арахамія) зникне з України?
03.01.2026 21:29 Ответить
Немає достатньо виборців? Не біда. Все дуже просто. Вибори будуть проводитись на території Сосії а також на окупованих територія, тому ***** вам забезпечить явку в 146%. Наступним гауляйтером України буде Мертвечук або Бойко
03.01.2026 21:30 Ответить
Говорять всіляку маячню щою показати що вони нібито щось контролюють.

Можна і не слухати далі.
03.01.2026 21:32 Ответить
Ні, мудрий народ, виборів у вас вже не буде. Будуть самоперевибори зєлєнскава. І переставляння ліжок в борделі
03.01.2026 21:34 Ответить
Зелені дійсно продавлять капітуляцію під виглядом референдумн і навіть після програшу спокійненько поїдуть далеченько від зрадженого ними народу. А українці у власній країні залишаться без територій, проте з економічною зоною на Донбасі під окупацією, російською мовою, Московським патрірхатом і купою інших сюрпризів так званого "мирного плана" єврея і татарина. Вітаю всіх з новорічною змовою
03.01.2026 21:36 Ответить
З початку треба провести вибори ВР
03.01.2026 21:37 Ответить
В выборах участвуют, АРА, ХАМ И Я...
03.01.2026 21:44 Ответить
 
 