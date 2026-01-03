На референдум может быть вынесен только вопрос о поддержке мирного соглашения, - Стефанчук
На всеукраинский референдум может быть вынесен только один вопрос: поддерживаете ли вы мирное соглашение.
Об этом журналистам рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук послевстречи с советниками по вопросам национальной безопасности европейских стран в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
Вопрос на референдуме может быть только один
"Вопросы, касающиеся Конституции Украины, не могут быть вопросами ни Всеукраинского, ни какого-либо другого референдума. Вопрос референдума может быть только один: поддерживаете ли вы соглашение или не поддерживаете", - сказал спикер парламента.
Стефанчук отметил, что для Украины "любое волеизъявление народа, будь то референдум или выборы, имеет две составляющие — безопасность и демократию".
"Украина точно не Россия и нам не нужны выборы или референдум любой ценой... Поэтому выборы и референдум будут только тогда, когда они будут соответствовать всем демократическим и безопасностным стандартам", - подчеркнул глава ВР.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в случае подписания документа об окончании войны ратификация может состояться через общенациональный референдум.
- В то же время Дональд Трамп сказал, что Путин не согласился на прекращение огня на время референдума в Украине.
Хоча нафіг вам вони вам - ви прийшли "прибарахлитса" а чи вимре 5 по величині етнос Европи вас всіх вообще не колише
і крапка, а яка мирна угода, це не ваша справа.
стефанчук, не крутійствуй !
погано скінчиться - другим питанням референдуму може стати вотум довіри ЗЄлі
.
Ладно. Если без эмоций. Приходится констатировать - архитектура государственного строительства в Украине изменена полностью. Это не начало её изменения, не первые шажочки - это все, финиш. Констатация факта.
Могильная плита на холмик.
Давайте без Гугла - как звали руководителя аппарата президента при Порошенко? Какую роль Игорь Львович - вот сейчас запнулись, да? Какой Игорь, кто это? - так вот, какую роль он играл в Минских договоренностях? В делегации по переговорам?
Во встречах с Трампом?
Как зовут руководителя аппарата короля Чарльза?
Как зовут руководителя аппарата Бенджамина Нетаньяху?
И только в Украине, в парламентско-президентской - ПАРЛАМЕНТСКО-, ****, *****, на первом месте и только потом президентской! - республике вторым лицом в государстве является не назначенный Парламентом премьер-министр - кто он там сейчас, Шмыгаль? Фмыгаль? Да хер его уже знает, товарищ прапорщик, мы запутались - а наиболее приближенное к Его Недобонапартовскому Величеству лицо.
Еще раз - вы можете представить, чтобы руководитель MI-6 добровольно пошел со своей должности на посаду руководителя администрации Карла Третьего?
А Буданов пошел.
Почему?
Да потому что совершенно очевидно - должность начальника по булавкам в воюющей стране по рангу в зеленой власти стоит ВЫШЕ, чем должность начальника внешней разведки.
Собственно, эта должность так и называется - Ермак. И драчка шла за то, кто будет новым Ермаком. А не начальником по булавкам.
А по факту это вообще первое лицо в стране.
Президент уже после него.
Выстроена новая, параллельная Конституции, вертикаль управления, в которой наибольшие рычаги влияния есть у того, кто находится ближе всех к телу Короля Йагупопа.
****, ******. Пятьдесят депутатов ********* за кордон, двушечка чемоданами уходит на Москву, вертикаль власти представляет из себя структуру Миндичей-Рьошиков-Шугарменов, Парламент просто к херам неработоспособен и просто не приходит на работу, кто там его возглавляет и что он него зависит уже тоже хрен его знает товарищ прапорщик, против Порошенко выписываются санкции на авианосец, делегацию Украины на важнейших переговорах в войне на существование возглавляет хер знает кто, дезертирство просто волнами, мобилизация провалена в ноль - а вы, *****, тут на весь фейсбук спорите:
А вот Буданов-то попатриотичней Ермака будет, попатриотичней.
У него лучше связи с американцами то.
Лягушка, которую варили в молоке на медленном огне, смогла взбить масло и выбраться из кадки только потому, что её варили в молоке.
Говно взбить не возможно.
Нет, если смотреть изнутри этой бочки - Буданов, безусловно, лучше Ермака.
Но если смотреть снаружи и в динамике, начиная с 2014-го, со времен проклятого барыги…
Вот он дурак, конечно, был. Не то, что каждой буквы - каждой запятой закона придерживался.
Да нахер это все! Вали, руби направо и налево, делай, как хочешь!
Офис так офис! Будешь теперь ты руководить страной!
Ладно, не получилось в этот раз с государственностью.
Попробуете еще раз через сто лет.
Ф ***** это всё.
Ладно. Не получилось и без эмоций.
Признаю.
Ок, хорошо. Государственности нет. А что есть?
А есть схема.
Она такова:
Коломойский сожрал Порошенко.
Ермак сожрал Коломойского.
Буданов сожрал Ермака.
Называйте её как хотите - Квартал, Зеленая власть, Хоть поржем, POHUY - не важно. Но структура руководства территории, на которой на данный момент располагается страна Украина - про государство я уже не говорю - сейчас такова.
Согласно этой логике, дальше есть только два варианта.
Либо Буданова сожрет уже совсем какой-то монстр.
Либо Буданов, де факто по прежнему имея в своем подчинении целую силовую структуру - да еще какую! ГУР! способную проводить такие спецоперации, что у всего мира челюсти отваливаются! Да еще и лично персонально ему преданную! - наберет такой объем и полноту власти, что Ермак вам покажется вам наивной непорочной девственницей.
Что там говорите, санаторий «Жовтень» отжали?
Ну-ну…
Но есть и плюс. У Залужного теперь практически саовсем не остается вариантов, кроме как идти в коалицию с Порошенко.
Правда, и тут без этого долбанного «но» никак не обойтись.
Поднимет ли это в глазах пересичного избирателя рейтинг Порошенко или уронит рейтинг Залужного?
Это был риторический вопрос.
Пять сценариев дальнейшего развития ситуации.
1. Все остается как есть, Буданова через какое-то время сжирает новый серый кардинал, вертикаль государственности разрушается все дальше и дальше.
2. Буданов набирает такую полноту власти, что сожрать его не может уже никто, становится главным супербоссом на этой территории, выжигает вокруг всех своих потенциальных врагов - дальнейшее развитие событий непредсказуемо.
3. Украина подписывает мирные договоренности, проводит выборы, выбирает что-то более менее адекватное - хотя, к херам эвфимизмы, есть только один вариант: выбираете Порошенко-Залужного - и начинаете пробовать строить государственность заново, опять, в который раз, снова практически с нуля.
4. Украина подписывает мирные договоренности, в результате выборов, или их подтасовки, Владимир Зеленский идет на второй срок - дальше см, п. п. 1 и 2.
5. ******.
виключно дорадчої!!!!
тільки три підписи мають юридичну силу:
дебілки свириденки, тупого коливана та зеленої зе!гніди!!!!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецьку та
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганську області, кілька районів
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Дніпропетровської та
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Харківської областей.
Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.
Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.
Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.