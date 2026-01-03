РУС
Новости Референдум в Украине
На референдум может быть вынесен только вопрос о поддержке мирного соглашения, - Стефанчук

Стефанчук: Вопрос референдума может быть только один — поддержка или неподдержка мирного соглашения

На всеукраинский референдум может быть вынесен только один вопрос: поддерживаете ли вы мирное соглашение.

Об этом журналистам рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук послевстречи с советниками по вопросам национальной безопасности европейских стран в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Вопрос на референдуме может быть только один

"Вопросы, касающиеся Конституции Украины, не могут быть вопросами ни Всеукраинского, ни какого-либо другого референдума. Вопрос референдума может быть только один: поддерживаете ли вы соглашение или не поддерживаете", - сказал спикер парламента.

Стефанчук отметил, что для Украины "любое волеизъявление народа, будь то референдум или выборы, имеет две составляющие — безопасность и демократию".

"Украина точно не Россия и нам не нужны выборы или референдум любой ценой... Поэтому выборы и референдум будут только тогда, когда они будут соответствовать всем демократическим и безопасностным стандартам", - подчеркнул глава ВР.

Что предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в случае подписания документа об окончании войны ратификация может состояться через общенациональный референдум.
  • В то же время Дональд Трамп сказал, что Путин не согласился на прекращение огня на время референдума в Украине.

Топ комментарии
+16
Маніпуляція.
показать весь комментарий
03.01.2026 18:53 Ответить
+9
А МОЖЕ ВИ БЛ...Д ПОЧИТАЕТЕ ЗАКОНИ???????

Хоча нафіг вам вони вам - ви прийшли "прибарахлитса" а чи вимре 5 по величині етнос Европи вас всіх вообще не колише
показать весь комментарий
03.01.2026 18:56 Ответить
+8
На референдум може бути винесено лише питання щодо підтримки мирної угоди, - Стефанчук

і крапка, а яка мирна угода, це не ваша справа.
показать весь комментарий
03.01.2026 18:57 Ответить
"канєшна підтримуємо" -- закричало 73 % опитуваних....
показать весь комментарий
03.01.2026 19:21 Ответить
Право голоса ухилянти не мають! Ніякого референдуму не буде!
показать весь комментарий
03.01.2026 20:03 Ответить
Тобто всі пункти цього плану. Хитрозроблені слуги міндіча
показать весь комментарий
03.01.2026 19:50 Ответить
Розвод чистої води. За таке вішати треба.
показать весь комментарий
03.01.2026 20:10 Ответить
Ну навіщо ти так, ну не вміє чоловік читати, але як рахувати може
показать весь комментарий
03.01.2026 18:59 Ответить
Круть-верть як хочу , цей хряк присмоктався до корита , фіг відтягнеш
показать весь комментарий
03.01.2026 18:57 Ответить
Раніше в Україні кабанчикам після Різдва корита взагалі не були потрібні. Тобто є працюючий засіб звільнення хряка від будь-яких турбот.
показать весь комментарий
03.01.2026 20:10 Ответить
Референдум по суті пропоную з такими питанням. Чи бажаєте ви повернутися на ____(вписати 12, 15, 17 років назад, кому скільки подобається) і відіслати к ***** муттер тих, кому не жилося спокійно разом з модними драфтами і договорами. Або ж не бажаєте.
показать весь комментарий
03.01.2026 18:57 Ответить
З ким ти хочеш миритися? - путлєр не хоче
показать весь комментарий
03.01.2026 18:58 Ответить
А більш їб@нутого формулювання зелені слуги кремля не змогли придумати?
показать весь комментарий
03.01.2026 18:58 Ответить
а zельона свиноматка стефанчук сам буде на 0 носити бюлетені військовим для голосування ?
показать весь комментарий
03.01.2026 18:58 Ответить
ви за мир чи проти ?

стефанчук, не крутійствуй !
погано скінчиться - другим питанням референдуму може стати вотум довіри ЗЄлі

.
показать весь комментарий
03.01.2026 18:58 Ответить
Вписуємо в мирну угоду всі путінські хотілки, потім проводимо референдум для легалізації питань, які заборонені виносити на референдум - і все, ви самі собі підписали капітуляцію під назвою "Мирна угода". Коротше, зелені готують страшну підлянку для українського народу під виглядом референдума. Я думаю, Зеленський після випадку з Мкадуро вже готовий здати Україну під будь-які вимоги Трампа-Путіна.
показать весь комментарий
03.01.2026 19:00 Ответить
так само можно запитати їсти будеш ? питання в тому що їсти прокислий борщ чи свіжі вареники !
показать весь комментарий
03.01.2026 19:01 Ответить
ідтнхй
показать весь комментарий
03.01.2026 19:04 Ответить
Кончений невіглас! Це приблизно те, як підтримувати утро або вечір!
показать весь комментарий
03.01.2026 19:05 Ответить
@StarshinaZapasa
Ладно. Если без эмоций. Приходится констатировать - архитектура государственного строительства в Украине изменена полностью. Это не начало её изменения, не первые шажочки - это все, финиш. Констатация факта.
Могильная плита на холмик.

Давайте без Гугла - как звали руководителя аппарата президента при Порошенко? Какую роль Игорь Львович - вот сейчас запнулись, да? Какой Игорь, кто это? - так вот, какую роль он играл в Минских договоренностях? В делегации по переговорам?
Во встречах с Трампом?

Как зовут руководителя аппарата короля Чарльза?
Как зовут руководителя аппарата Бенджамина Нетаньяху?

И только в Украине, в парламентско-президентской - ПАРЛАМЕНТСКО-, ****, *****, на первом месте и только потом президентской! - республике вторым лицом в государстве является не назначенный Парламентом премьер-министр - кто он там сейчас, Шмыгаль? Фмыгаль? Да хер его уже знает, товарищ прапорщик, мы запутались - а наиболее приближенное к Его Недобонапартовскому Величеству лицо.
Еще раз - вы можете представить, чтобы руководитель MI-6 добровольно пошел со своей должности на посаду руководителя администрации Карла Третьего?
А Буданов пошел.
Почему?

Да потому что совершенно очевидно - должность начальника по булавкам в воюющей стране по рангу в зеленой власти стоит ВЫШЕ, чем должность начальника внешней разведки.
Собственно, эта должность так и называется - Ермак. И драчка шла за то, кто будет новым Ермаком. А не начальником по булавкам.
А по факту это вообще первое лицо в стране.
Президент уже после него.

Выстроена новая, параллельная Конституции, вертикаль управления, в которой наибольшие рычаги влияния есть у того, кто находится ближе всех к телу Короля Йагупопа.

****, ******. Пятьдесят депутатов ********* за кордон, двушечка чемоданами уходит на Москву, вертикаль власти представляет из себя структуру Миндичей-Рьошиков-Шугарменов, Парламент просто к херам неработоспособен и просто не приходит на работу, кто там его возглавляет и что он него зависит уже тоже хрен его знает товарищ прапорщик, против Порошенко выписываются санкции на авианосец, делегацию Украины на важнейших переговорах в войне на существование возглавляет хер знает кто, дезертирство просто волнами, мобилизация провалена в ноль - а вы, *****, тут на весь фейсбук спорите:
А вот Буданов-то попатриотичней Ермака будет, попатриотичней.
У него лучше связи с американцами то.

Лягушка, которую варили в молоке на медленном огне, смогла взбить масло и выбраться из кадки только потому, что её варили в молоке.
Говно взбить не возможно.

Нет, если смотреть изнутри этой бочки - Буданов, безусловно, лучше Ермака.
Но если смотреть снаружи и в динамике, начиная с 2014-го, со времен проклятого барыги…
Вот он дурак, конечно, был. Не то, что каждой буквы - каждой запятой закона придерживался.
Да нахер это все! Вали, руби направо и налево, делай, как хочешь!
Офис так офис! Будешь теперь ты руководить страной!

Ладно, не получилось в этот раз с государственностью.
Попробуете еще раз через сто лет.
Ф ***** это всё.

Ладно. Не получилось и без эмоций.
Признаю.

Ок, хорошо. Государственности нет. А что есть?
А есть схема.
Она такова:

Коломойский сожрал Порошенко.
Ермак сожрал Коломойского.
Буданов сожрал Ермака.

Называйте её как хотите - Квартал, Зеленая власть, Хоть поржем, POHUY - не важно. Но структура руководства территории, на которой на данный момент располагается страна Украина - про государство я уже не говорю - сейчас такова.
Согласно этой логике, дальше есть только два варианта.

Либо Буданова сожрет уже совсем какой-то монстр.
Либо Буданов, де факто по прежнему имея в своем подчинении целую силовую структуру - да еще какую! ГУР! способную проводить такие спецоперации, что у всего мира челюсти отваливаются! Да еще и лично персонально ему преданную! - наберет такой объем и полноту власти, что Ермак вам покажется вам наивной непорочной девственницей.
Что там говорите, санаторий «Жовтень» отжали?
Ну-ну…

Но есть и плюс. У Залужного теперь практически саовсем не остается вариантов, кроме как идти в коалицию с Порошенко.
Правда, и тут без этого долбанного «но» никак не обойтись.
Поднимет ли это в глазах пересичного избирателя рейтинг Порошенко или уронит рейтинг Залужного?
Это был риторический вопрос.

Пять сценариев дальнейшего развития ситуации.
1. Все остается как есть, Буданова через какое-то время сжирает новый серый кардинал, вертикаль государственности разрушается все дальше и дальше.
2. Буданов набирает такую полноту власти, что сожрать его не может уже никто, становится главным супербоссом на этой территории, выжигает вокруг всех своих потенциальных врагов - дальнейшее развитие событий непредсказуемо.
3. Украина подписывает мирные договоренности, проводит выборы, выбирает что-то более менее адекватное - хотя, к херам эвфимизмы, есть только один вариант: выбираете Порошенко-Залужного - и начинаете пробовать строить государственность заново, опять, в который раз, снова практически с нуля.
4. Украина подписывает мирные договоренности, в результате выборов, или их подтасовки, Владимир Зеленский идет на второй срок - дальше см, п. п. 1 и 2.
5. ******.
показать весь комментарий
03.01.2026 19:05 Ответить
І людина велика,а голова - макітра пуста.Якщо в угоді 20 пунктів,один пункт говорить про мир то хто в Україні буде проти цього пункту.Інший пункт буде про якісь поступки в територіях і тоді як треба буде скласти в єдине всю угоду.Ви не політики,ви лайно ЗЕлене,не грайтесь в цей референдум щоб не попасти в пастку.Один вже поставив підпис під Будапештський меморандум.Тепер він живе в шоколаді, а його народ в "дупі".
показать весь комментарий
03.01.2026 19:07 Ответить
нагадаю, зеленому дегенераті коливану, що навіть як що референдум буде проведений на розірваній обісраній конституції, він не має ніякої юридичної сили!!!!!
виключно дорадчої!!!!
тільки три підписи мають юридичну силу:
дебілки свириденки, тупого коливана та зеленої зе!гніди!!!!
показать весь комментарий
03.01.2026 19:08 Ответить
Референдум можно,а выборы нельзя,где для обучались такие хитрозадые юристы,такие вузы нужно распускать,а профессоров ставить к стенке.
показать весь комментарий
03.01.2026 19:12 Ответить
Донбас, розташований на сході України й адміністративно охоплює
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецьку та
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганську області, кілька районів
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Дніпропетровської та
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Харківської областей.
показать весь комментарий
03.01.2026 19:18 Ответить
Це вже маніпуляція. У цій угоді може бути стільки підводних каменів, що зверху їх і не побачиш, а потім вони вилізуть боком. Та й хто при голосуванні буде так ретельно розбиратися.
показать весь комментарий
03.01.2026 19:28 Ответить
Одне питання: чи підтримуєте ви кота в мішку?
показать весь комментарий
03.01.2026 19:46 Ответить
А "угоду" перед референдумом напечатают или ну ее нах?
показать весь комментарий
03.01.2026 19:47 Ответить
А чого ж ви не виносили на референдум питання розвалу ЗСУ,знищення програм з озброєння,розмінування,здачу Півдня,АЕС тощо?
показать весь комментарий
03.01.2026 19:47 Ответить
А забивання хряків при владі не буде винесено на рехверендум? Чи це без рехверендуму вирішуватиметься. Цей рехверендум задумувався лише з однією метою- узаконити рехверендуми які проводили рашистські окупанти на окупованих територіях. Бо рехверендуми які порушують територіальну цілісність чи суверенітет до сих пір були незаконні. Але тварюки хочуть протягнути зміни до Конституції України. Далі вже не важливо хто і як проголосує. Головне буде прицидент. Да і Тромбу насрати буде на результати. Він визнає те що йому буде вигідно, мовляв задовольнив бажання меншості ''заради миру конечно''.
показать весь комментарий
03.01.2026 19:49 Ответить
От довбані зелені блазні , вони і референдум хочуть перетворити на шапіто. Як були наперсточниками та шахраями, так ними і залишились. Це ж чистоі води маніпуляція. Як можна наприклад всі 20 пунктів угоди прососвувати разом? А якщо людина ЗА мирну угоду, і вона в принципі згодна з усіма пунктами, але не згодна тільки з одним- де будуть неприйнятні територіальні поступки , чи мовні питання що щось інше - тоді як? Зараз такий же маніпулятивний , примітивний підхід і прийом як і в 2019 році перед виборами : ,,Ти хочеш миру? Тоді голосуй за зеленського!" Досить...Вже один раз так наобирались, наголосували.....
показать весь комментарий
03.01.2026 19:53 Ответить
Прафесар Стефанчук ******* як диxав:

Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.
показать весь комментарий
03.01.2026 19:55 Ответить
Мабуть, зелених так прихопили, що вони гаразд здати території оркам, але дураками знову зроблять українців. Шулери в дураках ніколи не залишаться.
показать весь комментарий
03.01.2026 20:10 Ответить
Чи ідіот,чи прикидується.
показать весь комментарий
03.01.2026 19:57 Ответить
А текст мирної угоди потім Пуйло через ОПешних передасть.
показать весь комментарий
03.01.2026 20:09 Ответить
 
 