На референдум может быть вынесен только вопрос о поддержке мирного соглашения, - Стефанчук

На всеукраинский референдум может быть вынесен только один вопрос: поддерживаете ли вы мирное соглашение.

Об этом журналистам рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук послевстречи с советниками по вопросам национальной безопасности европейских стран в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Вопрос на референдуме может быть только один

"Вопросы, касающиеся Конституции Украины, не могут быть вопросами ни Всеукраинского, ни какого-либо другого референдума. Вопрос референдума может быть только один: поддерживаете ли вы соглашение или не поддерживаете", - сказал спикер парламента.

Стефанчук отметил, что для Украины "любое волеизъявление народа, будь то референдум или выборы, имеет две составляющие — безопасность и демократию".

"Украина точно не Россия и нам не нужны выборы или референдум любой ценой... Поэтому выборы и референдум будут только тогда, когда они будут соответствовать всем демократическим и безопасностным стандартам", - подчеркнул глава ВР.

Что предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в случае подписания документа об окончании войны ратификация может состояться через общенациональный референдум.

В то же время Дональд Трамп сказал, что Путин не согласился на прекращение огня на время референдума в Украине.

