На референдум може бути винесено лише питання щодо підтримки мирної угоди, - Стефанчук
На всеукраїнський референдум може бути винесено лише одне питання: чи підтримуєте ви мирну угоду.
Про це журналістам розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук після зустрічі з радниками з питань національної безпеки європейських країн у суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
Питання на референдумі може бути лише одне
"Питання, які стосуються Конституції України, не можуть бути питаннями ні Всеукраїнського, ні ніякого іншого референдуму. Питання референдуму може бути тільки одне: чи підтримуєте ви угоду, чи не підтримуєте",- сказав спікер парламенту.
Стефанчук зазначив, що для України "будь-яке волевиявлення народу, будь то референдум чи вибори, має дві складові — безпекову й демократичну".
"Україна точно не Росія, й нам не потрібні вибори чи референдум за будь-яку ціну… Тому вибори та референдум будуть тільки тоді, коли вони будуть відповідати всім демократичним та безпековим стандартам",- наголосив голова ВР.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у разі підписання документа про закінчення війни ратифікація може відбутись через загальнонаціональний референдум.
- Водночас Дональд Трамп сказав, що Путін не погодився на припинення вогню на час референдуму в Україні.
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Хоча нафіг вам вони вам - ви прийшли "прибарахлитса" а чи вимре 5 по величині етнос Европи вас всіх вообще не колише
і крапка, а яка мирна угода, це не ваша справа.