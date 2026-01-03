На референдум може бути винесено лише питання щодо підтримки мирної угоди, - Стефанчук

На всеукраїнський референдум може бути винесено лише одне питання: чи підтримуєте ви мирну угоду.

Про це журналістам розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук після зустрічі з радниками з питань національної безпеки європейських країн у суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Питання на референдумі може бути лише одне

"Питання, які стосуються Конституції України, не можуть бути питаннями ні Всеукраїнського, ні ніякого іншого референдуму. Питання референдуму може бути тільки одне: чи підтримуєте ви угоду, чи не підтримуєте",- сказав спікер парламенту.

Стефанчук зазначив, що для України "будь-яке волевиявлення народу, будь то референдум чи вибори, має дві складові — безпекову й демократичну".

"Україна точно не Росія, й нам не потрібні вибори чи референдум за будь-яку ціну… Тому вибори та референдум будуть тільки тоді, коли вони будуть відповідати всім демократичним та безпековим стандартам",- наголосив голова ВР.

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Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у разі підписання документа про закінчення війни ратифікація може відбутись через загальнонаціональний референдум.

Водночас Дональд Трамп сказав, що Путін не погодився на припинення вогню на час референдуму в Україні.

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