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Новини Референдум в Україні
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На референдум може бути винесено лише питання щодо підтримки мирної угоди, - Стефанчук

Стефанчук: Питання референдуму може бути лише одне — підтримка чи непідтримка мирної угоди

На всеукраїнський референдум може бути винесено лише одне питання: чи підтримуєте ви мирну угоду.

Про це журналістам розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук після зустрічі з радниками з питань національної безпеки європейських країн у суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Питання на референдумі може бути лише одне

"Питання, які стосуються Конституції України, не можуть бути питаннями ні Всеукраїнського, ні ніякого іншого референдуму. Питання референдуму може бути тільки одне: чи підтримуєте ви угоду, чи не підтримуєте",- сказав спікер парламенту.

Стефанчук зазначив, що для України "будь-яке волевиявлення народу, будь то референдум чи вибори, має дві складові — безпекову й демократичну".

"Україна точно не Росія, й нам не потрібні вибори чи референдум за будь-яку ціну… Тому вибори та референдум будуть тільки тоді, коли вони будуть відповідати всім демократичним та безпековим стандартам",- наголосив голова ВР.

Читайте також: Рішення про мир мають ухвалювати політики, а не перекладати відповідальність на народ, - нардеп "Слуги народу"

Що передувало?

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у разі підписання документа про закінчення війни ратифікація може відбутись через загальнонаціональний референдум.
  • Водночас Дональд Трамп сказав, що Путін не погодився на припинення вогню на час референдуму в Україні.

Читайте також: Росія не хоче референдуму в Україні та припинення вогню, - Зеленський

Автор: 

референдум (646) угода (779) Стефанчук Руслан (786)
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Топ коментарі
+43
Маніпуляція.
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03.01.2026 18:53 Відповісти
+29
А МОЖЕ ВИ БЛ...Д ПОЧИТАЕТЕ ЗАКОНИ???????

Хоча нафіг вам вони вам - ви прийшли "прибарахлитса" а чи вимре 5 по величині етнос Европи вас всіх вообще не колише
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03.01.2026 18:56 Відповісти
+28
На референдум може бути винесено лише питання щодо підтримки мирної угоди, - Стефанчук

і крапка, а яка мирна угода, це не ваша справа.
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03.01.2026 18:57 Відповісти

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