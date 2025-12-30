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Новини Референдум в Україні
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Рішення про мир мають ухвалювати політики, а не перекладати відповідальність на народ, - нардеп "Слуги народу"

Ставлення до проведення референдуму: що кажуть у Слузі народу?

Рішення про проведення референдуму щодо питань миру не додасть країні політичної стабільності.

Про це заявив один із нардепів "Слуги народу", йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

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"Ситуація складна, але я вважаю, що рішення мають ухвалювати політики. Не треба перекладати рішення на плечі народу України. Це не додасть нам політичної стабільності... При цьому всі розуміють, що таке голосування стане чи не найважчим вчинком у житті. Це на все життя", - каже парламентар.

Нардеп звернув увагу, що реакція на перемовини у фракції "Слуга народу" - стримана.

"Чому? А тому, що всі чекають роз’яснень від Президента. Зверніть увагу: не команди, як голосувати, а більше інформації. Так, є люди, які кажуть: "Та звичайно треба голосувати за мир!" Але я не скажу, що це хор голосів. Люди в напруженні і чекають", - додав він.

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Інший його колега по фракції не думає, що хтось зі "Слуги народу" погоджуватиметься на здачу територій.

"Кожний буде вичитувати кожну букву і вимагати максимум інформації. Я, наприклад, за ряд речей голосувати не буду, навіть якщо це означатиме для мене якісь проблеми з керівництвом країни.

Там Трамп казав, що приїде в Україну і виступить у Верховній Раді, якщо від цього залежатиме підписання договору? Ну, от хай приїде, а там подивимося", - підсумував він.

Матеріал Цензор.НЕТ про ідею проведення референдуму в Україні читайте за посиланням.

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Що передувало?

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у разі підписання документа про закінчення війни ратифікація може відбутись через загальнонаціональний референдум.
  • Водночас Дональд Трамп сказав, що Путін не погодився на припинення вогню на час референдуму в Україні

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК створює систему "Всеукраїнський референдум"

Автор: 

референдум (646) Слуга народу (2868)
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Топ коментарі
+11
Де ви бачите політиків,"Слуги народу" політики? Партія яка створена по об'явам це політики?Серед них корупціонери,хабарники,крадії,зрадники.Вони будуть вирішувати жити нам чи не жити? Не шуткуйте з цим рефрендумом,можете загнати себе в пастку.Знову турборежим ЗЕбільні включають?Це політики які хотіли знищити НАБУ та САП (депутати і президент)?
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30.12.2025 16:16 Відповісти
+6
А які рішення про мир ви можете прийняти?))

Мир укладається в звязку з поразкою однієї із сторін. Щось я не бачу Москву в руїнах. То ви збираєтесь нашу капітуляцію оформити я правильно розумію?
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30.12.2025 16:11 Відповісти
+6
« Зміг привести в Україну повномасштабну війну,
зможе і громадянську!»
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30.12.2025 16:55 Відповісти

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