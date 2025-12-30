Рішення про мир мають ухвалювати політики, а не перекладати відповідальність на народ, - нардеп "Слуги народу"
Рішення про проведення референдуму щодо питань миру не додасть країні політичної стабільності.
Про це заявив один із нардепів "Слуги народу", йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
"Ситуація складна, але я вважаю, що рішення мають ухвалювати політики. Не треба перекладати рішення на плечі народу України. Це не додасть нам політичної стабільності... При цьому всі розуміють, що таке голосування стане чи не найважчим вчинком у житті. Це на все життя", - каже парламентар.
Нардеп звернув увагу, що реакція на перемовини у фракції "Слуга народу" - стримана.
"Чому? А тому, що всі чекають роз’яснень від Президента. Зверніть увагу: не команди, як голосувати, а більше інформації. Так, є люди, які кажуть: "Та звичайно треба голосувати за мир!" Але я не скажу, що це хор голосів. Люди в напруженні і чекають", - додав він.
Інший його колега по фракції не думає, що хтось зі "Слуги народу" погоджуватиметься на здачу територій.
"Кожний буде вичитувати кожну букву і вимагати максимум інформації. Я, наприклад, за ряд речей голосувати не буду, навіть якщо це означатиме для мене якісь проблеми з керівництвом країни.
Там Трамп казав, що приїде в Україну і виступить у Верховній Раді, якщо від цього залежатиме підписання договору? Ну, от хай приїде, а там подивимося", - підсумував він.
Матеріал Цензор.НЕТ про ідею проведення референдуму в Україні читайте за посиланням.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у разі підписання документа про закінчення війни ратифікація може відбутись через загальнонаціональний референдум.
- Водночас Дональд Трамп сказав, що Путін не погодився на припинення вогню на час референдуму в Україні
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Мир укладається в звязку з поразкою однієї із сторін. Щось я не бачу Москву в руїнах. То ви збираєтесь нашу капітуляцію оформити я правильно розумію?
зможе і громадянську!»