Проведенням референдуму Зеленський хоче перекласти власну відповідальність на когось іншого, - ексзаступник голови ЦВК Магера
У питанні проведення референдуму в Україні є як правові ризики, так і внутрішньополітичні.
Про це заявив колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
Референдум
"Референдум для тієї ж Європи не матиме жодного переконливого враження, бо вона ще пам’ятає референдуми у нацистській Німеччині та у Білорусі. Для них це - ні про що. А Президент просто хоче перекласти власну відповідальність на когось іншого", - вважає він.
Ризики
За словами Магери, окрім правових ризиків тут є ще й внутрішньополітичні ризики.
"По-перше, за Законом про всеукраїнський референдум, має бути обов’язкова явка. У нас у державному реєстрі є 34 мільйони 200 тисяч виборців. Так от, щоб референдум відбувся, з них мають взяти у ньому участь не менше 17 мільйонів 100 тисяч осіб.
Якщо більше 50% виборців не візьме участь, це означатиме, що референдум не відбувся. Які б результати не були за і проти. Але навіть якщо явка і буде достатньою, уявіть собі таку ситуацію: у одній області формулювання, закладене у референдум, підтримку отримало, а у іншій - ні. І що тоді далі?" - пояснив ексзаступник глави ЦВК.
Магера вважає, що референдум у цій ситуації - це небезпечна затія як з правової точки зору, так і з позицій національної єдності.
Матеріал Цензор.НЕТ про ідею проведення референдуму в Україні читайте за посиланням.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у разі підписання документа про закінчення війни ратифікація може відбутись через загальнонаціональний референдум.
- Водночас Дональд Трамп сказав, що Путін не погодився на припинення вогню на час референдуму в Україні
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