Проведением референдума Зеленский хочет переложить свою ответственность на кого-то другого, - экс-заместитель председателя ЦИК Магера
В вопросе проведения референдума в Украине есть как правовые риски, так и внутриполитические.
Об этом заявил бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера, говорится в материале Цензор.НЕТ.
Референдум
"Референдум для той же Европы не произведет никакого убедительного впечатления, потому что она еще помнит референдумы в нацистской Германии и в Беларуси. Для них это - ни о чем. А Президент просто хочет переложить свою ответственность на кого-то другого", - считает он.
Риски
По словам Магеры, кроме правовых рисков здесь есть еще и внутриполитические риски.
"Во-первых, согласно Закону о всеукраинском референдуме, должна быть обязательная явка. У нас в государственном реестре есть 34 миллиона 200 тысяч избирателей. Так вот, чтобы референдум состоялся, из них должны принять в нем участие не менее 17 миллионов 100 тысяч человек.
Если более 50% избирателей не примут участие, это будет означать, что референдум не состоялся. Какими бы ни были результаты за и против. Но даже если явка и будет достаточной, представьте себе такую ситуацию: в одной области формулировка, заложенная в референдум, получила поддержку, а в другой - нет. И что тогда дальше?" - пояснил экс-заместитель главы ЦИК.
Магера считает, что референдум в этой ситуации - это опасная затея как с правовой точки зрения, так и с позиций национального единства.
Материал Цензор.НЕТ об идее проведения референдума в Украине читайте по ссылке.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в случае подписания документа об окончании войны ратификация может состояться через общенациональный референдум.
- В то же время Дональд Трамп сказал, чтоПутин не согласился на прекращение огня на время референдума в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
магера,, який у сраку референдум при військовому стані?
а, не м'якенько жувати соплю!
що б не дай бог, ні чого такого.....
чиновник не має право виконувати будь які примхи будь кого, порушуючи конституцію україни, закони україни!
як що чиновник, це робить, він підпадає під кримінальне провадження!!!!!
спочатку припинення війни!
потім відміна військового стану:
-демобілізація
-відкриті кордони!
60 днів на проведення виборів, референдуму і будь чого що передбачає конституція!!!!
з повним доступом кожного громадянина україни до цих виборів!!! скасування закону про відсутність 5 років на території україни.
добро пожаловать, арєстовіч......
Крім марафону існують більш надійні джерела інформації!