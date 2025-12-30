Проведением референдума Зеленский хочет переложить свою ответственность на кого-то другого, - экс-заместитель председателя ЦИК Магера

В вопросе проведения референдума в Украине есть как правовые риски, так и внутриполитические.

Об этом заявил бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Референдум

"Референдум для той же Европы не произведет никакого убедительного впечатления, потому что она еще помнит референдумы в нацистской Германии и в Беларуси. Для них это - ни о чем. А Президент просто хочет переложить свою ответственность на кого-то другого", - считает он.

Риски

По словам Магеры, кроме правовых рисков здесь есть еще и внутриполитические риски.

"Во-первых, согласно Закону о всеукраинском референдуме, должна быть обязательная явка. У нас в государственном реестре есть 34 миллиона 200 тысяч избирателей. Так вот, чтобы референдум состоялся, из них должны принять в нем участие не менее 17 миллионов 100 тысяч человек.

Если более 50% избирателей не примут участие, это будет означать, что референдум не состоялся. Какими бы ни были результаты за и против. Но даже если явка и будет достаточной, представьте себе такую ситуацию: в одной области формулировка, заложенная в референдум, получила поддержку, а в другой - нет. И что тогда дальше?" - пояснил экс-заместитель главы ЦИК.

Магера считает, что референдум в этой ситуации - это опасная затея как с правовой точки зрения, так и с позиций национального единства.

Что предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в случае подписания документа об окончании войны ратификация может состояться через общенациональный референдум.

В то же время Дональд Трамп сказал, чтоПутин не согласился на прекращение огня на время референдума в Украине.

