Цензор.НЕТ
1 400 31

Проведением референдума Зеленский хочет переложить свою ответственность на кого-то другого, - экс-заместитель председателя ЦИК Магера

Референдум в Украине: какие риски и опасности?

В вопросе проведения референдума в Украине есть как правовые риски, так и внутриполитические.

Об этом заявил бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Референдум

"Референдум для той же Европы не произведет никакого убедительного впечатления, потому что она еще помнит референдумы в нацистской Германии и в Беларуси. Для них это - ни о чем. А Президент просто хочет переложить свою ответственность на кого-то другого", - считает он.

Риски

По словам Магеры, кроме правовых рисков здесь есть еще и внутриполитические риски.

"Во-первых, согласно Закону о всеукраинском референдуме, должна быть обязательная явка. У нас в государственном реестре есть 34 миллиона 200 тысяч избирателей. Так вот, чтобы референдум состоялся, из них должны принять в нем участие не менее 17 миллионов 100 тысяч человек.

Если более 50% избирателей не примут участие, это будет означать, что референдум не состоялся. Какими бы ни были результаты за и против. Но даже если явка и будет достаточной, представьте себе такую ситуацию: в одной области формулировка, заложенная в референдум, получила поддержку, а в другой - нет. И что тогда дальше?" - пояснил экс-заместитель главы ЦИК.

Магера считает, что референдум в этой ситуации - это опасная затея как с правовой точки зрения, так и с позиций национального единства.

Материал Цензор.НЕТ об идее проведения референдума в Украине

Что предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в случае подписания документа об окончании войны ратификация может состояться через общенациональный референдум.
  • В то же время Дональд Трамп сказал, чтоПутин не согласился на прекращение огня на время референдума в Украине.

Магера Андрей (212) референдум (1514)
Топ комментарии
+9
Комедійний Гарант Конституції каже, що він тут взагалі не при ділах. Хай ті, хто ще залишився, самі вирішують.
30.12.2025 15:12 Ответить
+8
саме так
30.12.2025 15:10 Ответить
+5
"я скинув з себе відповідальність за криву косу мобілізацію" ," я скинув з себе відповідальність за розмінування чонгара і здачу півдня " , відповідальні оно, нарід а я не при чому!! Чого до мене доколупалися?!
30.12.2025 15:13 Ответить
саме так
30.12.2025 15:10 Ответить
Объясните кто-нибудь папиному "юрысту" Зеле что у нас референдум имеет вес совещательного голоса. Законодательная инициатива должна исходить либо от президента, либо от Рады. И подписи стоять должны именно президента и спикера.
30.12.2025 15:28 Ответить
Господи, ну яка ж ця гундоса потвора тупа.
Очевидно якщо результат референдуму не влаштує пула він не припинить війну... якщо люди проголосують за те щоб віддати Донбас РФ і "капітуляцію" ОК буде "мир"... а якщо ні..., він продовжить війну... то нахера взагалі такий референдум потрібний... ЗЕ підписуй капітуляцію, або продовжуй далі боротись.
30.12.2025 15:12 Ответить
Яким би не став результат "референдуму" ***** все одно нападатиме знову.
магера, слизький холуй всіх господ!!!!
магера,, який у сраку референдум при військовому стані?
30.12.2025 15:13 Ответить
може і холуй, але він каже правду.
то, магера, повинен встати та голосно сказати, що будь який референдум, антиконституційний!!!!досить цієї зеленої нікчемної профанації!
а, не м'якенько жувати соплю!
що б не дай бог, ні чого такого.....
Он не конституционный суд. Он только объясняет правовые и политические нестыковки, если Зеля наплевав на все все-таки решит прикрыться референдумом.
Андрі́й Йо́сипович Маге́ра - український юрист. Член ЦВК. З червня 2007 - заступник голови ЦВК України.

чиновник не має право виконувати будь які примхи будь кого, порушуючи конституцію україни, закони україни!
як що чиновник, це робить, він підпадає під кримінальне провадження!!!!!
Яку нах правду? На нас наїхало руде х...йло і з цим треба щось робить! Нехай припинять війну і проведемо і вибори президента, і ВР і референдум і втеремо цим виродкам пику! За те отримаємо час на закріплення без бомбардування! Оце треба виторговувати у рудого підсвинка!
Ну да. А как же Конституция? На Конституцию насрать?
що не так?
спочатку припинення війни!
потім відміна військового стану:
-демобілізація
-відкриті кордони!

60 днів на проведення виборів, референдуму і будь чого що передбачає конституція!!!!
з повним доступом кожного громадянина україни до цих виборів!!! скасування закону про відсутність 5 років на території україни.
добро пожаловать, арєстовіч......
Зегевара всегда и везде не причем. Но на белом коне. А коней на переправе не меняют, шо усиленно внушают.
"я скинув з себе відповідальність за криву косу мобілізацію" ," я скинув з себе відповідальність за розмінування чонгара і здачу півдня " , відповідальні оно, нарід а я не при чому!! Чого до мене доколупалися?!
Тобто потрібно діяти як ху. йло? Само вигадало само й вирішило?))
і дійсно, а ну ці що верещать що простих людей не потрібно питати, де ви, а ну все тут обсеріть
Потрібно діяти за Конституцією, а не по-зеленські!
....коли сам Зеленський вирішує щось - не подобається, коли хоче, щоб народ вирішив питання - не подобається! Ви вже не знаєте як доїбатися до нього!!!
Конституцію читав?
А що ЗЕ! вирішив чи вирішує? Ви маєте на увазі розмінування Чонгару? Про Чонгар референдуму не було.
Знаємо. Його треба арештовувати і садити в буцегарню разом з його "призначенцями".
Не знають. Обіжають любімого лідора. А сцарь то хороший, народ канєшна так собі.
Магера? Ти знову виліз? Скоть, коли Україна має здобутки на полі бою. параша підключає всіх "своїх".
Ти перебрав бояришніка?
Ти точно ідіот, я, пенсіонер сердечник. В січні виходить три роки як куйовий ПФУ по рішенню суду не виплачує заборгованість.
Співчуваю, але це ніяк не відміняє того факту, що треба хоч трохи думати перш, ніж писати дурниці!
Крім марафону існують більш надійні джерела інформації!
ну, ти ж переклав в 2019 відповідальність на 73%.
Оце б так Магера при Януковощі референдумами переймався...
Магера був і є на стороні законодавства!
