2 043 26

Решение о мире должны принимать политики, а не перекладывать ответственность на народ, - нардеп "Слуги народа"

Отношение к проведению референдума: что говорят в Слуге народа?

Решение о проведении референдума по вопросам мира не принесет стране политической стабильности.

Об этом заявил один из нардепов "Слуги народа", говорится в материале Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Ситуация сложная, но я считаю, что решения должны принимать политики. Не нужно перекладывать решения на плечи народа Украины. Это не добавит нам политической стабильности... При этом все понимают, что такое голосование станет едва ли не самым важным поступком в жизни. Это на всю жизнь", - говорит парламентарий.

Нардеп обратил внимание, что реакция на переговоры во фракции "Слуга народа" - сдержанная.

"Почему? А потому, что все ждут разъяснений от Президента. Обратите внимание: не команды, как голосовать, а больше информации. Да, есть люди, которые говорят: "Да, конечно нужно голосовать за мир!" Но я не скажу, что это хор голосов. Люди в напряжении и ждут", - добавил он.

Другой его коллега по фракции не думает, что кто-то из "Слуги народа" согласится на сдачу территорий.

"Каждый будет вычитывать каждую букву и требовать максимум информации. Я, например, за ряд вещей голосовать не буду, даже если это будет означать для меня какие-то проблемы с руководством страны.

Там Трамп говорил, что приедет в Украину и выступит в Верховной Раде, если от этого будет зависеть подписание договора? Ну, пусть приедет, а там посмотрим", - подытожил он.

Материал Цензор.НЕТ об идее проведения референдума в Украине читайте по ссылке.

Что предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в случае подписания документа об окончании войны ратификация может состояться через общенациональный референдум.
  • В то же время Дональд Трамп сказал, что Путин не согласился на прекращение огня на время референдума в Украине

+4
Знайшовся хоч один з проблисками здорового глузду, але трохи боягуз, бо прізвище не вказано в матеріалі.
30.12.2025 16:12 Ответить
30.12.2025 16:12 Ответить
+3
Де ви бачите політиків,"Слуги народу" політики? Партія яка створена по об'явам це політики?Серед них корупціонери,хабарники,крадії,зрадники.Вони будуть вирішувати жити нам чи не жити? Не шуткуйте з цим рефрендумом,можете загнати себе в пастку.Знову турборежим ЗЕбільні включають?Це політики які хотіли знищити НАБУ та САП (депутати і президент)?
30.12.2025 16:16 Ответить
30.12.2025 16:16 Ответить
+3
А хто має робити "москву в руїнах"? Сам не хочеш взяти участь? Чи ти тільки з дивану такий героїчний і потужний?
30.12.2025 16:17 Ответить
30.12.2025 16:17 Ответить
Кто будет учавствовать в этом референдуме погоним освобождать нашу хемлю, украинцы всё равно головсовать не будут!
30.12.2025 16:10 Ответить
30.12.2025 16:10 Ответить
Українці розмовляють українською.
30.12.2025 16:43 Ответить
30.12.2025 16:43 Ответить
А жыды?
30.12.2025 17:02 Ответить
30.12.2025 17:02 Ответить
Та неужели? Среди этого монобыдла нашелся один вменяемый юрист? Чудеса прямо
30.12.2025 16:11 Ответить
30.12.2025 16:11 Ответить
А які рішення про мир ви можете прийняти?))

Мир укладається в звязку з поразкою однієї із сторін. Щось я не бачу Москву в руїнах. То ви збираєтесь нашу капітуляцію оформити я правильно розумію?
30.12.2025 16:11 Ответить
30.12.2025 16:11 Ответить
А хто має робити "москву в руїнах"? Сам не хочеш взяти участь? Чи ти тільки з дивану такий героїчний і потужний?
30.12.2025 16:17 Ответить
30.12.2025 16:17 Ответить
ті, що гарно пристосувалися, точно не будуть, їх завдання максимум гарно *******, воювати - то завдання пересічних. Де депутати і їх синки в піхоті чи штурмових бригадах? Це ж саме стосується міністрів, суддів і прокурорів. Хитрожопство илітних вражає.
30.12.2025 16:28 Ответить
30.12.2025 16:28 Ответить
Знайшовся хоч один з проблисками здорового глузду, але трохи боягуз, бо прізвище не вказано в матеріалі.
30.12.2025 16:12 Ответить
30.12.2025 16:12 Ответить
давайте пер ніж будете вирішувати це питання відправимо вас на ЛБЗ, хочаб на тиждень, якщо вийдете то будете вирішувати. ОК?
30.12.2025 16:12 Ответить
30.12.2025 16:12 Ответить
Груднєвиє качєлі
Уже назад летять
30.12.2025 16:13 Ответить
30.12.2025 16:13 Ответить
Судячи по його базіканню хоче здиміти - Юзік підморгує з - за кордону
30.12.2025 16:14 Ответить
30.12.2025 16:14 Ответить
Вони всі там хочуть здимити. Ще трохи сподіваються що прострочений "президент" все порішає чи хоча б щось пояснить. Але вже розуміють що він здрисне і покине їх сам на сам із народом - а це страшно.
30.12.2025 16:55 Ответить
30.12.2025 16:55 Ответить
Де ви бачите політиків,"Слуги народу" політики? Партія яка створена по об'явам це політики?Серед них корупціонери,хабарники,крадії,зрадники.Вони будуть вирішувати жити нам чи не жити? Не шуткуйте з цим рефрендумом,можете загнати себе в пастку.Знову турборежим ЗЕбільні включають?Це політики які хотіли знищити НАБУ та САП (депутати і президент)?
30.12.2025 16:16 Ответить
30.12.2025 16:16 Ответить
Zе голосування? Так це з чудо через Дію. Здійснються мрія наріду.
30.12.2025 16:17 Ответить
30.12.2025 16:17 Ответить
А хіба цей недієздатний паяц, який чомусь вважається главою держави, здатний нащось, крім кришування своїх друзів-злочинців?
30.12.2025 16:23 Ответить
30.12.2025 16:23 Ответить
по 20 т зелені отримають і проголосують навіть за папу римського....
30.12.2025 16:28 Ответить
30.12.2025 16:28 Ответить
Как быстро слуги народа достанут израильские паспорта и уедут к Мндичу и Куницкому?
30.12.2025 16:29 Ответить
30.12.2025 16:29 Ответить
Не про то. Як "уроди народа" так швидко збагатились? Маск в аутсайдерах.
30.12.2025 16:33 Ответить
30.12.2025 16:33 Ответить
Один з нардепів сказав, але чомусь призвище не сказав.
30.12.2025 16:29 Ответить
30.12.2025 16:29 Ответить
Рішення дійсно потрібно приймати за референдумом. Тому що:
1) Якщо Трамп примусить Зеленського щось підписати, то нердеп без призвища скаже, що всі були готові лізти на доти включно з нардепом, але Зеленський здався. Що поробиш.
Щоб потім нардепи не розказували казочки віденьского лісу потрібно провести референдум.

2) Питання знаходиться поза межами повноважень президента. Якби ми підписували капітуляцію - то там вже не до цього. Але ж нам нав'язують не капітуляцію а чудову угоду трампа найвеличнішого. Тож рішати повинені люди що вони хочуть, бо русня після донбасу скаже віддати Херсон, запоріжжя, а там ще Харків з Одесою, а там ще Дніпро, а там ще Суми з Черніговим. ну а українцям тюрма, сибір та тортурі - люди мають знати що вони оберають.
30.12.2025 16:38 Ответить
30.12.2025 16:38 Ответить
"Я, наприклад, за ряд речей голосувати не буду, навіть якщо це означатиме для мене якісь проблеми з керівництвом країни."
У нас ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентська республіка, а не рашка.
30.12.2025 16:49 Ответить
30.12.2025 16:49 Ответить
« Зміг привести в Україну повномасштабну війну,
зможе і громадянську!»
30.12.2025 16:55 Ответить
30.12.2025 16:55 Ответить
Слуга народу - це таке тавро,що він навіть боїться називати себе.Називайте мене просто - парламентар - скромно просить він кореспондента...
30.12.2025 17:03 Ответить
30.12.2025 17:03 Ответить
 
 