Решение о мире должны принимать политики, а не перекладывать ответственность на народ, - нардеп "Слуги народа"

Решение о проведении референдума по вопросам мира не принесет стране политической стабильности.

Об этом заявил один из нардепов "Слуги народа", говорится в материале Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Ситуация сложная, но я считаю, что решения должны принимать политики. Не нужно перекладывать решения на плечи народа Украины. Это не добавит нам политической стабильности... При этом все понимают, что такое голосование станет едва ли не самым важным поступком в жизни. Это на всю жизнь", - говорит парламентарий.

Нардеп обратил внимание, что реакция на переговоры во фракции "Слуга народа" - сдержанная.

"Почему? А потому, что все ждут разъяснений от Президента. Обратите внимание: не команды, как голосовать, а больше информации. Да, есть люди, которые говорят: "Да, конечно нужно голосовать за мир!" Но я не скажу, что это хор голосов. Люди в напряжении и ждут", - добавил он.

Читайте также: Береза: "Слуга народа" фактически потеряла монобольшинство в Раде

Другой его коллега по фракции не думает, что кто-то из "Слуги народа" согласится на сдачу территорий.

"Каждый будет вычитывать каждую букву и требовать максимум информации. Я, например, за ряд вещей голосовать не буду, даже если это будет означать для меня какие-то проблемы с руководством страны.

Там Трамп говорил, что приедет в Украину и выступит в Верховной Раде, если от этого будет зависеть подписание договора? Ну, пусть приедет, а там посмотрим", - подытожил он.

Материал Цензор.НЕТ об идее проведения референдума в Украине читайте по ссылке.

Читайте также: Проведением референдума Зеленский хочет переложить свою ответственность на кого-то другого, - экс-заместитель председателя ЦИК Магера

Что предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в случае подписания документа об окончании войны ратификация может состояться через общенациональный референдум.

В то же время Дональд Трамп сказал, что Путин не согласился на прекращение огня на время референдума в Украине

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК создает систему "Всеукраинский референдум"