Президентські вибори можуть пройти одночасно з референдумом, - Арахамія
Серед можливих сценаріїв розглядається проведення майбутніх президентських виборів одночасно з референдумом про мирну угоду.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спілкуючись з журналістам після зустрічі з радниками з питань національної безпеки держав-партнерів, передає "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.
Виклики для виборчої системи
За словами Арахамії, зараз є певні виклики перед українською виборчою системою, а для референдуму необхідна явка щонайменш 50% голосуючих.
"Ми втратили території, 7 мільйонів перебувають за кордоном. Є виклики, які ми маємо якимось чином подолати",- сказав голова фракції "СН".
Також, за словами нардепа, є питання як голосуватимуть внутрішньо переміщені особи, дільниці яких втратилися.
Волевиявлення має відповідати демократичним і безпековим стандартам
Арахамія наголосив, що референдум щодо мирної угоди необхідний для того, щоб побачити чи є підтримка угоди від українців.
"Нам не потрібні вибори за будь-яку ціну чи референдум за будь-яку ціну, і нам потрібні демократичні процеси. Тому вибори чи референдум будуть тільки тоді, коли вони будуть відповідати тим демократичним стандартам і безпековим стандартам, які існують у світі. Тільки тоді вони будуть визнані як такі в усьому світі",- сказав голова фракції "СН".
Крім цього, депутат додав, що безпекові питання проведення виборів та референдуму - це пріоритет і міжнародні партнери "це розуміють".
- Нагадаємо, що голова ВР Руслан Стефанчук заявив, що на всеукраїнський референдум може бути винесено лише одне питання: чи підтримуєте ви мирну угоду.
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Все уже ясно - вони продають нам капітуляцію а самі ТЮ ТЮ ТЮ і як Міндіч в Ізраїль