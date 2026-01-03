Президентські вибори можуть пройти одночасно з референдумом, - Арахамія

Серед можливих сценаріїв розглядається проведення майбутніх президентських виборів одночасно з референдумом про мирну угоду.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спілкуючись з журналістам після зустрічі з радниками з питань національної безпеки держав-партнерів, передає "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Виклики для виборчої системи

За словами Арахамії, зараз є певні виклики перед українською виборчою системою, а для референдуму необхідна явка щонайменш 50% голосуючих.

"Ми втратили території, 7 мільйонів перебувають за кордоном. Є виклики, які ми маємо якимось чином подолати",- сказав голова фракції "СН".

Також, за словами нардепа, є питання як голосуватимуть внутрішньо переміщені особи, дільниці яких втратилися.

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Волевиявлення має відповідати демократичним і безпековим стандартам

Арахамія наголосив, що референдум щодо мирної угоди необхідний для того, щоб побачити чи є підтримка угоди від українців.

"Нам не потрібні вибори за будь-яку ціну чи референдум за будь-яку ціну, і нам потрібні демократичні процеси. Тому вибори чи референдум будуть тільки тоді, коли вони будуть відповідати тим демократичним стандартам і безпековим стандартам, які існують у світі. Тільки тоді вони будуть визнані як такі в усьому світі",- сказав голова фракції "СН".

Крім цього, депутат додав, що безпекові питання проведення виборів та референдуму - це пріоритет і міжнародні партнери "це розуміють".

Нагадаємо, що голова ВР Руслан Стефанчук заявив, що на всеукраїнський референдум може бути винесено лише одне питання: чи підтримуєте ви мирну угоду.

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