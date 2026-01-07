РУС
589 5

ЦИК подготовила законодательные предложения для проведения выборов после отмены военного положения

цвк

Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании одобрила предложения по законодательному урегулированию особенностей организации и проведения общегосударственных выборов после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ЦИК.

Отмечается, что соответствующие предложения будут направлены Комитету Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и Рабочей группе по подготовке комплексных законодательных предложений относительно особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов в Украине.

Что делает ЦИК с 2022 года

Комиссия с начала полномасштабной агрессии РФ работает над определением потенциальных рисков и проблемных вопросов, которые могут возникнуть при организации послевоенных выборов, и поиском оптимальных путей их решения. Так, уже в сентябре 2022 года был разработан первый пакет законодательных предложений в качестве начальной рамки для совершенствования избирательного законодательства, направленного на обеспечение организации подготовки и проведения выборов после прекращения или отмены военного положения в Украине.

В дальнейшем ЦИК при активном привлечении представителей центральных органов исполнительной власти, народных депутатов Украины, гражданского общества и международных институтов продолжила работу в рамках трех рабочих групп по разработке:

  • механизмов актуализации сведений о избирателях для обеспечения проведения послевоенных выборов;
  • предложений по организации голосования избирателей, проживающих или на день проведения голосования на выборах находящихся на территории иностранного государства;
  • плана мероприятий по организации подготовки и проведения послевоенных выборов.

По результатам инклюзивной деятельности этих рабочих групп, а также самостоятельного изучения Комиссией проблематики послевоенных выборов ЦИК подготовила соответствующие законодательные предложения, которые учитывают как особенности, так и потенциальные риски будущих общегосударственных выборов. Они могут быть рассмотрены в рамках упомянутой Рабочей группы при разработке законопроекта о надлежащей организации и проведении выборов Президента Украины, выборов народных депутатов Украины, которые не проводились в связи с введением военного положения.

"Сегодняшнее решение Комиссии и ее конкретные предложения мы рассматриваем как вклад в построение содержательного диалога на уровне парламента с привлечением гражданского общества и всех релевантных государственных институтов в рамках деятельности Рабочей группы по вопросам особенностей выборов в послевоенный или особый период.

Дорожная карта по вопросам функционирования демократических институтов

Кроме того, Дорожная карта по вопросам функционирования демократических институтов – стратегический документ в сфере евроинтеграции, соисполнителем которого является и ЦИК, а также Отчет Еврокомиссии по вопросам расширения предусматривают меры и рекомендации по разработке законодательной рамки для послевоенных выборов. 

Председатель ЦИК Олег Диденко подчеркнул, что наработанные предложения не являются безальтернативными и должны стать основой для широкой публичной дискуссии.

"Мы хотим, чтобы они стали стимулом или триггером для широкой дискуссии в поисках ответов на вопрос, как в послевоенных условиях обеспечить избирательные права граждан и защитить украинские демократические выборы от вмешательства государства-агрессора", - отметил Диденко.

Предстоящие выборы в Украине

Автор: 

выборы (24893) ЦИК (3658)
Б.Л.Є.Ф.
П.О.Ц. ( потужний оплот цивілізації)
показать весь комментарий
07.01.2026 21:22 Ответить
"після скасування воєного стану" - ось що важливо. І хотілось би знати деталі.
показать весь комментарий
07.01.2026 21:29 Ответить
"після скасування воєного стану"

Це треба великими літерами ЗЄ на лобі вирізати, щоб бачив кожен раз, коли відосік пише.
І щоб навіть не мріяв про "голосування" у мобільних додатках.
показать весь комментарий
07.01.2026 21:43 Ответить
я за . аби ця бійня закіньчилася
показать весь комментарий
07.01.2026 22:28 Ответить
🤡 хоче втриматися ...
показать весь комментарий
07.01.2026 23:15 Ответить
 
 