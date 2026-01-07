ЦИК подготовила законодательные предложения для проведения выборов после отмены военного положения
Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании одобрила предложения по законодательному урегулированию особенностей организации и проведения общегосударственных выборов после прекращения или отмены военного положения в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ЦИК.
Отмечается, что соответствующие предложения будут направлены Комитету Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и Рабочей группе по подготовке комплексных законодательных предложений относительно особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов в Украине.
Что делает ЦИК с 2022 года
Комиссия с начала полномасштабной агрессии РФ работает над определением потенциальных рисков и проблемных вопросов, которые могут возникнуть при организации послевоенных выборов, и поиском оптимальных путей их решения. Так, уже в сентябре 2022 года был разработан первый пакет законодательных предложений в качестве начальной рамки для совершенствования избирательного законодательства, направленного на обеспечение организации подготовки и проведения выборов после прекращения или отмены военного положения в Украине.
В дальнейшем ЦИК при активном привлечении представителей центральных органов исполнительной власти, народных депутатов Украины, гражданского общества и международных институтов продолжила работу в рамках трех рабочих групп по разработке:
- механизмов актуализации сведений о избирателях для обеспечения проведения послевоенных выборов;
- предложений по организации голосования избирателей, проживающих или на день проведения голосования на выборах находящихся на территории иностранного государства;
- плана мероприятий по организации подготовки и проведения послевоенных выборов.
По результатам инклюзивной деятельности этих рабочих групп, а также самостоятельного изучения Комиссией проблематики послевоенных выборов ЦИК подготовила соответствующие законодательные предложения, которые учитывают как особенности, так и потенциальные риски будущих общегосударственных выборов. Они могут быть рассмотрены в рамках упомянутой Рабочей группы при разработке законопроекта о надлежащей организации и проведении выборов Президента Украины, выборов народных депутатов Украины, которые не проводились в связи с введением военного положения.
"Сегодняшнее решение Комиссии и ее конкретные предложения мы рассматриваем как вклад в построение содержательного диалога на уровне парламента с привлечением гражданского общества и всех релевантных государственных институтов в рамках деятельности Рабочей группы по вопросам особенностей выборов в послевоенный или особый период.
Дорожная карта по вопросам функционирования демократических институтов
Кроме того, Дорожная карта по вопросам функционирования демократических институтов – стратегический документ в сфере евроинтеграции, соисполнителем которого является и ЦИК, а также Отчет Еврокомиссии по вопросам расширения предусматривают меры и рекомендации по разработке законодательной рамки для послевоенных выборов.
Председатель ЦИК Олег Диденко подчеркнул, что наработанные предложения не являются безальтернативными и должны стать основой для широкой публичной дискуссии.
"Мы хотим, чтобы они стали стимулом или триггером для широкой дискуссии в поисках ответов на вопрос, как в послевоенных условиях обеспечить избирательные права граждан и защитить украинские демократические выборы от вмешательства государства-агрессора", - отметил Диденко.
Предстоящие выборы в Украине
- Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
- В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
- В Раде формируется рабочая группа по вопросу выборов президента во время военного положения.
- 23 декабря, впервые за время полномасштабного российского вторжения, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возобновила работу "Государственного реестра избирателей".
П.О.Ц. ( потужний оплот цивілізації)
Це треба великими літерами ЗЄ на лобі вирізати, щоб бачив кожен раз, коли відосік пише.
І щоб навіть не мріяв про "голосування" у мобільних додатках.