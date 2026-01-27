ПАСЕ подтвердила невозможность проведения выборов во время военного положения, - резолюция

Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила, что проведение выборов в условиях военного положения противоречит международным демократическим стандартам, и призвала государства-члены продолжать поддержку Украины с целью организации безопасных и инклюзивных выборов после завершения войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в резолюции "Выборы во время кризиса", которую во вторник на сессии ПАСЕ в Страсбурге поддержали 100 делегатов (6 воздержались).

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Ассамблея подтверждает, что в соответствии с международными демократическими стандартами выборы не могут проводиться в условиях военного положения", - говорится в тексте, авторы которого ссылаются на предыдущие резолюции ПАСЕ.

Среди самых серьезных вызовов для прав, свобод и работы демократических институтов ПАСЕ выделяет полномасштабную войну России.

"Кризисы и реагирование, которое должно обеспечить государство, могут иметь глубокие последствия для прав и свобод, а также для функционирования демократических институтов. Пандемия COVID-19, террористические атаки, стихийные бедствия и, что самое серьезное, широкомасштабная агрессивная война, начатая РФ против Украины, - все это оказывает значительное давление на государства-члены СЕ, что требует исключительных мер для поддержки демократических процессов", - поясняется в документе.

Читайте также: 60% украинцев негативно относятся к идее онлайн-голосования на выборах, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Необходимо обновлять законодательство в соответствии с вызовами

Ассамблея отмечает, что избирательные процессы все чаще проходят в "постоянном контексте риска и уязвимости" из-за поляризации, дезинформации, иностранного вмешательства, кибератак и последствий конфликтов. В связи с этим ПАСЕ призывает государства-члены обновлять избирательное законодательство, обеспечивать прозрачность решений о возможном переносе выборов, укреплять киберзащиту и развивать стратегии противодействия дезинформации.

ПАСЕ также настаивает на срочном пересмотре подходов к национальной безопасности и защите выборов на фоне войны РФ против Украины и гибридных угроз против государств-членов Совета Европы.

Читайте также: Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 4 мая 2026 года

Поддержка пострадавших государств

В то же время Ассамблея призывает к поддержке государств, пострадавших от длительных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, с "особым вниманием к Украине", чтобы обеспечить проведение "безопасных, инклюзивных и надежных выборов в соответствии с европейскими и международными стандартами, как только это позволят условия".

Читайте: ЦИК подготовила законодательные предложения для проведения выборов после отмены военного положения

Предстоящие выборы в Украине