РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8707 посетителей онлайн
Новости Выборы во время войны Выборы в Украине
1 825 43

ПАСЕ подтвердила невозможность проведения выборов во время военного положения, - резолюция

Резолюция ПАСЕ: выборы в условиях войны противоречат демократическим стандартам

Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила, что проведение выборов в условиях военного положения противоречит международным демократическим стандартам, и призвала государства-члены продолжать поддержку Украины с целью организации безопасных и инклюзивных выборов после завершения войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в резолюции "Выборы во время кризиса", которую во вторник на сессии ПАСЕ в Страсбурге поддержали 100 делегатов (6 воздержались).

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Ассамблея подтверждает, что в соответствии с международными демократическими стандартами выборы не могут проводиться в условиях военного положения", - говорится в тексте, авторы которого ссылаются на предыдущие резолюции ПАСЕ.

Среди самых серьезных вызовов для прав, свобод и работы демократических институтов ПАСЕ выделяет полномасштабную войну России.

"Кризисы и реагирование, которое должно обеспечить государство, могут иметь глубокие последствия для прав и свобод, а также для функционирования демократических институтов. Пандемия COVID-19, террористические атаки, стихийные бедствия и, что самое серьезное, широкомасштабная агрессивная война, начатая РФ против Украины, - все это оказывает значительное давление на государства-члены СЕ, что требует исключительных мер для поддержки демократических процессов", - поясняется в документе.

Читайте также: 60% украинцев негативно относятся к идее онлайн-голосования на выборах, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Необходимо обновлять законодательство в соответствии с вызовами

Ассамблея отмечает, что избирательные процессы все чаще проходят в "постоянном контексте риска и уязвимости" из-за поляризации, дезинформации, иностранного вмешательства, кибератак и последствий конфликтов. В связи с этим ПАСЕ призывает государства-члены обновлять избирательное законодательство, обеспечивать прозрачность решений о возможном переносе выборов, укреплять киберзащиту и развивать стратегии противодействия дезинформации.

ПАСЕ также настаивает на срочном пересмотре подходов к национальной безопасности и защите выборов на фоне войны РФ против Украины и гибридных угроз против государств-членов Совета Европы.

Читайте также: Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 4 мая 2026 года

Поддержка пострадавших государств

В то же время Ассамблея призывает к поддержке государств, пострадавших от длительных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, с "особым вниманием к Украине", чтобы обеспечить проведение "безопасных, инклюзивных и надежных выборов в соответствии с европейскими и международными стандартами, как только это позволят условия".

Читайте: ЦИК подготовила законодательные предложения для проведения выборов после отмены военного положения

Предстоящие выборы в Украине

Автор: 

выборы (24138) ПАСЕ (1624) военное положение (512)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Йому якраз краще вибори під час війни з цензурою, забороною ЗМІ, можливістю перешкоджати будь-якому конкуренту під соусом "безпеки" чи "боротьби".
показать весь комментарий
27.01.2026 19:36 Ответить
+8
Тааааааккккк, Порошенка тоді на банкову, Владимир Ссанич на вихід 😸
показать весь комментарий
27.01.2026 19:32 Ответить
+8
Після цих слів треба херпіду ще лопатою по голові тріснути, щоб краще дійшло.
показать весь комментарий
27.01.2026 19:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зєлі це як мед на душу!
показать весь комментарий
27.01.2026 19:31 Ответить
Йому якраз краще вибори під час війни з цензурою, забороною ЗМІ, можливістю перешкоджати будь-якому конкуренту під соусом "безпеки" чи "боротьби".
показать весь комментарий
27.01.2026 19:36 Ответить
Тааааааккккк, Порошенка тоді на банкову, Владимир Ссанич на вихід 😸
показать весь комментарий
27.01.2026 19:32 Ответить
Отже - ніяких виборів до , як мінімум до травня !
показать весь комментарий
27.01.2026 19:33 Ответить
а може до травня зєля здохне від передозу?
показать весь комментарий
27.01.2026 19:34 Ответить
Він ще й тебе переживе !
показать весь комментарий
27.01.2026 19:45 Ответить
так я за нього молодший. і не наркоман.
показать весь комментарий
27.01.2026 19:51 Ответить
Так, ніяких виборів. Але є інший і законний шлях. Якщо у Лідора залишилося хоч трішечки совісті, то він6 мав би створити уряд національного порятунку, куди замість зелених мародерів увійдуть чисті спеціалісти без жодних політичних забарвлень. А ще кращий варіант - йти геть. Владу передати парламенту, а ті нехай вирішують, призначати виконуючим обов'язки президента чи уряд. В Конституції по такий випадок все розписано. Не справився - то нехай справляються ті, що довели свою спроможність.
показать весь комментарий
28.01.2026 13:43 Ответить
Ну, зараз місцеві "аналітики" покажуть дива логічної еквілібристики і доведуть, що Конституція, закон "Про правовий режим воєнного стану", ПАРЕ і здоровий глузд - це все брехня і маніпуляції.
показать весь комментарий
27.01.2026 19:33 Ответить
Вибори , вибори , вибори , ВИБОРИ , ВиБоРи , вибори -
..
показать весь комментарий
27.01.2026 19:37 Ответить
Після цих слів треба херпіду ще лопатою по голові тріснути, щоб краще дійшло.
показать весь комментарий
27.01.2026 19:40 Ответить
Та як так можна, зельоні ж вже налаштувалися на імітацію виборів під час війни! Що ті нахабні європейці собі дозволяють!
показать весь комментарий
27.01.2026 19:44 Ответить
Нафіга це зеленим? Вони без всяких виборів при владі 🤔
показать весь комментарий
27.01.2026 20:01 Ответить
Вони вже пересиділи свій термін. Отримати для себе ще один, як мінімум, п'ятирічний термін це гарантувати уникнення покарання за свої злочини в найближчі роки.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:06 Ответить
Ну ще трохи посидять, законних підстав їх зігнати нема 🤔
показать весь комментарий
27.01.2026 20:08 Ответить
Трохи нехай посидять. Гарантувати їм ще 5 років не треба.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:09 Ответить
ну це залежить від того скільки років буде військовий стан, може і більше ніж 5 буде
показать весь комментарий
27.01.2026 20:13 Ответить
Лідор каже, що ми в двох кроках від писання мирної угоди. Вже милиться на аудієнцію до ху@ла.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:35 Ответить
А ***** скаже "миру ні" і все ... два кроки перетворяться в тисячу
показать весь комментарий
27.01.2026 20:45 Ответить
Який сенс витрачати величезну купу коштів ( і коштів партнерів також ), відволікати владу на всіх рівнях для організації виборів_без_вибору, якщо і у випадку продовження воєнного стану, і "виборів онлайн" результат буде однаковим?

Зєля залишиться в ролі президента, а уваги для подій на фронті буде значно менше.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:59 Ответить
Ну тогда пусть не вводят военный стан,кто им мешает,пусть уже побеждают в войне,как обещали,а не обворовывают армию ради продления ВС и себя во власти,или тогда анархия - нет выборов значит не будет власти,фигурантов избирали на определенный срок,сами себя продлевать они не могут,это противоречит логике,справедливости и демократии.
показать весь комментарий
27.01.2026 19:56 Ответить
А з чого раптом відміняти військовий стан? Наче підстав для цього нема жодних 🤔
показать весь комментарий
27.01.2026 20:06 Ответить
ВС не отменяют ,его вводят,вводят те,кто не имеет на это право по причине просрочки и личной заинтересованности.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:19 Ответить
Ну можуть і вводять, ніхто з цим ніц не вдіє
показать весь комментарий
27.01.2026 20:47 Ответить
Ещё как можно их поставить на место,первое действие это указать на неприемлемость для общества их действий.
показать весь комментарий
27.01.2026 21:05 Ответить
Думаю в умовах війни це буде сильно проблематично, бо писанина і "страшні прокляття" нічого не варті, ніхто на них уваги не зверне.
показать весь комментарий
27.01.2026 21:25 Ответить
Мафії без погрози зупинення фінансування не дійде. Сподіваюсь, європейці це зроблять.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:08 Ответить
А європейцям це нащо? 🤔
показать весь комментарий
27.01.2026 20:09 Ответить
Їм хуцпаті, невдячні мародери на шиї ще на 5 законних років не потрібні.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:32 Ответить
Ну тоді чого вони кажуть що неможна вибори проводити? Сказали б що можна і най все завертиться 🤔
показать весь комментарий
27.01.2026 20:44 Ответить
Тому що НОРМАЛЬНО зараз вибори провести не можна. Дії-злочини роzії і антидемократичні дії української влади цьому заважають.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:48 Ответить
Значить обійдемось поки без виборів
показать весь комментарий
27.01.2026 20:49 Ответить
Побачимо що буде співати Лідор.
показать весь комментарий
27.01.2026 21:00 Ответить
І головне, я думаю, що вони бачать нестримне, жагуче бажання Лідора провести "вибори онлайн" і намалювати потрібний йому результат.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:37 Ответить
Сумнівно ... якщо він хоче утримати владу йому вибори точно непотрібні, вони скорше потрібні його політичним конкурентам. Он і європейці визнали що вибори проводити неможна і ніхто (із тих хто що небуть значить) його "нелегітимним" не називає
показать весь комментарий
27.01.2026 21:57 Ответить
Хто конкретно із його конкурентів вимагає виборів?
показать весь комментарий
27.01.2026 22:28 Ответить
так отож, навіть конкурентів яким потрібні вибори нема, то на чорта вони йому здались?
показать весь комментарий
27.01.2026 22:42 Ответить
Я не писала, що конкурентів немає.

Ви написали "скорше потрібні його політичним конкурентам".
показать весь комментарий
27.01.2026 22:53 Ответить
Ну так, йому вибори непотрібні бо все і так "в шоколаді" а якщо хто хоче зайняти його місце то окрім виборів у них іншого шляху нема. Конкретно когось я не мав на увазі, мені навіть важко уявити хто із адекватних політиків зараз, під час війни, буде хотіти провести вибори.
показать весь комментарий
27.01.2026 23:13 Ответить
Чому він хоче виборів я вже пояснювала.
Якби не хотів, то його шістки корнієнки, арахамії не починали б так активно готувати законодавчу базу під "вибори онлайн", в просто посилались би на діюче законодавство, яке забороняє проведення виборів у воєнний час.
Його реальні конкуренти, на відміну від нього, державники і не хочуть занурювати країну в передвиборчий угар в надскладний для України час.
показать весь комментарий
27.01.2026 23:20 Ответить
зламалася Америка, а всього і потірбно було - одного рудого підараса,,,
показать весь комментарий
27.01.2026 23:45 Ответить
Зеленський це гнида і біда України.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:59 Ответить
Навіть Європа буде бачити у цих "виборах" під час військового стану абсурд фейк і клоунаду
показать весь комментарий
27.01.2026 23:13 Ответить
 
 