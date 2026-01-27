ПАСЕ подтвердила невозможность проведения выборов во время военного положения, - резолюция
Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила, что проведение выборов в условиях военного положения противоречит международным демократическим стандартам, и призвала государства-члены продолжать поддержку Украины с целью организации безопасных и инклюзивных выборов после завершения войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в резолюции "Выборы во время кризиса", которую во вторник на сессии ПАСЕ в Страсбурге поддержали 100 делегатов (6 воздержались).
"Ассамблея подтверждает, что в соответствии с международными демократическими стандартами выборы не могут проводиться в условиях военного положения", - говорится в тексте, авторы которого ссылаются на предыдущие резолюции ПАСЕ.
Среди самых серьезных вызовов для прав, свобод и работы демократических институтов ПАСЕ выделяет полномасштабную войну России.
"Кризисы и реагирование, которое должно обеспечить государство, могут иметь глубокие последствия для прав и свобод, а также для функционирования демократических институтов. Пандемия COVID-19, террористические атаки, стихийные бедствия и, что самое серьезное, широкомасштабная агрессивная война, начатая РФ против Украины, - все это оказывает значительное давление на государства-члены СЕ, что требует исключительных мер для поддержки демократических процессов", - поясняется в документе.
Необходимо обновлять законодательство в соответствии с вызовами
Ассамблея отмечает, что избирательные процессы все чаще проходят в "постоянном контексте риска и уязвимости" из-за поляризации, дезинформации, иностранного вмешательства, кибератак и последствий конфликтов. В связи с этим ПАСЕ призывает государства-члены обновлять избирательное законодательство, обеспечивать прозрачность решений о возможном переносе выборов, укреплять киберзащиту и развивать стратегии противодействия дезинформации.
ПАСЕ также настаивает на срочном пересмотре подходов к национальной безопасности и защите выборов на фоне войны РФ против Украины и гибридных угроз против государств-членов Совета Европы.
Поддержка пострадавших государств
В то же время Ассамблея призывает к поддержке государств, пострадавших от длительных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, с "особым вниманием к Украине", чтобы обеспечить проведение "безопасных, инклюзивных и надежных выборов в соответствии с европейскими и международными стандартами, как только это позволят условия".
Предстоящие выборы в Украине
- Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
- В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
- В Раде формируется рабочая группа по вопросу выборов президента во время военного положения.
- 23 декабря, впервые за время полномасштабного российского вторжения, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возобновила работу "Государственного реестра избирателей".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
..
Зєля залишиться в ролі президента, а уваги для подій на фронті буде значно менше.
Ви написали "скорше потрібні його політичним конкурентам".
Якби не хотів, то його шістки корнієнки, арахамії не починали б так активно готувати законодавчу базу під "вибори онлайн", в просто посилались би на діюче законодавство, яке забороняє проведення виборів у воєнний час.
Його реальні конкуренти, на відміну від нього, державники і не хочуть занурювати країну в передвиборчий угар в надскладний для України час.