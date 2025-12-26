Зеленський, Залужний і Буданов - фаворити українців на можливих президентських виборах, - опитування. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський, ексголовнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов наразі є головними фаворитами президентського рейтингу серед українців.
Про це йдеться в результатах соціологічного опитування, проведеного компанією SOCIS у грудні 2025 року, інформує Цензор.НЕТ.
Президентський рейтинг в Україні
Згідно з дослідженням, у разі проведення президентських виборів найближчим часом у першому турі Володимира Зеленського підтримали б 21,6% респондентів, Валерія Залужного — 20,9%, а Кирила Буданова — 5,7%. Саме ці кандидати демонструють найвищі показники електоральної підтримки серед усіх учасників рейтингу.
Водночас значна частина виборців залишається невизначеною: 24,1% опитаних заявили, що ще не зробили свій вибір або утрималися від відповіді, що може суттєво вплинути на конфігурацію сил у разі старту повноцінної виборчої кампанії.
Разом із тим дослідження показує, що Кирило Буданов і Валерій Залужний мають найбільший електоральний потенціал серед усіх інших потенційно можливих кандидатів на виборах.
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ще сто днівще одну Україну
або два кандидата в погонах без реальної програми дій, та хрін з нею з програмою, вони без реального розуміння, що треба робити.