Проведение выборов в Украине будет стоить примерно 6 млрд грн, - "слуга народа" Корниенко

Руководитель партии "Слуга народа" и первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что проведение общенациональных выборов в Украине будет стоить примерно 6 миллиардов гривен. Наибольшая часть расходов — зарплата членов избирательных комиссий.

Об этом Корниенко сказал в интервью азербайджанскому агентству Report, информирует Цензор.НЕТ.

Стоимость выборов

По его словам, большую часть бюджета, около 90%, составят выплаты членам избирательных комиссий.

"С момента последних выборов, парламентских выборов 2019 года, прожиточный минимум, средняя заработная плата выросли на несколько тысяч гривен, а некоторые показатели увеличились вдвое. Поэтому, соответственно, если раньше выборы стоили 2,5-3 млрд грн ($58-70 млн. — Ред.), то если просто умножить на два, сейчас эта цифра составит 6 млрд грн ($140 млн. — Ред.)", — отметил Корниенко.

Финансировать будут партнеры Украины

По словам Корниенко, еще есть ряд вопросов, связанных, в частности, с компенсациями членам комиссий, которые будут работать за рубежом. Он подчеркнул, что это все еще дополнительные расходы.

Корниенко отметил, что эти аспекты еще требуют проработки, ведь формат участия граждан, находящихся за пределами Украины, будет влиять на окончательную стоимость избирательного процесса.

Первый вице-спикер также рассказал, что партнеры Украины понимают, что они будут финансировать эти выборы. Сейчас Киев ведет с ними переговоры. Пока что технически это осуществляет избирательная комиссия, добавил он.

Председатель партии "Слуга народа" подчеркнул, что главная задача государства – обеспечить условия, при которых выборы вообще можно будет организовать. Политические же вопросы и состав участников гонки пока не являются приоритетом.

