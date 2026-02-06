Проведение выборов в Украине будет стоить примерно 6 млрд грн, - "слуга народа" Корниенко

Руководитель партии "Слуга народа" и первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что проведение общенациональных выборов в Украине будет стоить примерно 6 миллиардов гривен. Наибольшая часть расходов — зарплата членов избирательных комиссий.

Об этом Корниенко сказал в интервью азербайджанскому агентству Report, информирует Цензор.НЕТ.

Стоимость выборов

По его словам, большую часть бюджета, около 90%, составят выплаты членам избирательных комиссий.

"С момента последних выборов, парламентских выборов 2019 года, прожиточный минимум, средняя заработная плата выросли на несколько тысяч гривен, а некоторые показатели увеличились вдвое. Поэтому, соответственно, если раньше выборы стоили 2,5-3 млрд грн ($58-70 млн. — Ред.), то если просто умножить на два, сейчас эта цифра составит 6 млрд грн ($140 млн. — Ред.)", — отметил Корниенко.

Финансировать будут партнеры Украины

По словам Корниенко, еще есть ряд вопросов, связанных, в частности, с компенсациями членам комиссий, которые будут работать за рубежом. Он подчеркнул, что это все еще дополнительные расходы.

Корниенко отметил, что эти аспекты еще требуют проработки, ведь формат участия граждан, находящихся за пределами Украины, будет влиять на окончательную стоимость избирательного процесса.

Первый вице-спикер также рассказал, что партнеры Украины понимают, что они будут финансировать эти выборы. Сейчас Киев ведет с ними переговоры. Пока что технически это осуществляет избирательная комиссия, добавил он.

Председатель партии "Слуга народа" подчеркнул, что главная задача государства – обеспечить условия, при которых выборы вообще можно будет организовать. Политические же вопросы и состав участников гонки пока не являются приоритетом.

Предстоящие выборы в Украине

виборы (24140) Корниенко Александр (640)
Я як порахувати втрати від кожного дня знаходження блазня при владі?
05.02.2026 23:57 Ответить
Мы готовы скинуться чтобы от вас избавиться...
06.02.2026 00:07 Ответить
він не за "скинутся"
він за голосування через Дію, де нема витрат на зарплату членів виборчих комісії...
типу "ЗЕкономим на виборах"

ЗЕ-Слуги все ще волого мріють залишитися у владі.
Тікали б краще до Міндіча... поки не пізно
06.02.2026 00:17 Ответить
Скільки це буде якщо перевести на яйця для ЗСУ?
05.02.2026 23:54 Ответить
Зфальшувати вибори у них вже є можливості. А викинута сума з оборонних ворогам на руку. І що? Краще вже сьогодні формувати Комітет національного спасіння! Теж в перший день, без затяжних, вже не потрібних в пекельний час дебатів - проголосувати більшість в ВР!!! Ті слуги не більшість, а керовані; навіть зібратись в залі не "ізволили", коли приїхав до них головний представник НАТО.
06.02.2026 00:59 Ответить
які яйця?
це ж Корнієнко.
він спец. по соснам корабельним.
Патужний бабада...
06.02.2026 00:07 Ответить
Це трішечки більше, ніж підбрили знайомі зєлєнскава - Карлсон, Рєшик, Цукерман та Че Гевара
05.02.2026 23:56 Ответить
на що там цікаво скільки грошей? чи там урни золоті і замість бланків панцирі черепах як в стародавньому китаї. а може то дикий організовує і кожному коньяк і шеколадку приготувати треба.
06.02.2026 00:37 Ответить
А де сотні мільйонів доларів Крупи, Галущенка, Гринчук та інших? Можна було б не одні вибори провести!
06.02.2026 09:47 Ответить
Це говорять ті, які верещать, що не можна говорити про вибори під час війни?
05.02.2026 23:57 Ответить
Вирішили валити просто.
06.02.2026 00:34 Ответить
На що небудь, але дайте грошей
06.02.2026 00:02 Ответить
Возможно они и хотят но никаких законных способов провести выборы в интернетах - не существует. И если они даже что то подобное попробуют протянуть - никто легитимность такой власти не признает. Хотя им конечно очень бы хотелось.
06.02.2026 00:36 Ответить
Їм пох на легітимність, якщо ви ще не зрозуміли - Зеля нелегітимний вже скоро як 2 роки і це було вирішено в кулуарах ВР без звернення до Конституційного суду, хоча й без звернення є його рішення на цю тему - Рішення Конституційного Суду України № 5-рп/2014 від 15 травня 2014 року Суд визнав, що п'ятирічний строк є єдиним конституційним строком для президента без ніяких виключень.
06.02.2026 08:54 Ответить
Они вынуждены с этим считаться. Зеля на троне только потому что война и нет никакого законного механизма - ну не предусмотрели когда писали Конституцию - чтобы его с должности убрать. Войну он рано или поздно вынужден будет закончить, просто по объективным причинам, хотя сейчас конечно это зависит не от него а от путина. И вот тут ему придется каким то образом попробовать удержаться наверху, и то - с учетом его низкого рейтинга и отрицательного рейтинга его текущей политической силы - либо придется фальсифицировать так как никогда в истории Украины, даже наверное сильнее чем в рф - либо он проиграет выборы даже псу Патрону. А фальсификация это во первых всплеск национального сопротивления, которое сейчас просто копится внутри и не выплескивается только потому что есть более серьезная опасность для государства - но поверьте, у всех людей в стране ну кроме совсем уж тех кому марафон выжег мозги - есть очень много вопросов к власти, и они ничего не забыли. Потому попытки сфальсифицировать выборы закончатся Майданом,а во вторых такие выборы должны признать еще и наши партнеры в Европе, от финансовой помощи которых мы зависим полностью. А если они перестанут давать деньги - а даже после остановки войны деньги будут нужны еще очень и очень долго - то наша экономика просто ляжет, и 90е годы покажутся сытым и счастливым раем. И в этом случае на Майдан пойдут уже голодные пенсионеры и бюджетники которым по полгода не выплачивают даже их жалкие зарплаты. Потому конечно желание у власти сделать все чтобы остаться - есть, ведь только это защищает их от неизбежного суда и тюрьмы - но как это провернуть - они не знают. А поскольку они не очень умные но очень жадные - то вариант они выберут самый для себя плохой.
06.02.2026 13:13 Ответить
Все вірно, крім першого - ні з чим вони рахуватись не будуть, окрім своїх хотєньок і те що вони вже неодноразово підтерлись Конституцією, а народ не вийшов на Майдан, додає паскудам впевненості для продовження свого свавілля.
07.02.2026 14:58 Ответить
можно всех действующих депутатов отправить добровольцами на фронт вместе с министрами и выборов не надо будет. а потом ротация, может чего умного в голову на передовой придет, типа, строить заводы\промышленность\защитные сооружения, не пилить бабло на обороне, не заказывать у "друзей" и "кумов" по госконтрактам, а у профессионалов и т.д. и т.п.
06.02.2026 00:09 Ответить
Все. Дорого. "Вибори відмінити". Зе "наш вічний лідор". 🤣🤣🤣 оце 'впарюють"....
06.02.2026 00:48 Ответить
Тссс....тихіше. Це така шняга, шоб...ну "в лєс"
06.02.2026 01:10 Ответить
Найбільше витрат на членів виборчих комісій? Мало того, що хабарі візьмуть за підробку результатів, то ще й зарплати огого! Як в тому анекдоті: влаштувався на продуктовий склад комірником і здивувався - "А що тут ще й зарплату платять?"
06.02.2026 01:45 Ответить
Які, *****, вибори? Ви там *********?
06.02.2026 04:16 Ответить
І не тільки там, навіть у розбомблених містах маса одноклітинних підтримує ухилянта, організатора міндічгейту, 25 кадр працює на марафоні відмінно. ******* кругом.
06.02.2026 04:57 Ответить
План «бюджетних» виборів: Вибрати в кожному місті і селі представників зе-влади, всіх до останнього. Скласти з них піраміду із зе-фараоном і його слугами в середині. Родичам не віддавати, допоки не повернуть в державний бюджет всі вкрадені гроші.
06.02.2026 05:12 Ответить
При любом варианте кандидата кацапия выборы не признает. Но хуже другое. Исходя из того, что уже произошло у нас в связи с войной, и ситуация в мире на сегодня, ни один новый кандидат не сможет что либо изменить кардинально в нашу пользу. Я не про то, что пусть этот остаётся. Он свое отработал давно.
06.02.2026 05:18 Ответить
Коли вже перестануть писати цю муйню-слуга народу.....дичина якась .....
06.02.2026 06:55 Ответить
Потрусіть суддиху Щасну. Там на троє виборів знайдете.
06.02.2026 07:31 Ответить
Саме на часі під час морозів. З урною по квартирах без світла.
Потужно
06.02.2026 07:56 Ответить
Якщо колись ще будуть в Україні вибори, то треба не забути прописати в законі про вибори, що не допускаються до виборів ті, чиї сини призовного віку перебували під час війни за кордоном, ті, в кого є нерухомість власна, на родичах або на їх юридичних особах та/або рахунки у закордонних банках на них або на родичах, хто мав або має рахунки в офшорах. Також не мають право брати участь у виборах ті, у кого є громадянство інших країн крім українського та мають таких родичів. Ці люди не мають ніякого відношення до України і ніколи не будуть працювати на її благо! Таким чином відсіється багата усілякої нечисті! До речі ті політики або чиновники, в яких є все це сьогодні не мали б право займати жодну посаду в органах влади! Вони не пов'язують майбутнє своє і своїх рідних з Україною.
06.02.2026 09:40 Ответить
Андрюша, а ти де зараз?
06.02.2026 10:37 Ответить
А тоимати цього "я не лох", ще дорожче
11.02.2026 09:45 Ответить
 
 