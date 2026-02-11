Ніяких виборів чи референдуму в травні не буде, підготовки немає, - Гончаренко

Чи будуть вибори у травні

Ніяких виборів чи референдуму в травні цього року не буде.

Про це пише у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Підготовка не ведеться

За його словами, наразі ЖОДНОЇ підготовки в Раді немає.

"Щоб це було, потрібно вже напрацьований проєкт закону. Його немає і близько. Спочатку потрібно домовитись про мир, а потім про вибори. Ідея, ЧОМУ б цих виборів дуже хотів Зеленський, зрозуміла. Під час війни можна і ще на 5 років переобратись", - пише нардеп.

Які шанси Зеленського?

"Розчарую товариша Зеленського. Навіть, якщо вибори будуть під ракетами, бомбами і з повністю відключеною електроенергією. Навіть, якщо в Дії. Навіть, якщо дозволять голосувати людям, які увійшли в кому в 2021, а зараз лише вийдуть - ВИ НІКОЛИ НЕ ПЕРЕОБЕРЕТЕСЬ. Вас, пане Зеленський, ненавидять. Всі. Від ваших колег з 95 кварталу, друзів дитинства, жителів Кривого Рогу, військових, навіть вашого ж стафу в Офісі. Вас просто ненавидять. І мріють лише про одне. Щоб ви НІКОЛИ більше не були ні на жодній посаді", - переконаний Гончаренко.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський 24 лютого оголосить про референдум та вибори, що мають відбутися до 15 травня.

Майбутні вибори в Україні

Топ коментарі
Ніяких виборів чи референдуму в травні не буде, підготовки немає, - Гончаренко Джерело: https://censor.net/ua/n3599972

Не буде і підготовки не має.... Це різні речі, Зеленському і непотрібно щоб кандидати підготовилися.
11.02.2026 08:53 Відповісти
Так, великий шахрай і брехунець хоче пропитляти, надурити і намалювати собі перемогу. Порошенко під санкціями, Залужний під тиском, погрозами заарештувати по сфальшованих справах. Виходять із Голобородько тільки тінь єрмака, розпіарений по телевізору Буданов і начальник нацдружин, що кидалися свинками на адміністрацію президента Порошенка Білецький. Косяки, які творило оточення Голобородька' ті же міндичі, цукермани, наумови, баканови, юзіки, шурми і більше двох десятків депутатів, що отримали підозри, вони якось не побачили.
11.02.2026 09:04 Відповісти
Вовчик! Не ищи повод уважать своего кумира зеленского! Очень глупо сравнивать нелоха и Гончаренко за вред нанесенный стране. И самое главное за петуха, такое впечатление, что ты присутствовал при назначении Алеши этим званием! И конечно же регионалы которые в дуэте со слугами голосуют тебя не сильно беспокоят?
11.02.2026 09:48 Відповісти
Все! - можна розходитись
11.02.2026 08:50 Відповісти
11.02.2026 08:53 Відповісти
11.02.2026 09:04 Відповісти
Ні, підготовка буде, но тільки за 24 години...
11.02.2026 08:54 Відповісти
Понятно. Очередной британский фейк.
11.02.2026 09:08 Відповісти
Якщо навіть Зеленський спробує провести в такому ключі вибори, то це буде витрата державних коштів, підставляння фальсифікаторів під кримінальні справи і колотнеча у воюючій країні. Такі вибори будуть не дійсними. Якими мають бути вибори записано в Конституції. Чомусь впевнений, що за 7 років правління Голобородька' ми не стали Кцапією, Білозасрашкою чи Північною Кореєю. ''95 квартал'' і його клоуни, то тимчасово, всього один відрізок ганебного існування держави. І це пройде як ніч. Вранці вийде сонечко і розпочнеться день. Чари шаманів і пиляка відьом, яких використовує права рука Голобородька' єрмак, також розвіятися під ударом світла.
11.02.2026 09:10 Відповісти
одне радісно - у травні на майдан зручніше, тепло
дівчата у спідницях коротких
11.02.2026 09:13 Відповісти
Ще про шашлики згадайте.
11.02.2026 09:19 Відповісти
я на дачі живу
можу посмажити коли хочу
але вже набридло...
11.02.2026 12:30 Відповісти
В більшості випадків просто нудить вже від Зелі, але коли його починає обсірати пітух та регіонал Гончаренко, то мимоволі якось до нього трохи краще починаєш ставитись.
11.02.2026 09:19 Відповісти
11.02.2026 09:48 Відповісти
ви не в те месце ,тицяєте польцем ...тому шо вашему торчку 🤡 далеко до Гончаренко , цей хлопець розумний, молодий патріот України , і може дозволити собі казати все шо знає про вашего ід* ота зеленського , зрадника ,афериста і реальне горе для України ...подумати про совість інноді теж корисно ,таким як ви...
11.02.2026 10:10 Відповісти
та от і вибори без вибору - поставлять через дію голобородьку 90 % і все - і всим сидіть по норах бо тцєка.
11.02.2026 09:32 Відповісти
от лише цікаво - як можна зробити в Дії таємне голосування, прописане в Конституції? а контроль за вибором громадянина заборонений нею...
11.02.2026 10:05 Відповісти
Якби він мір переобратися під вас війни, це вже б зробили Схоже рудому діду доведеться запускати дискобульбулятор або дядька з рушницею щоб сковирнути це лайно.
11.02.2026 09:38 Відповісти
Готовий лизати сраку рижому ідіоту?! А як бути із законом України, порушувати? Менше слухай трепла-льоші другого!
11.02.2026 10:05 Відповісти
вибори можуть і бути ,як шо племя зеленського , витрусить свої офшори ,та дасть свої гроши, на піддтримку цього під* раса 🤡 ,шоб вижити ,та розтягти агонію перед їх та його смертю !!! ...
11.02.2026 10:16 Відповісти
Я б тільки за слово референдум і вібори під час війни розстрілював би. Бо такі наративи із Сосії йдуть і рашистських агентів. Рашистам які зараз б'ються головою об нашу оборону і встеляють своїми трупами кожен сантиметр землі позаріз потрібна якась заварушка всередені України.
11.02.2026 10:23 Відповісти
Гончаренко - розумна людина,фаховий політик....Але забув просту істину - "ніколи не кажи нікогда". ...Що я особисто відчуваю так те,що шановний Гончаренко наврядчи буде висувати свою кандидатуру....
11.02.2026 10:45 Відповісти
Схоже на нього сильно тисне Трамп. У нього ж вибори до Сенату, і він дуже зацікавлений, щоб до тих виборів закінчити війну. Інакше республіканці просто стануть мішенню для демократів, якщо конфлікт буде невирішеним. Може між ними існують якісь особисті вагомі причини і "потужний" просто зараз на шпагаті і готовий на все. Щось є.
11.02.2026 11:37 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/52761 Олексій Гончаренко (за цією ссиллю - скрін висеру Мілованова):
Тимофій, мій маленький дурачок. Ти ***** будеш посилать свою дружину.
А народних депутатів ти будеш поважати.
За мене проголосували люди на окрузі. Реальні громадяни.
За тебе вписався вор Андрій Єрмак. І ти закривав очі на масові крадіжки в Енергоатомі де отримував мільйони (!) гривень заробітної платні від держави.
А тепер ми будем грати з тобою в гру.
В якій у тебе буде кримінальна справа, потім будуть проблеми з університетом, потім про твоє маленьке прищаве і нагле обличчя дізнаються всі твої спонсори.
У мене є сили і бажання, мій дружок!
Будем додавати тебе в школу.
11.02.2026 22:09 Відповісти
 
 