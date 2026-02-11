Ніяких виборів чи референдуму в травні не буде, підготовки немає, - Гончаренко
Ніяких виборів чи референдуму в травні цього року не буде.
Про це пише у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Підготовка не ведеться
За його словами, наразі ЖОДНОЇ підготовки в Раді немає.
"Щоб це було, потрібно вже напрацьований проєкт закону. Його немає і близько. Спочатку потрібно домовитись про мир, а потім про вибори. Ідея, ЧОМУ б цих виборів дуже хотів Зеленський, зрозуміла. Під час війни можна і ще на 5 років переобратись", - пише нардеп.
Які шанси Зеленського?
"Розчарую товариша Зеленського. Навіть, якщо вибори будуть під ракетами, бомбами і з повністю відключеною електроенергією. Навіть, якщо в Дії. Навіть, якщо дозволять голосувати людям, які увійшли в кому в 2021, а зараз лише вийдуть - ВИ НІКОЛИ НЕ ПЕРЕОБЕРЕТЕСЬ. Вас, пане Зеленський, ненавидять. Всі. Від ваших колег з 95 кварталу, друзів дитинства, жителів Кривого Рогу, військових, навіть вашого ж стафу в Офісі. Вас просто ненавидять. І мріють лише про одне. Щоб ви НІКОЛИ більше не були ні на жодній посаді", - переконаний Гончаренко.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський 24 лютого оголосить про референдум та вибори, що мають відбутися до 15 травня.
Майбутні вибори в Україні
- Нагадаємо, після відповідних сигналів від партнерів в Україні заговорили про можливість проведення виборів у країні під час війни.
- Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.
- У Раді формується робоча група щодо питання виборів президента під час воєнного стану.
- 23 грудня, вперше за час повномасштабного російського вторгнення, Центральна виборча комісія (ЦВК) відновила роботу "Державного реєстру виборців".
Не буде і підготовки не має.... Це різні речі, Зеленському і непотрібно щоб кандидати підготовилися.
