Ніяких виборів чи референдуму в травні не буде, підготовки немає, - Гончаренко

Ніяких виборів чи референдуму в травні цього року не буде.

Про це пише у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Підготовка не ведеться

За його словами, наразі ЖОДНОЇ підготовки в Раді немає.

"Щоб це було, потрібно вже напрацьований проєкт закону. Його немає і близько. Спочатку потрібно домовитись про мир, а потім про вибори. Ідея, ЧОМУ б цих виборів дуже хотів Зеленський, зрозуміла. Під час війни можна і ще на 5 років переобратись", - пише нардеп.

Які шанси Зеленського?

"Розчарую товариша Зеленського. Навіть, якщо вибори будуть під ракетами, бомбами і з повністю відключеною електроенергією. Навіть, якщо в Дії. Навіть, якщо дозволять голосувати людям, які увійшли в кому в 2021, а зараз лише вийдуть - ВИ НІКОЛИ НЕ ПЕРЕОБЕРЕТЕСЬ. Вас, пане Зеленський, ненавидять. Всі. Від ваших колег з 95 кварталу, друзів дитинства, жителів Кривого Рогу, військових, навіть вашого ж стафу в Офісі. Вас просто ненавидять. І мріють лише про одне. Щоб ви НІКОЛИ більше не були ні на жодній посаді", - переконаний Гончаренко.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський 24 лютого оголосить про референдум та вибори, що мають відбутися до 15 травня.

